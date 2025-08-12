Insula Iubirii, 12 august 2025. Fetele au ales ispitele cu care vor merge la date. Ce detaliu a ieșit la iveală abia acum

Alegerile pentru date au scos la iveală adevăratele relații dintre fete și ispitele masculine preferate. Una dintre concurente a surprins pe toată lumea, la Insula Iubirii sezonul 9 ediția 11 din 12 august.

Aflate la jumătatea celui mai dur test al relațiilor, fetele încep să își dea frâu liber dorințelor. Acestea nu își mai ascund afinitățile și sunt tot mai apropiate de ispitele preferate. Cu ocazia unui noi alegeri pentru date, acestea și-au exprimat liber preferințele. Astfel, au ieșit la iveală noi detalii despre adevărarele relații dintre ei.

Bianca a fost prima care a făcut alegerea și a reușit să îi uimească pe toți. Ea a declarat că și-ar dori să iasă la date cu Mattia și deși mulți nu au înțeles de ce, aceasta a explicat.

„Mă simt bine în preajma lui, confortabil și până acum nu am avut date cu el și mi-a și gătit ou azi-noapte”, a motivat ea.

„Mă bucur că în sfârșit reușit să mergem la date și să ne cunoaștem mai bine. Chiar mi-am dorit din prima să ies cu Bianca. I-am dat și ghirlanda”, a adăugat și ispita.

„Sunt sigur că banii ar putea să fie un factor care a făcut-o să vină către mine”, a adăugat Mattia, la testimoniale.

Francesca l-a ales, din nou, pe Octavian, după ce a recunoscut că a fost o „bătaie” între ea și Bianca.

Prin prisma apropierilor lor din ultima perioadă, Maria a optat pentru a merge la următorul date tot cu Cătălin, la Insula Iubrii sezonul 9 ediția 11 din 12 august 2025. Aceasta nu a încercat să ascundă legătura care s-a format între ei, iar ispita a fost fericită de alegere.

„Ne asemănăm foarte mult, are o inimă foarte mare și are un caracter ca de copil, are o frumuseșe interioară extraordinară”, a declarat Cătălin.

De asemenea, Ella l-a ales pe Teo pentru a se cunoaște și mai bine, după ce în ultimele zile au petrecut tot mai multe clipe împreună.

„Câteodată, am impresia că mă uit în oglindă. Semănăm foarte mult la caracter, mascăm ceea ce simțit și avem ceva calități pe care noi le numim defecte și da, este singurul om de aici care mă face să fiu eu cu adevărat”, a explicat logodnica lui Andrei.

Ionela l-a ales pe George Jaguarul ceea ce l-a bucurat extrem de tare pe acesta. „Din cauza că văd mult potențial în ea și vreau să scot Jaguarița din ea. O văd ca o bombă. Trebuie să explodeze și ea”.

„Apreciez că este foarte atent la nevoile noastre, în general. Dacă ne vede pe plajă singure, vine ne aduce frcute, de băut. E primul care sare”, a dezvăluit fata.

Dezbaterile au continuat și după ceremonia alegerilor, iar Ella i-a mărturisit lui Teo că este surprinsă de faptul că Francesca a ieșit cu Tavi. „El nu-și dorea, a zis că s-a îndepărtat de ea”, a dezvăluit ispita.

