Alina Stație, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, detalii despre vacanța petrecută alături de colegii săi. Ce a dezvăluit

Alina Stație, actrița care joacă rolul Ramonei în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, ne-a povestit într-un interviu exclusiv despre vacanța ei petrecută între perioadele de filmări pentru sezonul 2 al serialului.
După un an plin de filmări și multe ore petrecute pe set, a venit timpul relaxării, iar Alina a profitat la maximum de vară și a mers în prima vacanță alături de colegii ei de pe platourile de filmare.
Alina Statie ne-a povestit într-un interviu exclusiv că a vizitat Barcelona împreună cu câțiva dintre colegii ei cu care s-a împrietenit.
Actrița Alina Stație, dezăluiri despre vacanța inedită în Barcelona
Dacă ai putea să pui pauză unui moment din vacanță, care ar fi acela?
“As pune pauza momentului în care am ajuns în cartierul La Barceloneta și am pășit pe plajă. Soarele strălucea și recunosc.. nisipul ardea însă priveliștea era de vis”, a dezvăluit Alina Stație.
Cum ați decis să plecați în gașcă în Barcelona?
“Sunt zile în care ne intersectăm la filmări și cum ne doream de multă vreme să facem o excursie “cu clasa” am organizat ușor-ușor plecarea. Mă bucur mult că am reușit pentru că avem programe destul de diferite”, ne-a răspuns Alina.
Ce ai descoperit despre colegii tăi în afara platoului?
“Că ne asemănăm mai mult decât aș fi crezut. S-a întâmplat o formă de bonding foarte frumoasă și cred că pentru noi ca echipă a fost un fel de “team building””, a mai spus actrița.
Există o piesă care a devenit „soundtrack-ul” vacanței voastre?
“Eu zic că piesa Nuevayol de la Bad Bunny ar fi”, a zis Alina Stație
Care a fost ritualul tău preferat în vacanță – cafeaua de dimineață, plimbările seara?
“Ritualul preferat cred că era drumul spre plajă, apoi cina cu colegii”, a mai zis Alina.
Ce te-a făcut să simți că vacanța chiar a fost un restart?
“Spania este singura țară care după prima călătorie făcută în 2022 într-un proiect Erasmus pentru muzicieni “Restart for Art”, m-a făcut să mă întorc din nou și din nou. Este a 4-a călătorie de până acum și cu siguranță mă voi întoarce, mai am încă multe locuri superbe de văzut”, a explicat actrița.
Actrița s-a distrat pe cinste alături de colegii ei, au vizitat multe atracții turistice și au încercat împreună diferite preparate culinare specifice locului, în timp ce s-au bucurat și de vremea bună. Ei au mers împreună și la plajă și chiar au simțit că legătura lor e una puternică de prietenie, fiind foarte apropiați chiar și în afara platourilor de filmare.
