Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta

Ella Vișan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9 a apelat la o nouă intervenție estetică de curând.

Publicat: Marti, 12 August 2025, 15:27 | Actualizat Marti, 12 August 2025, 16:18
Se pare că Ella, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9, și-ar fi făcut o altă intervenție estetică.

Ella Vișan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9, care formează un cuplu cu Andrei Lemnaru, a apelat de curând la o nouă intervenție estetică.

Ella a postat pe contul ei de Instagram o imagine din cabinetul medicului estetician, semnalându-le urmăritorilor ei că a apelat la noi de servicii de înfrumusețare.

La ce intervenție estetică ar fi apelat Ella Vișan

La câteva luni de la încheierea filmărilor din Thailanda pentru Insula Iubirii, Ella pare schimbată, arătând parcă diferit față de cum arăta în emisiune.

Cu un ten perfect, fără riduri și niște buze frumos conturate, Ella s-a fotografiat pentru prietenii ei virtuali. Pare că de curând blondina a ajuns pe mâna medicului estetician pentru noi îmbunătățiri, având acum un chip mai tânăr, mai fresh.

Până acum, Ella nu a confirmat încă ce fel de ajustare și-a făcut la nivelul feței, dar mulți urmăritori speculează că ar fi vorba de injecții cu botox pentru diminuarea ridurilor sau mărirea buzelor. De asemenea, este posibil ca Ella să fi apelat și la ceva tratamente faciale tot pentru reîntinerirea pielii, de vreme ce în descrierea postării apare ceva despre strălucire.

Mulți dintre cei care o urmăresc pe frumoasa concurentă de la Insula Iubirii sezonul 9 așteaptă să vadă dacă ea va dezvălui ce procedură estetică a ales să facă de curând.

Postarea clinicii de estetică în care apare Ella a strâns peste 2000 aprecieri, iar concurenta de la Insula Iubirii a primit multe comentarii laudative în secțiunea de comentarii, dar există și utilizatori care nu au ratat ocazia de a o critica.

Acestea au fost doar câteva dintre comentarii: „Da cea mai frumoasa asta asa e”, „ce femeieee”, „Superbă din toate punctele de vedere”, „rai mai frumoasă la insula , în forma ta naturală . N-ai nevoie de toate aceste artificii. Iti distrugi frumusețea ta autentică încercând să arăți trasă la indigo cu toate celelalte vampe operate din cap până în picioare. Si sunt de acord cu operațiile estetice dacă sunt făcute dintr-o necesitate și în ideea de corecție a unor defecte vizibile. Îți spun asta cu toată căldura ”.

Pe lângă micile intervenții de la nivelul feței care nu au făcut decât să îi scoată și mai mult în evidență trăsăturile fizice naturale, Ella mai are câteva operații estetice care au ajutat-o și i-au redat încrederea în propriul corp.

Iubitul ei, Andrei Lemnaru, a dezvăluit în cadrul emisiunii că Ella are implant mamar și reconstrucție abdominală.

Operațiile făcute în Turcia se pare că nu au mulțumit-o complet pe Ella, care a povestit tot în cadrul emisiunii, că a fost la un pas de moarte din cauza implantului mamar. Se pare că operația nu a avut rezultatul dorit de ea și acum, la ceva timp după operație, corpul ei nu mai arată la fel.

Ella a spus că deși din exterior nu se vede nimic ciudat, ea știe cât de greu îi e să se privească în oglindă. Ea susține că a făcut această intervenție mai mult pentru Andrei și pentru binele relației lor, nu pentru că și-ar fi dorit să își mărească bustul.

Se pare că acum Ella este într-un proces de schimbare și muncește la propria persoană pentru a deveni cea mai bună versiune a ei.

colaj ela si andrei
+3
