Insula Iubirii, 13 august 2025. Momente de intimitate între Ella Vișan si Teo. Ce s-a întâmplat pe șezlong, departe de ceilalți

Ella Vișan și ispita Teo sunt din ce în ce mai apropiați și și-au dezvăluit sentimentele la Insula Iubirii seoznul 9 ediția 12 din 13 august 2025. Cei doi au rezistat cu greu tentației de a se sărută, însă băiatul a făcut un pas îndrăzneț.

Ella și ispita Teo au renunțat la inhibiții și și-au lăsat sentimentele să preia controlul. Cei doi au avut câteva momente de intimitate pe malul mării, departe de ochii celorlalți.

După ce Ella nu a reușit să îi convingă pe Maria și ispita Cătălin să intre în mare cu ea și ispita Teo, aceastea a laut hotărârea de a se îndepărta singură de grup. Ea a plecat pe șezlong, la malul mării și în scurt timp, a fost urmată și de Teo.

Sub clar de lună, cei doi au vorbit despre sentimentele lor. Logodnica lui Andrei de la Insula Iubirii 2025 a vrut să afle ce simte ispita pentru ea. dar i-a făcut și o serie de declarații:

Ella: Îți mulțumesc... că ești aici. Probabil am meritat și apreciez fiecare lucru.

Teo? Și pe ăsta (n.r. inelul de logodnă)?

Ella: Chiar și ăsta

Ella: Cu siguranță, cine îți va fi alături toată viața... Va fi o femeie fericită

„Se spune că îndrăgostiții n-ar trebui să stea să se uite la luna plină amândoi pentru că aparent, cică se vor despărți. Dar noi nu suntem îndrăgosțiți...”, a căutat fata confirmare.

„Sunt foarte multe momente în care am emoții lângă ea și asta îmi dă foarte mult de gândit”, a explicat Teo la testimoniale.

Ella: O să-ți fie dor de mine? De reflexia ta?

Teo: Cu siguruanță...

Ella: Ești fericit?

Teo: Foarte!

„Distanța dintre noi era din ce în ce mai mică. Probabil amândoi ne-am fi dorit un sărut, doar că n-am simțit că este momentul atunci”, a spus Teo după ce a pupat-o pe obraz.

Ulterior, el s-a apropiat mai mult și a sărutat-o pe gât și pe frunte. „Am făcut ceea ce am simțit în momentul respectiv”, a adăugat Teo.

„Nu mă așteptam”, a recunosc logodnica lui Andrei, la testimoniale.

