Elena Mogâldea, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, detalii despre cununia religioasă. Când are loc nunta cu Bubu Cernea

Elena Mogâldea, actrița din rolul lui Cici din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, ne-a povestit la ce proiect a lucrat vara aceasta, în pauza de la filmările pentru serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. | Antena 1

Elena Mogâldea, îndrăgita actriță din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, ne-a oferit detalii despre vacanța ei, despre programul încărcat și cum reușește să se împartă între filmările la serial și emisiunea de la radio, dar și despre nuntă.

Interviu exclusiv cu Elena Mogîldea, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Frumoasa actriță ne-a povestit într-un interviu exclusiv despre noua piesă de teatru în care joacă alături de Anca Sigartău, dar a dat și din casă, în special din casa familiei Mincu, atunci când a venit cu detalii noi despre sezonul 2 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Personajul tău din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, Cici, este numai ochi și urechi atunci când se întâmplă ceva în casa familiei Mincu. Ce aveți în comun tu și personajul tău?

„Accentul, clar. Dorul de casă... E o chestie interesantă. Când eram mică, dacă auzeam ceva, auzeam că se povestește ceva, dar nu prindeam toată ideea, mă duceam la persoanele respective și «Hai mai zi o dată! Hai te rog mai zi o dată!». Trebuia neapărat să fiu pusă la punct cu tot ce se discuta în casă, cu toate noutățile și am scăpat de obiceiul ăsta, acum, matură fiind, dar cred că și ăsta e un lucru pe care îl am în comun”, a răspuns Elena.

Dacă ar fi să mergi acum la castingul pentru serial din nou și ai putea alege, ce personaj ți-ar plăcea să interpretezi?

„Alexia. Întotdeauna mi-am dorit un personaj negativ. Tot sper la el, dar da, ăsta cred că ar fi fost. Sau Constance, dar bine, încă nu am fața de Constance. Adică pentru Constance mi se pare așa că trebuie să ai o față super inteligentă, super alunecoasă, misterioasă, dar da, astea două ar fi fost”, a povestit actrița.

Pe lângă serial, ai un nou proiect, piesa de teatru regizată de Anca Sigartău, Batista Desdemonei, în care joci rolul principal. Chiar dacă pe platourile de filmare nu vă intersectați în prea multe scene, cum ai descrie colaborarea cu colega ta pentru această piesă?

„Eu pe Anca am cunoscut-o acum 5 ani, când am colaborat pentru prima dată în serialul Adela. Acolo chiar am avut câteva secvențe împreună și din momentul în care am aflat că voi juca alături de ea, am avut niște emoții colosale pentru că știam că Anca e un munte de talent și o femeie extraordinară. Din păcate în Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN drumurile noastre nu se intersectează, dar atunci când m-a sunat, îmi amintesc că eram la radio, terminasem emisiunea matinală. Îmi zice Anca «Ce faci în perioada următoare?», noi având deja vacanță de la serial și urma să am vacanță și de la radio. Îi zic «Păi nu prea mare lucru că am vacanță de la radio, dar începem filmările», «Perfect, vrei să joci alături de mine într-un spectacol?» , «Poftim? Mă întrebi serios? E un lucru pe care mi l-am dorit de când ne-am cunoscut». Și i-am zis da, ok. Doamne, m-am dus la ea să dau o citire pentru text să vedem dacă mă potrivesc, dacă nu, și aveam niște emoții de zici că nu știu, era pentru prima dată când o cunosc, pentru prima dată când stau lângă ea sau interacționăm. Acum o descopăr altfel, descopăr regizoarea Anca și nu pot decât să spun că sunt fascinată”, ne-a povestit Elena Mogîldea.

Cum ai petrecut vara aceasta pauza pe care ați avut-o de la filmări?

„După cum spuneam, am avut pauză de la filmări, dar am fost în continuare la radio. Am fost doar 3 zile plecată la mare cu Bubu și atâta tot. Și am mai fost o săptămână, era să uit, am mai fost o săptămână plecată acasă la părinți unde acolo chiar m-am deconectat, am stat departe de telefon. Am pus mâna pe el doar când trebuia să sun sau să răspund la apeluri și atâta tot. În rest am lucrat săptămâni intense pentru spectacol, dar a fost frumos, nu pot să spun că a fost muncă”, a spus actrița.

Știm că în iunie tu și Bubu Cernea ați împlinit 3 ani de la cununia civilă. Mulți ani înainte, sa fiți fericiți! Ce ne poți spune despre cununia religioasă? Ai emoții? Ce tradiții o să respectați?

„Nu am încă emoții, dat fiind faptul că data setată pentru cununie și nuntă este în iunie 2026. Încă nu m-au apucat emoțiile mari, am vorbit doar la locație, ne-am luat un wedding planner (...) pentru că fără ea nu cred că aș fi putut să duc eu totul la capăt de la A la Z. Tradiții, nici nu știu ce tradiții sunt. Clar, o să îl calc pe picior pentru că se spune că cine calcă pe picior o să conducă în casă. Nu așa se spune? La noi în Moldova exista tradiția cu dezbrăcatul miresei. Nu se dezbracă mireasa cu totul, i se scoate voalul doar și i se pune un batic în cap, asta e cumva însemnătatea că este deja gospodină la casa ei. Nu o să facem treaba asta. Dansul mirilor nu! Mai degrabă trebuia să mă întrebi ce obiceiuri nu vor exista. Dar încă având destul timp, nu le-am pus pe toate pe hârtie, nu ne-am gândit foarte bine ce vom face, ce nu vom face. Tot ce ne dorim este să ne distrăm, ca invitații noștri să se distreze”, a povestit Elena.

Ce ne poți spune despre noul sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN care începe pe 28 august?

„Va fi mult mai intens decât primul sezon, vor fi cu mult mai multe răsturnări de situație. După ce s-au încheiat filmările pentru primul sezon și trebuia să îl începem pe al doilea, abia așteptăm să primesc episoadele pentru că nu există un episod în care lucrurile să se termine clar. Se merge din intrigă în intrigă și cu siguranță o să vă placă”, a mai adăugat actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

