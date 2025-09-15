Antena Căutare
Bianca Dan și Marian Grozavu, pregătiri pentru nuntă. Când au anunțat că va avea loc marele eveniment

Bianca Dan și Marian Grozavu, concurenții de la Insula Iubirii sezonul 9, au dezvăluit că se pregătesc pentru nuntă.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Septembrie 2025, 08:46
Bianca și Marian, concurenții de la Insula Iubirii sezonul 9 au anunțat când vor face nunta. | Antena 1

Bianca și Marian de la Insula Iubirii sezonul 9 formează unul dintre cuplurile controversate din sezonul care tocmai s-a încheiat. Cei doi, care formează un cuplu de 4 ani în prezent, au decis să își testeze relația pentru a vedea dacă este momentul să facă pasul următor în relația lor.

Când va avea loc nunta lui Marian Grozavu cu Bianca Dan

Bianca a spus că ea simțea că flacăra pasiunii dintre ei s-a stins, că au ajuns să se poarte mai mult ca niște colegi de apartament și că munca le acaparează toată atenția. La Insula Iubirii, Bianca a interacționat mai mult cu ispita Mattia, lucru care l-a deranjat peste măsură pe Marian atunci când a văzut imaginile cu cei doi.

Chiar dacă Bianca și Mattia nu s-au sărutat și nu au mers la dream date, Marian a considerat în continuare că ea a căzut în ispită pentru că se vedea că simte ceva pentru Mattia.

La bonfire-ul final, Bianca era decisă să plece singură acasă pentru că voia să își dea șansa să se regăsească și să se pună pe ea pe primul loc.

Marian și-ar fi dorit să plece de acolo împreună și să își rezolve problemele și să își repare relația acasă. Când s-au văzut amândoi în vila fetelor la finalul ultimului bonfire, Bianca și Marian au început să discute și Bianca și-a dat seama încă de atunci că vrea să se împace cu el. Prin urmare, cei doi au plecat împreună din Thailanda.

Când au ajuns acasă, Bianca și Marian au povestit că au reușit să își repare relația și Bianca a spus că așteaptă să fie cerută în căsătorie pentru că auzise că în emisiune Marian a vorbit despre logodnă.

Se pare că nu a trebuit să aștepte prea mult și deja acum ei își fac planuri pentru nuntă.

"Nunta o să fie la anul", a transmis Marian Grozavu scurt, fără să dea mai multe detalii, pe contul lui de TikTok.

Într-un alt video pe TikTok, Marian a dezvăluit că lucrează în prezent la inelul Biancăi, dar încă nu poate da detalii despre asta.

