Mesajul Mariei Avram după ce a fost criticată pentru bilețelele pe care și le trimite cu ispita Cătălin

Maria Avram, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9, a ținut să le explice celor care o urmăresc de ce a decis să comunice prin bilețele cu Cătălin.

Recent, Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 a transmis un mesaj tranșant celor care o critică pentru felul în care a simțit ea să comunice în emisiune, spunând despre ea că e neasumată în privința sentimentelor pe care le are pentru Cătălin.

Maria Avram, mesaj pentru cei care o critică pentru că îi scria bilețele lui Cătălin

Din episoadele de până acum, din cele 17 zile petrecute pe insulă, Maria s-a apropiat de ispita Cătălin și chiar a zis de mai multe ori că simte că ei sunt suflete pereche din altă viață.

De cealaltă parte, Cătălin nu o crede pe Maria pentru că ea refuză să își asume sentimentele pe care spune în bilețele că le are pentru el. După o serie de comentarii răutăcioase în urma difuzării ediției în care Maria și Cătălin fac schimb de bilețele, concurenta a simțit nevoia să ofere o explicație. Ea spus că nu și-a dorit să se lase dusă de val și nu consideră că a fost neasumată, ci doar a făcut ce a simțit în acele momente.

Într-o postare pe contul ei de Instagram, soția lui Marius a scris:

„Mulți vorbesc fără să mă cunoască cu adevărat, dar eu cred că fiecare dintre noi are dreptul să își trăiască experiențele în felul său. Alegerea mea de nu mă lăsa purtată de val, de a nu crede orbește într-o poveste doar pentru că eram într-un show sau că am scris ceva pe o tabletă sau niște bilețele nu mă face neasumată. Din contră, arată că îmi calculez și că îmi respect emoțiile și nu am dat frâu liber la ceva ce nu eram sigură în acele momente.

Da, Cătălin a reușit să mă facă să zâmbesc, să mă simt protejată și respectată și îi mulțumesc pentru asta. Dar am înțeles că adevărata valoare a unei conexiune se vede în viața de zi cu zi, în libertatea ta, în lumea ta reală”, a scris Maria Avram pentru a le da peste nas celor care au criticat-o.

Concurenta a explicat că nu și-a dorit să facă vreun gest spre Cătălin de care nu ar fi fost complet sigură și îi este recunoscătoare lui Cătălin că a făcut-o să se simtă apreciată și ascultată.

Cu toate acestea, ispita Cătălin Brânză a spus într-un testimonial că el nu crede că Maria este sinceră și așteaptă să îi demonstreze prin fapte ce simte, de fapt, pentru el.

