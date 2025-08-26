Antena Căutare
Home Cu ochii pe Insulă Video Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 26 august 2025. Cât contează venitul partenerului pentru deciziile și influența în relație
Logo show

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 26 august 2025. Cât contează venitul partenerului pentru deciziile și influența în relație

Episodul 25, din data de 26 august 2025 a emisiunii Cu ochii pe Insulă, sezonul 1. Cuplurile discută despre echilibrul puterii în relație. Tema: salariul mai mare conferă automat autoritate și influență într-un cuplu sau contează alți factori? Vedetele din platou analizează dinamica financiară și emoțională dintre parteneri și împărtășesc propriile experiențe.
Marti, 26.08.2025, 19:00
x
Insula iubirii Sezonul 9, 26 august 2025. Maria Avram, în brațele ispitei Cătălin Brînză imediat după Bonfire: El s-a lăsat păcălit!

Insula iubirii Sezonul 9, 26 august 2025. Maria Avram, în brațele ispitei Cătălin Brînză imediat după Bonfire: El s-a lăsat păcălit!

Logo show Marti, 26.08.2025, 21:20 Insula iubirii Sezonul 9, 26 august 2025. Maria Avram a început să plângă!: Voi respecta decizia lui

Insula iubirii Sezonul 9, 26 august 2025. Maria Avram a început să plângă!: Voi respecta decizia lui

Logo show Marti, 26.08.2025, 20:50 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 26 august 2025. Bărbat galant sau mascul autentic? Ce apreciază femeile la un bărbat în relație

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 26 august 2025. Bărbat galant sau mascul autentic? Ce apreciază femeile la un bărbat în relație

Logo show Marti, 26.08.2025, 18:35 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 26 august 2025. Ce cred vedetele despre bărbații care își întorc privirea către alte femei în timp ce sunt cu partenera

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 26 august 2025. Ce cred vedetele despre bărbații care își întorc privirea către alte femei în timp ce sunt cu partenera

Logo show Marti, 26.08.2025, 18:15 Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Alexandra, discuție cu Emily și Costina despre Virgil

Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Alexandra, discuție cu Emily și Costina despre Virgil

Logo show Marti, 26.08.2025, 16:49 Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Diana crede că Liviu e aici doar pentru bani

Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Diana crede că Liviu e aici doar pentru bani

Logo show Marti, 26.08.2025, 16:38 Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Bunica Virginia a izbucnit în lacrimi după divergențele avute cu Gabriela!

Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Bunica Virginia a izbucnit în lacrimi după divergențele avute cu Gabriela!

Logo show Marti, 26.08.2025, 15:58 Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Adin, după critica băieților: Mie îmi place de Samina!

Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Adin, după critica băieților: Mie îmi place de Samina!

Logo show Marti, 26.08.2025, 15:18 Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Cristian, către mama lui: A fost foarte urât! Ai jignit-o pe Emily!

Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Cristian, către mama lui: A fost foarte urât! Ai jignit-o pe Emily!

Logo show Marti, 26.08.2025, 14:34 Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Emily s-a simțit jignită de mama lui Cristian: Nu vreau să o mai văd!

Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Emily s-a simțit jignită de mama lui Cristian: Nu vreau să o mai văd!

Logo show Marti, 26.08.2025, 14:18 Super Neatza, 26 august 2025. Cum îi pregătim pe cei mici pentru începutul de an școlar

Super Neatza, 26 august 2025. Cum îi pregătim pe cei mici pentru începutul de an școlar

Logo show Marti, 26.08.2025, 11:20 Super Neatza, 26 august 2025. Cum ne menținem bronzul frumos timp îndelungat

Super Neatza, 26 august 2025. Cum ne menținem bronzul frumos timp îndelungat

Logo show Marti, 26.08.2025, 10:57
x