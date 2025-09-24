Interviurile Insula Iubirii,sezonul 9. Care a fost, de fapt, trucul lui Mattia Carnessali cu ceasul pe care i l-a dat Biancăi Dan

Antena Căutare
Mattia Carnessali, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9, a vorbit deschis despre experiența lui în emisiune în interviul acordat după încheierea difuzării.

Publicat: Miercuri, 24 Septembrie 2025, 15:47 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 10:48

Mattia Carnessali a legat pe insulă o conexiune strânsă cu Bianca Dan, concurenta care a venit să își testeze relația pe care o avea cu Marian Grozavu.

Ce a dezvăluit Mattia despre faptul că i-a oferit ceasul lui Biancăi Dan cât timp au stat pe insulă

Chiar dacă inițial Bianca își avea atenția îndreptată spre ispita Octavian, treptat, după ce le-a auzit pe fete vorbind despre cât de minunat e Mattia, ea s-a reorientat.

Citește și: Insula Iubirii, 26 august 2025. Ispita Mattia i-a furat un pupic Biancăi Dan. Cum au fost surprinși pe plajă departe de toți

Mattia a dezvăluit că el pusese ochii pe Bianca încă de la început, din clipa în care i-a oferit ghirlanda și a văzut-o ca pe o provocare.

Mattia s-a axat pe cucerirea Biancăi, deși a știut că trebuie de la început să îi atragă atenția vorbind cu restul fetelor. El a spus că atunci când o prietenă îți vorbește despre un băiat, ești mai tentată să o crezi și mai curioasă să îl cunoști pe respectivul. Pe asta a mizat și Mattia.

După ce s-a împrietenit cu restul fetelor din vilă, Bianca a venit și ea către el să îl cunoască.

În timpul noului interviu, Mattia a dezvăluit care a fost, de fapt, strategia lui cu ceasul pe care i l-a oferit Biancăi.

Citește și: Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față

„Mi se pare o chestie pe care o faci cu o persoană care îți place și a fost cu ușurință, nici nu m-am gândit, mi-a venit natural. Nu a fost planificat. Plus că eu luam ceva pastile că luasem o infecție la piele și pusesem o alarmă pe ceas și ei când îi suna ceasul venea la mine să-mi zică să îmi iau pastila. A fost frumoasa interacțiunea”, a povestit Mattia Carnassali.

Ispita masculină a mai vorbit și despre momentul când Bianca nu a fost asumată și nu l-a ales pe el la date-ul din club, ci pe Tavi. El a povestit că a rămas surprins când a văzut că ea și Francesca au decis să facă schimb de parteneri în timpul date-ului și până la urmă el a ajuns să stea tot în compania Biancăi.

„Eu sincer la date-ul ăla am vrut să respect decizia lui Francesca. Nu eu am făcut schimbul, fetele s-au pus de acord și au schimbat. Acum nu am înțeles de ce și care a fost dinamica sincer. Ne-am oprit către club la baie și când m-am urcat înapoi Tavi era lângă Francesca și Francesca mi-a zis «Du-te la Bianca că am făcut schimb»”, a povestit Mattia.

Citește și: De ce a lipsit Mattia Carnessali de la finala Insula Iubirii sezonul 9. Ce mesaj a transmis ispita masculină

