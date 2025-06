Interviu cu Carmen Ionescu. Actrița din rolul lui Constance face dezvăluiri despre cum a primit rolul negativ

Carmen Ionescu a vorbit deschis despre cât de mult îi place să interpreteze un rol negativ cum e Constance.

Carmen Ionescu, actrița din rolul lui Constance din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, este o femeie lipsită de scrupule atunci când vine vorba de familia ei, a cărei onoare e în stare să o apere cu prețul sângelui.

Constance este o femeie devotată familiei ei, care îi face pe plac nepoatei sale și e mereu alături de cei doi fii ai ei, Matei și George, pentru a-i ajuta în tot ceea ce își propun.

Într-un interviu exclusiv, Carmen Ionescu a povestit mai multe despre personajul ei și faptul că îi place foarte mult că interpretează un rol negativ.

Interviu exclusiv cu Carmen Ionescu din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

1. Personajul dumneavoastră, Constance, pe care îl interpretați în Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, este foarte diferit de rolurile pe care le-ați jucat până acum. Telespectatorii au fost obișnuiți cu blândețea Mariei din Lia – soția soțului meu și au rămas surprinși de personajul negativ interpretat acum. Cum o comparați pe Constance cu Martha din Adela?

„Într-adevăr este cel mai diferit și, să fiu sinceră, îmi place cel mai mult, deci m-a cucerit. În comparație cu Martha, amândouă luptă pentru familie, să-și apere familia și onoarea familiei, dar fiecare în felul ei, în mod diferit. Martha era mult mai directă, adică știai ce face, o simțeai că urmează să se întâmple ceva periculos, mă rog, pentru mine nu era periculos. Eu i-am dat dreptate tot timpul cu ce a făcut ea. Mi-am apărat-o, am iubit-o și pe Martha enorm. Nu pot să fac un personaj dacă nu îl iubesc. Trebuie eu să îl iubesc ca să îi transmit și spectatorului, chiar dacă e un personaj negativ, să meargă până la urmă cu mine. Pe când Constance nu arată, la ea e mult mai subtilă, mai ascunsă, adică bagă cuțitul cu zâmbetul pe buze și pare nevinovată și n-a făcut nimic. Adică e mai rafinată în felul cum se manifestă ea, mai ales că e un om care trăiește afară în străinătate, în Franța. Martha era o luptătoare cu disperare, pe față așa, asta te învăluie. Asta îmi place la ea, nu știi ce se întâmplă în secunda următoare. Mi-a venit foarte ușor să o interpretez. Îmi place, o ador pe Constance și la fel, merg cu ea, mână în mână”, ne-a povestit Carmen Ionescu.

2. Ce simțiți că aveți în comun dumneavoastră și personajul dumneavoastră?

„Luptătoare, lupta pe care o duce până la încrâncenare, își urmărește scopul și dă cu capul până reușește. Cam asta am și eu în comun cu ea, dorința de a învinge și de a ieși ca ea, de a-i ieși cărțile pe mâna ei”, a mai spus actrița.

3. Cum vedeți evoluția personajului dumneavoastră de la începutul serialului și până acum la finalul sezonului 1?

„Ea cam de la început a părut, adică ai știut ce-i cu ea, că vine să pună lucrurile în ordine în casa asta și în familia asta. Nu pot să spun că sunt niște schimbări radicale. Sigur că e și ea umană, e mamă, își iubește copiii, dar nu arată. Pe nepoată o divinizează și face totul să o ajute, deci e umană. Are și sensibilitate, are secvențe de îi simți slăbiciunea și are și unde e fiară, dar fiară, v-am spus, e o poleială, că nu dă pe față. Are o răutate a ei elegantă, are o eleganță în a străpunge. N-aș putea spunea că evoluția e ceva miraculos. Ea se menține până în prezent, așa am simțit eu, nu e nimic ieșit din comun, își menține drumul și linia și ce vrea ea să realizeze și să îi reușească în același timp”, a mai mărturisit Carmen Ionescu.

4. Cum ați primit propunerea de a juca acest rol și care a fost prima dumneavoastră reacție când ați aflat că e vorba de un rol negativ?

„Când a fost pomul de iarnă la Lia- Soția soțului meu, acolo am aflat, acolo mi s-a spus și eram tot pe canapea, nu știam să mă întind, am râs, am plâns, îmi venea să iau pe toată lumea în brațe, fericire enormă și îmi venea să strig pe străzi să știe toată lumea, să-mi afle bucuria imensă. M-am dus într-un magazin și mi-am luat ceva pe sufletul meu să marchez evenimentul, să-mi rămână amintire, asta e de atunci când am primit vestea. Iar că e negativ, eu nu îl consider negativ, dar mă rog, mie astea îmi plac, astea îmi plac, astea te provoacă, rolurile astea sunt spectaculoase, ai ce juca, îmi dau de lucru, am ce să fac, am în ce să îmi pun și eu toate talentele mele. Fac și rolurile cuminți și normale, asta mi-a și plăcut că ducă Martha a venit Maria care era diametral opusă, dar astea mă fac să ard și îmi dau satisfacție, rolurile negative. Te face să scormonești în tine, să lucrezi, astea îmi plac, cât mai rău posibil”, a mai adăugat actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

5. La ce să se aștepte telespectatorii de la Constance în sezonul 2 al serialului?

„Asta e mai greu de spus, e surpriză. Multe nici eu nu știu, nu știm nici noi foarte departe, ni se dă așa cu bucățica, dar tot pe-aici așa, cam ce a fost și până acum. Sincer nu știu foarte mult. Cât am filmat din sezonul 2, tot pe linia asta, se luptă să-și ajute copiii, nepoata, cu înverșunare, dar încă o dată spun, ea e acoperită tot timpul, ea are o ironie extraordinară, și umor are, în această așa-zisă răutate, le face drăguț. Îmi e tare greu să povestesc despre personajul pe care îl fac pentru că nu știu să îl explic, ea vine din mine, din instinct. Am simțit-o imediat, parcă sunt calapod pe mine. Până prezent, ceea ce știu din sezonul 2, nu e nimic peste așteptări la Costance, e tot în zona asta. S-ar putea să vină niște surprize. Acuma nu știu, poate că nu vi le spun și vă învârt așa, precum Constance. Să se uite lumea, e ceva deosebit, deci e un proiect foarte bine scris, de-aici pornește. Scenariul e foarte important, povestea te cucerește din prima și, zic eu, și distribuția, adică fiecare e mănușă pe ce are de făcut și asta e enorm, asta dă să fie rezultatul care e”, a mai povestit Carmen Ionescu.

6. Ați putea să îi adresați o întrebare sau să îi lansați o provocare Karinei Jianu?

„Deci Karinei, nu Anei – Ea o iubește pe Constance?”, a spus actrița.

