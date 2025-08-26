Antena Căutare
Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo. "Nu vă lăsați păcăliți"

Ella Vișan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9, a continuat aseară, în episodul 16 al emisiunii, să se apropie și mai mult de ispita Teo.

Publicat: Marti, 26 August 2025, 14:32
După episodul de aseară, în care apropierile dintre Ella și Teo au continuat și mai mult, Ella a transmis un mesaj clar. | Antena 1

După ce imaginile controversate cu Ella și Teo din noaptea date-ului de 24 ore au ajuns la Andrei Lemnaru, acum Ella își continuă povestea de dragoste cu ispita masculină, fără să se mai gândească la logodnicul ei.

Ella, mesaj tranșant despre ispita Teo

Ea l-a ales pe Teo pentru date-ul la care au avut parte de ieșirea în club și s-au distrat pe cinste. La un moment dat, Ella a dat semne de gelozie atunci când l-a surprins pe Teo cum o privea pe o animatoare.

Citește și: Insula Iubirii, 25 august 2025. Ella Vișan și Teo Costache, scene fierbinți în cameră. Apropierea celor doi nu a putut fi difuzată

Logodnica lui Andrei i-a atras atenția lui Teo că nu o respectă și că nu se uită la ea și l-a întrebat dacă cumva nu îi place cum dansează. Teo i-a zis că are ochi doar pentru ea și a privit-o încontinuu toată seara, asigurând-o că nu are de ce să se uite după alte femei.

Ella nu l-a crezut, s-a simțit ofensată și a plecat pentru câteva minute de lângă grup, motivând ulterior că a fost la baie. Teo s-a supărat și el la rândul său pe Ella, pentru ca mai apoi, spre dimineață când au ajuns în vilă să se împace și să își explice unul altuia că au interpretat greșit unele semnale.

După ce Ella îl ignorase o bună perioadă, Teo s-a simțit neglijat și a crezut că Ella regretă date-ul de 24 ore cu el când între ei a avut loc un contact intim chiar în baia cazării în care au stat.

Ella i-a mărturisit că nu regretă nimic și că se simte bine în prezența lui, dar preferă să evite să se sărute de față cu toată lumea pentru că nu vrea să fie judecată.

Mai târziu, Teo a urcat la ea în cameră, iar Ella se afla în baie, ieșise din duș, dar cu toate acestea l-a invitat să intre pe Teo. Cei doi au închis ușa la baie și au avut din nou parte de momente intime, de această dată departe de camere. Apoi ei și-au spus „noapte bună” și Teo a plecat în camera lui.

Citește și: Ella Vișan a răbufnit după imaginile de la Insula Iubirii 2025. Ce mesaj categoric are pentru internauții care o critică

După ce a urmărit episodul de aseară, Ella a reacționat astăzi, postând pe Insta Story un mesaj pentru telespectatorii care au urmărit emisiunea.

Ea a ales o poză cu ea și Teo din club în care ispita masculină a luat-o în brațe și amândoi zâmbesc la cameră. Pe poză, Ella Vișan a lăsat un mesaj: „Nu vă lăsați păcăliți. A început să zâmbească de-abia când i-am spus că îl duc la Bogdan de la Ploiești”.

Prin gluma pe care a făcut-o, Ella a sugerat că Teo este un bărbat supărăcios, dar cumva ea reușește să îl împace, exact cum s-a și întâmplat până la finalul episodului 16.

Telespectatorii sunt curioși să afle cum va continua conexiunea dintre Ella și Teo și, mai ales, cum vor pleca de pe insulă. Mai sunt doar 5 episoade până la finalul sezonului 9, iar tensiunea dintre ei a ajuns la cote maxime pentru că Ella trebuie să ia o decizie importantă în privința lui Andrei și a nunții pe care o avea planificată cu el.

Citește și: Cum arată părinții lui Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025. Au urmărit împreună cu fiul lor emisiunea

