Maria Avram a apărut pe internet cu nasul acoperit pe pansamente. Descoperă ce spunea fosta concurentă de la Insula Iubirii în urmă cu două luni despre intervenția chirurgicală pe care o amânase!

Maria Avram, una dintre cele mai îndrăgite dar și controversate participante de la Insula Iubirii sezonul 9, a apărut în mediul online într-o ipostază prin care a luat prin surprindere pe toată lumea.

Se pare că aceasta a luat o decizie total neașteptată pentru internauții care nu știau că ea își dorea de foarte mult timp să facă acest pas, dar că a fost nevoită să amâne intervenția cu mult timp înainte de participarea la marele reality-show.

Citește și: Maria Avram de la Insula Iubirii își dorește să devină mamă de fată. Ce nume are deja pregătite pentru viitorul copil

Descoperă în rândurile de mai jos cum a apărut Maria în mediul online în urmă cu o zi și ce spunea în urmă cu aproximativ două luni despre intervenția chirurgicală prin care a trecut abia acum!

Articolul continuă după reclamă

Maria Avram a trecut printr-o intervenție chirurgicală la nas. Cum a apărut în online în ziua operației

Maria Avram a apărut pe internet cu nasul acoperit de pansamente, iar fanii au rămas uimiți să vadă că aceasta și-a făcut în cele din urmă curaj să rezolve problemele medicale pe care le avea de foarte mult timp. Ea nu s-a ferit să recunoască că nu putea respira pe nara stângă, acesta fiind posibilul principal motiv pentru care a ales să apeleze la ajutorul medicilor.

Cel care a filmat-o în această ipostază a fost chiar soțul ei, Marius Avram, alături de care a participat la sezonul cu numărul 8 Insula Iubirii, dar care, la final de emisiune, a ales să plece în România cu ispita Oana Monea. Relația dintre concurent și ispită nu a durat foarte mult, iar cei doi soți s-au împăcat, acum fiind mai fericiți ca niciodată.

Cei doi și-au obișnuit fanii cu apariții în online, însă ultima postare a lui Marius chiar a surprins pe toată lumea. Iată despre ce este vorba!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Operația am făcut-o astăzi (...) și pot spune că nu simt că am avut o operație” a scris și Maria pe Instastory, oferindu-le internauților astfel primele detalii cu privire la intervenția chirurgicală.

Citește și: Motivul pentru care Bianca Dan și Maria Avram nu au rămas prietene după Insula Iubirii sezonul 9. Ce s-a întâmplat

Maria Avram a refuzat opeația la nas înainte de participarea sa și a soțului său la Insula Iubirii sezonul 9

În urmă cu aproximativ două luni, Maria dezvăluia pe internet că ar fi trebuit ca această operație să aibă loc cu mult timp înainte de participarea ei și a soțului său la show, însă a fost nevoită să o amâne.

Ea nu s-a sfiit să recunoască că este vorba despre o problemă medicală și le-a dezvăluit atunci internauților inclusiv faptul că nu poate vedea cu ochiul stâng, dar și că a fost născută prematur.

„Nu am lentile de vedere, nu văd cu ochiul stâng absolut deloc, dar port ochelari. (...) Nu văd cu ochiul stâng, așa m-am născut, sunt născută prematur și cumva am avut această problemă încă de mică”, a explicat aceasta după ce un internaut a întrebat-o dacă poartă lentile de vedere. (...)

„Nasul nu este operat, ar fi trebuit să am o operație la nas în luna mai, cu mult înainte de Insula Iubirii, însă nu am făcut-o, am amânat-o, este pentru o chestie medicală, nu pot respira pe nara stângă și atunci cumva trebuia să am o operație, însă am preferat să nu o fac, cel puțin nu acum.” a explicat aceasta într-un live care a fost preluat și publicat și de alte conturi de TikTok.

Iată o parte dintre declarațiile dureroase făcute de fosta concurentă de la Insula Iubirii!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Imagini emoționante de la dansul mirilor de la nunta Mariei și a lui Marius Avram de la Insula Iubirii sezonul 9