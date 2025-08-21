Ella de la Insula Iubirii, detaliu îndrăzneț pe care mulți nu l-au observat! Ce au descoperit fanii la concurenta din Thailanda

Fanii emisiuniii Insula Iubirii sezonul 9 au descoperit un detaliu îndrăzneț la Ella. Descoperă ce „secret” ascunde tânăra.

Într-un clip video publicat recent pe TikTok, fanii emisiunii Insula Iubirii sezonul 9 au putut face o descoperire surprinzătoare despre Ella. Află în rândurile de mai jos ce „secret” ascunde concurenta care a decis să meargă în Thailanda împreună cu logodnicul ei, Andrei Lemnaru.

Ella de la Insula Iubirii, detaliu îndrăzneț pe care multi nu l-au observat! Ce au descoperit fanii la concurenta din Thailanda

Ella Vișan este una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii sezonul 9. Aceasta s-a înscris la emisiune împreună cu logodnicul ei, Andrei Lemnaru, cu scopul de a-și testa relația și sentimentele avute unul față de celălalt.

Încă din primele zile, Ella Vișan a părut atrasă de ispita Teo Costache. Încetul cu încetul, cei doi s-au apropiat și au lăsat la vedere diferite semne de atașament.

Apoi, în ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9, Ella a fost desemnată de ispitele masculine, prin vot, să meargă la un date până a doua zi cu Teo. Deși inițial a refuzat, Ella a cedat tentației și a plecat la întâlnire. Cei doi au fost cazați într-o casă suăerbă, pe malul mării, și atmosfera romantică i-a apropiat și mai mult pe cei doi. Seara, cei doi nu au mai ținut cont de nimic și s-au lăsat cuprinși de pasiune.

După aceea, în cadrul unei ceremonii, Andrei Lemnaru a văzut imaginile și a declarat faptul că se consideră un bărbat singur.

Dincolo de emisiunea Insula Iubirii sezonul 9, Ella Vișan este extrem de activă în mediul online, atât pe Instagram, cât și pe TikTok.

Recent, fanii emisiunii au putut observa un detaliu surprinzător la concurenta din Thailanda. Mai exact, în cadrul unui clip video, urmăritorii blondinei au descoperit faptul că aceasta are un piercing în limbă, un detaliu îndrăzneț pe care nu multe femei îl au.

