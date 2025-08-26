Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 26 august 2025. Cât contează venitul partenerului pentru deciziile și influența în relație
Episodul 25, din data de 26 august 2025 a emisiunii Cu ochii pe Insulă, sezonul 1. Cuplurile discută despre echilibrul puterii în relație. Tema: salariul mai mare conferă automat autoritate și influență într-un cuplu sau contează alți factori? Vedetele din platou analizează dinamica financiară și emoțională dintre parteneri și împărtășesc propriile experiențe.
