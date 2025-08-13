Insula Iubirii, 13 august 2025. O pană de curent a schimbat totul în casa băieților. Ce dorințe ascunse au ieșit la iveală

Băieții și-au dat frâu liber adevăratelor dorințe după ce a picat curentul, chiar în timpul petrecerii de la Insula Iubirii sezonul 9 ediția 12 din 13 august 2025.

În timp ce fetele erau la bonfire și treceau prin clipe grele, petrecerea era în toi pe insula băieților. O pănă de curent, însă, a încins și mai mult spiritele și a dezvăluit cele mai ascunse dorințe ale concurenților.

Ce dorințe ascunse au ieșit la iveală după ce a picat curentul la Insula Iubirii sezonul 9 ediția 12 din 13 august 2025

Petrecerea din ediția 12 de la Insula Iubirii sezonul 9 din 13 august 2025 a început cu cele mai fierbinți scene. Ispita Cristina le-a oferit, din nou, un show total complet concurenților printr-un dans la bară, în ploaie, care a încins imaginația băieților. Toate privirile au fost îndreptate către ea, chiar și ale celor care voiau cu orice preț să-și ascundă interesul.

Din cauza condițiilor meteo, party-ul s-a mutat în interior, iar o pana de curent i-a luat pe toți prin surprindere. Casa a rămas complet în întuneric, dar asta nu i-a deranjat deloc pe conurenți, ci din contră. Băieții s-au simțit mult mai comod să își exprime adevăratele dorințe.

„Auzi, dar măcar camerele mai merg? Nu mai merg? Microfoanele mai merg? Nu mai merge nimic? A, stai mă, că acum putem să bem. Acum e momentul să beți!”, a fost reacția lui Marian la pana de curent de la Insula Iubirii sezonul 9 ediția 12 din 13 august 2025.

„Lui îi plăcea că nu mai era curent, putea să se uite și el în stânga-dreapta fără să fie văzut”, a remarcat ispita Amelia despre acesta.

„Cred că asta e manevră”, s-a gândit el apoi, îngrijorat că ar putea să-i afecteze imaginea.

„Ei au crezut că noi o să fim în întuneric, fără prea multe camere, și au zis: Maamă, am scăpat”, a adăugat și Naba.

Petrecerea pe întuneric l-a făcut și pe Marius să mai uite de supărari și a dansat pe rând, ba cu Oana, ba cu Andrușca.

„Pe întuneric, se întâmplă lucruri ciudate”, a declarat acesta, la testimoniale.

În carul petrecerii, și Cristi a făcut un gest neașteptat față de ispita Cristina, după dansul la bară al acesteia.

