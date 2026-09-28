Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu, luată prin surprindere în platou de părinții ei

Episodul 15 al sezonului 2 al emisiunii „Furnicuțele”, difuzat pe 28 septembrie 2026. Roxana Ionescu a avut parte de o surpriză uriașă în fața camerelor de filmat, când părinții ei au apărut neașteptat pentru a-i fi alături. Părinții Roxanei au depănat amintiri dragi din copilăria ei, au povestit despre primii pași făcuți de ea în carieră și au explicat cât de important a fost să îi ofere toată susținerea lor

Luni, 28.09.2026, 18:22