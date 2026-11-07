Marco și Gabriela, momente intime după cina romantică de la Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat când au ajuns în cameră

Marco și Gabriela au avut parte de un date cu totul special. Iată cum a decurs întâlnirea de 24 de ore a celor doi.

Marco și Gabriela au avut oportunitatea de a ieși la un date special, de 24 de ore. Au început cu un masaj, au prins apusul pe plajă, cu o narghilea, iar mai apoi o cină romantică și, bineînțeles, retragerea în cameră. Au râs, s-au apropiat din ce în ce mai mult și au discutat despre visurile lor.

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Marco și Gabriela, momente intime după cina romantică de la Insula Iubirii

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Întâlnirea specială a fost compusă din mai multe momente: narghilea pe plajă la apus, cină romantică și seara în cameră.

Încă din mașină, Marco i-a spus Gabrielei că nu vor dormi împreună și a întrebat-o dacă și-a luat pijamale.

„Sunt supus unui test foarte greu”, a mărturisit Marco. „Când o să mai poți privi soarele din Thailanda așa?!”

„Momentul perfect a fost apusul perfect!” a mai spus el.

Gabriela i-a mărturisit că ar vrea să se întoarcă în Thailanda, iar Marco a vrut să știe dacă tot ca ispită în sezonul 11. Tânăra i-a răspuns: „Se va numi... reîntâlnirea.”

Aceasta a relatat despre date-ul pe plajă că era o atmosferă plăcută: „Era foarte fericit, foarte relaxat. Își dorea mult să mă îmbrățișeze, să fie răsfățat.”

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Marco, văzând un avion, a vorbit despre plecare și despre uitare, însă Gabriela i-a spus că ea nu va uita tot ceea ce s-a petrecut pe insulă, poate el.

„Bine, e frumos, îmi place să aud, mă face să regăsesc în mine o autostimă foarte mare, pe care o pierdusem”, recunoaște el. „Și, în același timp, rău, pentru că și eu simt spre ea ceva. Nu mă așteptam niciodată să se ajungă la așa ceva.”

Cei doi au discutat despre visurile pe care doresc să le împlinească.

„Să câștig tot ceea ce merit”, i-a spus Marco.

„Ai tot ce meriți”, îi spune ispita. „Ai toate calitățile pentru asta.”

Marco este confuz și mărturisește că s-a atașat de ispita Gabriela: „Și nu e bine și mă întreb de ce fac chestia asta?!”

„Cum poți să trăiești fiecare zi așa cum e și să nu te gândești?” o întreabă el pe Gabriela, care mărturisește că nu s-a gândit la visurile ei.

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„Îmi place să mă bucur de fiecare zi”, spune ea. „Și dacă îmi ocup mare parte din zi gândindu-mă la ce o să se întâmple mâine, ceea ce nu am de unde să știu, îmi împovărez ziua, în loc să mă bucur de ea. Și atunci, orice moment din ziua mea mi se pare foarte important și fiecare acțiune... îi formează viitorul! Fac tot ceea ce simt să fac. Pentru că, dacă pierd mult timp, gândindu-mă la ziua de mâine, poate amân ceva ce mi-ar plăcea să fac azi, cu gândul că voi face mâine, iar mâine nu mai sunt. Înțelegi? Prefer să regret mereu ceva ce am făcut, decât ceva ce nu am făcut.”

„Îmi pune mereu în cap unele întrebări de care am fugit”, spune Marco. „Începe să mă facă să mă gândesc mai mult la mine și mă bucur de orice moment.”

„De ce îmi intri în minte?” o întreabă Marco pe Gabriela.

Soțul Biancăi consideră că sunt foarte asemănători, el și ispita, și că au o conexiune specială.

Când ajung în cameră observă decorul romantic, iar Gabriela se bucură de tot ceea ce vede.

„A avut o mulțime de fantezii, despre fiecare loc din casa aia”, spune ispita despre Prințul Marco.

„Pot să anulez acest date?” întreabă Marco.

„Bine ai venit în infern!” îi spune Gabriela.

„Asta este capcana perfectă. Vrei să profiți de ea sau nu?” spune el.

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A urmat și o cină romantică, în aer liber, înconjurați de lumânări. Gabriela îi mărturisește că ar vrea să știe la ce se gândește tot timpul, iar Marco mărturisește că ea deja știe ce-i trece prin minte.

„Să nu crezi că știu tot. Uneori am îndoieli”, spune ea.

„M-am simțit bine, în același rând rău!” spune Marco, pur și simplu încep să mă întreb de ce mă simt bine, cu toate că Bianca e departe de mine.”

„Îmi place aventura”, îi mărturisește Gabriela. „Aș rămâne aici cu tine, așa. Exact cum suntem. (...) Aș renunța la tot. Aș rămâne aici, toate zilele.”

