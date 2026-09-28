Furnicuțele 2026. Ce spune Cocuța despre începuturile Roxanei Ionescu în televiziune: „Este o profesionistă”
Episodul 15 al sezonului 2 al emisiunii „Furnicuțele”, difuzat pe 28 septembrie 2026. Cocuța a vorbit în despre prietena și colega ei, Roxana Ionescu, subliniind devotamentul și seriozitatea de care aceasta dă dovadă în tot ceea ce face. Pe lângă faptul că a numit-o o profesionistă desăvârșită, îndrăgita coregrafă a scos în evidență calitățile umane ale Roxanei Ionescu.
Luni, 28.09.2026, 17:19