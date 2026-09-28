Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu încearcă să ghicească melodia cântată de Oase cu apă în gură

Episodul 15 al sezonului 2 al emisiunii „Furnicuțele”, difuzat pe 28 septembrie 2026. Episodul 15 al sezonului 2 al emisiunii „Furnicuțele”, difuzat pe 28 septembrie 2026. Oase și Roxana Ionescu au oferit un moment de comedie pură în timp ce încercau să treacă peste o provocare muzicală deloc ușoară. Oase a trebuit să fredoneze o melodie având gură plină cu apă, în timp ce Roxana Ionescu s-a chinuit să își dea seama despre ce piesă este vorba.

Luni, 28.09.2026, 17:48