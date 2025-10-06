Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce emoții l-au încercat pe Andrei Lemnaru când a conștientizat că a fost înșelat de Ella

În noul interviu acordat de Andrei Lemnaru după finalizarea difuzării Insula Iubirii, concurentul a vorbit sincer despre experiența din Thailanda care i-a schimbat complet viața.

Andrei Lemnaru a ales să trăiască experiența Insula Iubirii alături de partenera lui, Ella Vișan, chiar cu câteva luni înainte de nuntă, din dorința de a-și rezolva problemele pe care le aveau în cuplu.

Andrei Lemnaru a vorbit deschis despre cum a conștientizat despărțirea de Ella

Din fericire, insula l-a surprins pe Andrei într-un mod nebănuit, atunci când a descoperit că femeia lângă care avea să trăiască o viață l-a înșelat. Ella și-a dat frâu liber sentimentelor și a ales să trăiască la Insula Iubirii o poveste de dragoste alături de ispita Teo Costache.

Citește și: Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, pe masa de operație. La ce intervenție estetică a apelat recent fosta concurentă

Din momentul în care Andrei a văzut imaginile cu cei doi, el a știut că povestea lor s-a încheiat și că nu avea să se mai întâmple nunta pe care o programaseră.

Chiar dacă s-a simțit rănit și dezamăgit de femeia pentru care era în stare să bage mâna în foc, pentru că avea încredere deplină în ea, Andrei a spus că el cred în continuare în dragoste.

El a povestit care au fost primele emoții care l-au încercat atunci când a ajuns de la cel mai dureros bonfire din viața lui, după ce le-a povestit ispitelor și băieților din casă ce i-a făcut Ella.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce ar fi făcut Andreea Crăciun dacă ar fi fost la bonfire-ul final cu Andrei Lemnaru

„Ei nu mă credeau pentru că eu zâmbeam. Dacă nu purtam eu acea discuție, poarte o purtau Marius și cu Marian și e mai bine pentru că poate ei spuneau povestea într-un fel diferit și se percepeau ideile diferit și de-aia am zis mai bine, din nou, zâmbesc, încerc să povestesc chiar dacă eram sfâșiat de tot pe interior pentru că femeia pe care o iubeam așa de mult...văzusem acele imagini cu ea și eram în lumea mea. Mi-am găsit puterea necesară să le povestesc băieților, dar și fetelor ceea ce am văzut și ceea ce am trăit la acel bonfire. A fost o noapte liniștită pentru că odată ce eu vorbesc, mă mai eliberez. (...) Am dormit ok. (...) Dar următoarea dimineață am conștientizat mai mult că eu sunt singur din acel moment. Poate în noaptea acea după ce m-am întors de la bonfire, nu eram așa că fierbea un pic sângele în mine pentru că am avut și o reacție mai acidă la adresa lui Teo, dar am avut această discuție cu el și am reglat să zicem ce era de reglat. Dimineața am fost așa un pic mai bulversat pentru că eram cu picioarele pe pământ și mi-am dat seama «Doamne, ce s-a întâmplat! Sunt singur. Nu o să mai am nuntă, nu o să mai am absolut nimic». Dar având fetele lângă mine, chiar mi-au fost alături și m-au sprijinit și le mulțumesc pe calea asta tuturor”, a declarat Andrei Lemnaru despre cum a conștientizat ruptura de Ella Vișan, după bonfire-ul în care a aflat că a fost înșelat.

Urmărește integral Intervurile Insula Iubirii în AntenaPLAY!

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Detaliile dezvăluite de Ella Vișan despre momentele intime cu ispita Teo