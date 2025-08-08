Alina Stație, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, detalii despre vacanța petrecută alături de colegii săi. Ce a dezvăluit

Alina Stație ne-a oferit un interviu în exclusivitate în care ne-a povestit cum s-a relaxat în vacanță. | Antena 1

Alina Stație, actrița care joacă rolul Ramonei în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, ne-a povestit într-un interviu exclusiv despre vacanța ei petrecută între perioadele de filmări pentru sezonul 2 al serialului.

După un an plin de filmări și multe ore petrecute pe set, a venit timpul relaxării, iar Alina a profitat la maximum de vară și a mers în prima vacanță alături de colegii ei de pe platourile de filmare.

Alina Statie ne-a povestit într-un interviu exclusiv că a vizitat Barcelona împreună cu câțiva dintre colegii ei cu care s-a împrietenit.

Actrița Alina Stație, dezăluiri despre vacanța inedită în Barcelona

Dacă ai putea să pui pauză unui moment din vacanță, care ar fi acela?​

“As pune pauza momentului în care am ajuns în cartierul La Barceloneta și am pășit pe plajă. Soarele strălucea și recunosc.. nisipul ardea însă priveliștea era de vis”, a dezvăluit Alina Stație.

Cum ați decis să plecați în gașcă în Barcelona?

“⁠Sunt zile în care ne intersectăm la filmări și cum ne doream de multă vreme să facem o excursie “cu clasa” am organizat ușor-ușor plecarea. Mă bucur mult că am reușit pentru că avem programe destul de diferite”, ne-a răspuns Alina.

Ce ai descoperit despre colegii tăi în afara platoului?​

“Că ne asemănăm mai mult decât aș fi crezut. S-a întâmplat o formă de bonding foarte frumoasă și cred că pentru noi ca echipă a fost un fel de “team building””, a mai spus actrița.

Există o piesă care a devenit „soundtrack-ul” vacanței voastre?

“Eu zic că piesa Nuevayol de la Bad Bunny ar fi”, a zis Alina Stație

Care a fost ritualul tău preferat în vacanță – cafeaua de dimineață, plimbările seara?​

“Ritualul preferat cred că era drumul spre plajă, apoi cina cu colegii”, a mai zis Alina.

Ce te-a făcut să simți că vacanța chiar a fost un restart?

“Spania este singura țară care după prima călătorie făcută în 2022 într-un proiect Erasmus pentru muzicieni “Restart for Art”, m-a făcut să mă întorc din nou și din nou. Este a 4-a călătorie de până acum și cu siguranță mă voi întoarce, mai am încă multe locuri superbe de văzut”, a explicat actrița.

Actrița s-a distrat pe cinste alături de colegii ei, au vizitat multe atracții turistice și au încercat împreună diferite preparate culinare specifice locului, în timp ce s-au bucurat și de vremea bună. Ei au mers împreună și la plajă și chiar au simțit că legătura lor e una puternică de prietenie, fiind foarte apropiați chiar și în afara platourilor de filmare.

