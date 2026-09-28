Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu, despre debutul în televiziune! Cum a ajuns „Mama Natura” pe ecran la doar 16 ani
Episodul 15 al sezonului 2 al emisiunii „Furnicuțele”, difuzat pe 28 septembrie 2026. Roxana Ionescu a pășit pentru prima dată într-un studio de televiziune la vârsta de doar 16 ani, pe când era încă elevă de liceu. Selectată inițial în trupa de balet a emisiunii „Ciao Darwin”, charisma și prezența ei scenică au propulsat-o rapid în rolul celebrei „Mama Natura”.
Luni, 28.09.2026, 17:09