Gabriela mărturisește că s-a îndrăgostit: „Îmi dau seama că atunci când vorbesc cu el, e diferit. Atunci când vorbesc despre el îmi dau seama că e diferit. (...) Nu mă pot supăra pe el. Dacă Marco îmi spune <<O, îmi place asta>> îi dau.”

Tânăra mărturisește că în viața de zi cu zi face orice să țină bărbații la distanță și să nu fie vulnerabilă în fața lor: „Dacă cunosc pe cineva așa, cu cea mai rea versiune a mea, va fi demn să îmi cunoască și partea bună!”

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„După cât timp de la prima ceremonie ai înțeles cum sunt eu?” o întreabă Marco.

„În trei zile”, a răspuns ispita. „În prima zi, te-am studiat mult. Te priveam și aveai o privire foarte pătrunzătoare, dar nu strălucea ca acum. Erai un Marco care făcea lumea să râdă, dar tu, pe interior, nu râdeai atât de mult. Și pe zi ce trecea te vedeam că râzi cu adevărat.”

„Am treizeci și trei de ani, Gabriela, deja îmi cunosc viitorul, tot”, spune el.

„Dar viața nu te pregătește pentru orice este în plan”, intervine ea.

Marco dezvăluie că îl doare faptul că se gândește la Gabriela. De asemenea, el menționează faptul că ar fi posibilă o despărțire de soția sa.

„De fiecare dată când vorbim despre lucruri mai profunde, lui Marco i se umezesc ochii și se uită la mine cu o față de genul: <<Nu știu ce să fac, sunt perminat pentru că te iubesc mult și știu că și tu pe mine>>”, spune Gabriela.

Marco o întreabă pe Gabriela cum își imaginează viața alături de el în afara emisiunii, iar ea a răspuns:

„Nu mi-am imaginat cum. Mi-am imaginat că e cu tine și atât.”

„Trebuie să înfruntăm realitatea”, spune el. „Visele ne plac tuturor, dar...”

„Visele mele, eu mi le fac realitate”, spune ea.

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„Acesta e un discurs care pe mine mă doare tare. Și faptul că deja vorbesc despre asta, pentru mine e un eșec”, continuă Marco.

La testimoniale, concurentul a dezvăluit că nu știe dacă e îndrăgostit de Gabriela sau de situația creată pe Insula Iubirii: „De Marco și Gabriela cum suntem aici. Eu am un sentiment față de ea, este evident! Și chestia asta doare cel mai tare.”

„Pe mine nimic nu mă sperie să încep de la zero, în orice parte!” spune Gabriela, care consideră că Marco are o mulțime de temeri.

„Nu vei putea mereu să ascunzi tot ceea ce simți și să fugi de realitatea propriilor sentimente”, îi spune ea. „Niciodată nu va mai fi la fel!”

„Nici nu vreau să mă întorc cu Bianca acasă în același fel, pentru că acum am deschis o vază cu multe probleme pe care abia aici mi-am dat seama că le avem și nu se mai rezumă doar la gelozie”, e de părere Marco. „Poate să mă judece oricine.”

După cină, au mers în cameră și s-au răcorit în piscină.

„Ai o cadă pentru tine, ai un pat doar pentru tine, simte-te bine” îi spune Marco. „Că deja n-o să mai pupi alt date.”

„O să mă duc să mai iau o cameră”, spune el.

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În ciuda dorinței lui de a rezista farmecelor Gabreilei, lucrurile au luat o turnură diferită. După ce au plecat reporterii, concurentul a percheziționat toată camera de hotel pentru a verifica dacă sunt microfoane sau camere. După ce nu a găsit nimic, i-a spus Gabrielei că vrea să se testeze.

„Vreau să văd cât rezist”, relatează Gabriela că i-a spus concurentul.

„M-a sărutat, adică, m-a apucat așa”, povestește Gabriela. „Mi-a spus: <<Nu mai rezist, Gabriela, m-am îndrăgostit de tine!>> Am rămas înlemnită, uluită, albă ca o pânză, în stare de șoc! (...) Sentimentul era foarte sesizabil din partea lui și, evident, din partea mea.”

Deși inițial a pus punct apropierii și a spus că doarme pe canapea, după ce au stins lumina s-a răzgândit, iar Marco a căzut în ispită și au întreținut relații intime.

„Marco m-a făcut să mă simt cum nu m-am mai simțit niciodată”, spune ispita. „S-a uitat la mine și, în timp ce făceam dragoste, mi-a spus: <<Gabriela, te iubesc!>> I-am spus că și eu. Și m-a făcut să mă simt mai a lui ca niciodată! Și el al meu. În acel moment a fost ca și cum totul s-a contopit. Suntem foarte compatibili.”