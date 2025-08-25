Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Imagine vs. esență: ce contează mai mult într-o relație?

Episodul 24, din data de 25 august 2025 a emisiunii Cu ochii pe Insulă, sezonul 1. Cuplurile au deschis o discuție delicată: contează mai mult imaginea decât esența unei persoane? Și cât mai valorează astăzi cuvintele „te iubesc”? Sunt ele o declarație sinceră sau doar expresii uzate de prea multă folosire? Răspunsurile vedetelor au stârnit dezbateri și au arătat cât de diferit se raportează fiecare la iubire și aparențe.

Luni, 25.08.2025, 19:00