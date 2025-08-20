Insula Iubirii, 20 august 2025. Ella Vișan și Teo Costache, discuție aprinsă după întoarcerea la vilă. Ce au surprins camerele

Ella Vișan și Teo Costache au avut parte de o discuție acidă după ce s-au întors la vilă. În ediția 15 a sezonului 9 Insula Iubirii, de pe 20 august 2025, concurenta și ispita masculină au vorbit despre comportamentul distant și reținerile pe care le au.

Tensiunile au început să își facă apariția între Ella Vișan și Teo Costache, după noaptea petrecută împreună. Tânărul a fost deranjat de atitudinea rece a concurentei odată cu întoarcerea în vilă.

Iubita lui Andrei Lemnaru a fost mult mai reținută în ediția 15 a sezonului 9 Insula Iubirii, de pe 20 august 2025. Aceasta a încercat să păstreze distanța față de ispita masculină la scurt timp de la date-ul special.

În cele din urmă, Ella Vișan a decis că este cazul să lămurească situația în care se află. Așadar, aceasta a mers să discute cu Teo Costache, încercând să afle mai multe detalii despre intențiile lui.

Ce au discutat Ella Vișan și Teo Costache în ediția 15 a sezonului 9 Insula Iubirii, de pe 20 august 2025

Concurenta i-a explicat ispitei că este rănită de comportamentul lui. De asemenea, tânărul nu s-a mai putut abține și a încercat să își exprime punctul de vedere în ceea ce privește atitudinea ei.

„O să dau un pas în spate. Atât am avut de zis!”, i-a spus Ella Vișan.

„Ți-am mai spus că hoțul strigă hoțul și nu e ok cum procedezi. Mi-ai dat de înțeles că îți pare rău acum de acel date. Asta mi-ai dat de înțeles prin comportamentul tău distant și retras”, i-a dezvăluit Teo Costache.

În cadrul unui testimonial, ispita masculină a evidențiat faptul că nu-i înțelege atitudinea. Teo Costache a mai punctat faptul că Ella Vișan a destul de distantă și atunci când nu se aflau camerele de filmat prin preajmă.

„Am venit la tine și efectiv m-ai respins”, i-a mai zis concurenta.

„Nu încerca acum să dai vina pe mine! Nu-mi place când sunt pus într-o astfel de situație. Treaba e că îmi pasă mie mai mult decât îți pasă ție. Mi-aș fi dorit ca măcar să fii sinceră, poate așa aș fi apreciat mai mult decât să te comporți așa cu mine!”, a mai adăugat ispita masculină.

Deși a existat o conexiune profundă între ei, Ella Vișan nu are încredere deplină în bărbatul care a atras-o încă din primele zile petrecute în Thailanda.

Pentru a-și exprima sentimentele, concurenta și Teo Costache au decis să folosească o foaie și un creion. Aceștia au scris pe o coală albă tot ceea ce simt, crezând că vor evita camerele de filmat.

„Ce se întâmplă? Ori nu ești asumată... Mi-a scris că este îndrăgostită de mine, că nu a mai simțit de mult lucrurile astea. Eu i-am dat de înțeles că iau în calcul și plecarea mea cu ea de pe insulă”, a mai dezvăluit ispita masculină.

La final, concurenta a ținut să rupă foaia ca mesajul să nu ajungă în altă parte.

„Ce vrei să fac? Să vin și să îți zic că o să fac eu nunta cu tine în septembrie în locul altei persoane? Nu ești sigură pe ceea ce vrei și îți dorești!”, i-a mai zis Teo Costache.

În urma discuției cu ispita masculină, Ella Vișan a luat decizia de a-și da jos inelul de logodnă.

