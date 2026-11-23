Naba Salem trăiește o nouă poveste de dragoste! Fosta ispită de la Insula Iubirii și fostă concurentă la Survivor a vorbit despre bărbatul care o face fericită și a dezvăluit cum a început relația lor. Sunt împreună de două luni, iar lucrurile au evoluat rapid.

Naba Salem are parte de schimbări importante în viața sentimentală! De aproximativ două luni, fosta ispită de la Insula Iubirii și fostă concurentă la Survivor trăiește o poveste de dragoste alături de un bărbat care a reușit să o cucerească. Deși până acum a preferat să nu ofere prea multe detalii despre viața sa personală, bruneta a decis să vorbească, în exclusivitate pentru Spynews.ro, despre noul partener și începuturile relației lor.

Cine este iubitul Nabei Salem! Giani este cu trei ani mai mic decât ea

Bărbatul care îi este alături Nabei Salem se numește Giani și este DJ. Cei doi au ajuns să se apropie treptat, chiar dacă începutul interacțiunii lor nu a fost tocmai unul promițător, după cum a povestit Naba. Bruneta recunoaște că, la primele încercări ale tânărului de a intra în vorbă cu ea, nu a fost deloc prietenoasă, însă lucrurile s-au schimbat pe parcurs.

După ce au apărut împreună, au existat și persoane care au crezut că Giani ar fi fratele ei. Naba Salem a lămurit însă situația și a explicat că între ei s-a legat o relație în perioada în care ea a început cursurile de DJ. Faptul că activează în același domeniu i-a adus mai aproape, iar întâlnirile lor au făcut ca prietenia să se transforme în iubire. Un alt detaliu care îi leagă este faptul că amândoi își sărbătoresc ziua de naștere în aceeași zi, lucru pe care bruneta și-l dorea de multă vreme.

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În ceea ce privește diferența de vârstă, aceasta nu pare să fie o problemă pentru cei doi. Giani are 28 de ani, în timp ce Naba Salem a împlinit 31 de ani. Vedeta spune că nu a mai avut până acum o relație cu un bărbat mai tânăr decât ea, fiind obișnuită să se întâlnească cu parteneri mai mari.

Se pare că lucrurile au evoluat destul de repede între Naba Salem și Giani. Cei doi petrec foarte mult timp împreună, au plecat deja în călătorii și au făcut cunoștință și cu familiile celuilalt. Pe lângă relația sentimentală, bruneta are și planuri profesionale. Aceasta ne-a povestit că este tot mai interesată de domeniul gastronomiei și ia în calcul să dezvolte o afacere în această direcție, fie că va fi vorba despre un restaurant, fie despre un proiect online.

Naba Salem a renunțat la alcool de două luni

Pe lângă schimbările din viața sentimentală, Naba Salem spune că a făcut și o schimbare importantă în ceea ce privește stilul său de viață. Bruneta a recunoscut în repetate rânduri că îi place să se distreze și că obișnuia să consume alcool la petreceri. Acum însă, lucrurile stau diferit. Vedeta susține că nu a mai pus gura pe alcool de două luni, perioadă în care spune că s-a liniștit și a devenit mult mai atentă la alegerile sale.

În prezent, fosta concurentă de la Survivor spune că vrea să se concentreze mai mult pe muncă și pe câștigurile financiare, fără să își mai consume timpul cu lucruri care nu îi aduc beneficii.

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