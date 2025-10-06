Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce emoții l-au încercat pe Andrei Lemnaru când a conștientizat că a fost înșelat de Ella

Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce emoții l-au încercat pe Andrei Lemnaru când a conștientizat că a fost înșelat de Ella

În noul interviu acordat de Andrei Lemnaru după finalizarea difuzării Insula Iubirii, concurentul a vorbit sincer despre experiența din Thailanda care i-a schimbat complet viața.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 09:07 | Actualizat Luni, 06 Octombrie 2025, 11:01

Andrei Lemnaru a ales să trăiască experiența Insula Iubirii alături de partenera lui, Ella Vișan, chiar cu câteva luni înainte de nuntă, din dorința de a-și rezolva problemele pe care le aveau în cuplu.

Andrei Lemnaru a vorbit deschis despre cum a conștientizat despărțirea de Ella

Din fericire, insula l-a surprins pe Andrei într-un mod nebănuit, atunci când a descoperit că femeia lângă care avea să trăiască o viață l-a înșelat. Ella și-a dat frâu liber sentimentelor și a ales să trăiască la Insula Iubirii o poveste de dragoste alături de ispita Teo Costache.

Citește și: Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, pe masa de operație. La ce intervenție estetică a apelat recent fosta concurentă

Din momentul în care Andrei a văzut imaginile cu cei doi, el a știut că povestea lor s-a încheiat și că nu avea să se mai întâmple nunta pe care o programaseră.

Chiar dacă s-a simțit rănit și dezamăgit de femeia pentru care era în stare să bage mâna în foc, pentru că avea încredere deplină în ea, Andrei a spus că el cred în continuare în dragoste.

El a povestit care au fost primele emoții care l-au încercat atunci când a ajuns de la cel mai dureros bonfire din viața lui, după ce le-a povestit ispitelor și băieților din casă ce i-a făcut Ella.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce ar fi făcut Andreea Crăciun dacă ar fi fost la bonfire-ul final cu Andrei Lemnaru

„Ei nu mă credeau pentru că eu zâmbeam. Dacă nu purtam eu acea discuție, poarte o purtau Marius și cu Marian și e mai bine pentru că poate ei spuneau povestea într-un fel diferit și se percepeau ideile diferit și de-aia am zis mai bine, din nou, zâmbesc, încerc să povestesc chiar dacă eram sfâșiat de tot pe interior pentru că femeia pe care o iubeam așa de mult...văzusem acele imagini cu ea și eram în lumea mea. Mi-am găsit puterea necesară să le povestesc băieților, dar și fetelor ceea ce am văzut și ceea ce am trăit la acel bonfire. A fost o noapte liniștită pentru că odată ce eu vorbesc, mă mai eliberez. (...) Am dormit ok. (...) Dar următoarea dimineață am conștientizat mai mult că eu sunt singur din acel moment. Poate în noaptea acea după ce m-am întors de la bonfire, nu eram așa că fierbea un pic sângele în mine pentru că am avut și o reacție mai acidă la adresa lui Teo, dar am avut această discuție cu el și am reglat să zicem ce era de reglat. Dimineața am fost așa un pic mai bulversat pentru că eram cu picioarele pe pământ și mi-am dat seama «Doamne, ce s-a întâmplat! Sunt singur. Nu o să mai am nuntă, nu o să mai am absolut nimic». Dar având fetele lângă mine, chiar mi-au fost alături și m-au sprijinit și le mulțumesc pe calea asta tuturor”, a declarat Andrei Lemnaru despre cum a conștientizat ruptura de Ella Vișan, după bonfire-ul în care a aflat că a fost înșelat.

Urmărește integral Intervurile Insula Iubirii în AntenaPLAY!

colaj andrei lemnaru
+6
Mai multe fotografii

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Detaliile dezvăluite de Ella Vișan despre momentele intime cu ispita Teo

Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Dezvăluirile Oanei Monea despre conflictul cu Maria Avram de după încheierea emi...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac” Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Observatornews.ro Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 € Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 €
Răsturnare incredibilă de situație în cazul băiatului arestat în Dubai pentru că a avut o relație cu o fată. După eliberare a murit Răsturnare incredibilă de situație în cazul băiatului arestat în Dubai pentru că a avut o relație cu o fată. După eliberare a murit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
Citește și
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Dezvăluirile Oanei Monea despre conflictul cu Maria Avram de după încheierea emisiunii
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Dezvăluirile Oanei Monea despre conflictul cu Maria Avram de după...
Horoscopul săptămânii 6 octombrie – 12 octombrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 6 octombrie – 12 octombrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele Catine.ro
Ispita Mattia Carnessali și Marian Grozavu de la Insula Iubirii sezonul 9 se vor lupta în ring! Când are loc evenimentul
Ispita Mattia Carnessali și Marian Grozavu de la Insula Iubirii sezonul 9 se vor lupta în ring! Când are loc...
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții”... Libertatea.ro
De ce discuțiile despre unirea României cu Republica Moldova sunt pe placul lui Putin. "Imperialismul" românesc și dorințele reale ale moldovenilor
De ce discuțiile despre unirea României cu Republica Moldova sunt pe placul lui Putin.... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, perfect pentru umplerea clătitelor
Gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, perfect pentru umplerea clătitelor HelloTaste.ro
„Adevărații câștigători vor fi meseriașii”. Un miliardar și-a trimis fiul de 17 ani să fie sudor, ca să învețe valoarea muncii practice
„Adevărații câștigători vor fi meseriașii”. Un miliardar și-a trimis fiul de 17 ani să fie sudor, ca să... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat Jurnalul
Meghan Markle, apariție strălucitoare la Paris Fashion Week. Motivul pentru care a revenit în lumina refletoarelor
Meghan Markle, apariție strălucitoare la Paris Fashion Week. Motivul pentru care a revenit în lumina refletoarelor Kudika
Cel mai mare lac heliotermic din lume este în România. Ce fenomen de produce acolo, este căutat de turiști din toată Europa
Cel mai mare lac heliotermic din lume este în România. Ce fenomen de produce acolo, este căutat de turiști din... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan.
SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan. "Am nume pentru multe domenii" Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap” ProSport
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare electrocasnic
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare... Gandul
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025 CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Bad Bunny va fi cap de afiș la Super Bowl LX. Fanii artistului sunt în extaz: „E ceva uriaș”
Bad Bunny va fi cap de afiș la Super Bowl LX. Fanii artistului sunt în extaz: „E ceva uriaș” ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Brânză Halloumi în sos de roșii cu ardei copți și măsline
Brânză Halloumi în sos de roșii cu ardei copți și măsline Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x