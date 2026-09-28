Furnicuțele 2026. Tinu, soțul Roxanei Ionescu, adevărul despre pasul cel mare: „Socrii m-au susținut!”
Episodul 15 al sezonului 2 al emisiunii „Furnicuțele”, difuzat pe 28 septembrie 2026. Tinu, soțul Roxanei Ionescu, a vorbit despre momentele importante din viața de cuplu și despre decizia de a face pasul cel mare alături de îndrăgita vedetă. Acesta a dezvăluit ce rol important au avut părinții Roxanei în întreaga poveste și cum l-au sprijinit necondiționat când a venit vorba despre relația lor.
Luni, 28.09.2026, 18:00