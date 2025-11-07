Antena Căutare
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 25, 26 și 27 din 7 noiembrie 2025. Ștefan vrea să îl ajute pe Andrei. Albert revine

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 25, 26 și 27 din 7 noiembrie 2025. Ștefan vrea să îl ajute pe Andrei. Albert revine

Descoperă ce s-a întâmplat în episoadele 25, 26 și 27 ale serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din data de 7 noiembrie 2025.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 07 Noiembrie 2025, 23:01 | Actualizat Vineri, 07 Noiembrie 2025, 20:33

În episoadele trecute din Iubire cu parfum de lavandă, Ioana l-a sărutat pe Rocky și a ajuns într-un impas sufletesc, spunându-i totul tatălui ei. Anda și Ștefan au anunțat că se căsătoresc și au ajuns să ia în calcul mutarea la București, dar Ștefan a ajuns să se bată cu Andrei, din cauza terenului. Ioana și Filip se împacă, după ce el i-a pregătit o surpriză.

Ce s-a întâmplat în episodul 25 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 7 noiembrie 2025. Ștefan vrea să îl ajute pe Andrei

Episodul 25 din sezonul 3 al serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din 7 noiembrie 2025 începe cu Anda și Ștefan, care beau cafeaua și se arată ceva mai liniștiți decât de obicei.

„Mă gândeam că ar trebui să mergem pe la București, să căutăm niște apartamente. Să o luăm ușor, să avem timp, să ne acomodăm. Și noi, dar și fetele...Nu știu dacă Alma a înțeles că vreau să dea la facultate acolo, să stea cu noi. Sincer, nici nu știu ce planuri are Alma de viitor, am avut atâtea pe cap în ultima vreme”, a fost propunerea lui Ștefan.

Între timp, Alma nu pare prea încântată de ideea cu mutarea și nici convinsă de ideea că va intra la facultate.

Primarul anunță că vrea să plece la București, iar Lăcri nu primește deloc bine vestea.

Chanela încearcă să aibă grijă de cea mică, dar fetița pare să aibă febră și nevoie de un doctor. Pe drum, ea se întâlnește cu Andrei Lungu, cel pus de avocatul Vali să o ucidă pe Chanela ca să își achite datoria la Zamfir.

Alma își ia inima în dinți și anunță că vrea să își ia un an sabatic de stat la Podișor, ca să se poată gândi la ce facultate vrea să meargă. Ștefan nu primește bine vestea, apoi pare că se mai liniștește. Între timp, pădurarul află că între Andrei Lungu și Zamfir este o legătură.

Rocky povestește fratelui său cum a surprins o discuție între Andrei Lungu și Vali, la ore târzii din noapte, dar a și văzut cum acesta i-a dat un pistol. Ștefan nu mai stă pe gânduri, ci merge să îl confrunte.

„Cu ce te are la mână? E arma lui Zamfir. Andrei, îmi spui tot, acum!”, a zis Ștefan.

„Nu ai cum să înțelegi. Tu ai tot. Eu nu am nimic. Nici măcar demnitatea”, a zis Andrei.

Teo își face apariția acasă la Floarea, aducându-l și pe nepot.

„Doamne, Dumnezeule”, a strigat Floarea, cu lacrimi în ochi.

„Ei sunt bunicii tăi, Călin. Mamaia și tataia!”, a zis femeia.

Între timp, Ștefan discută cu Andrei:

„Știu că nu însemn nimic pentru tine și nu ți-o pot cere, așa că doar te rog, zi-mi ce se întâmplă. Ce ți-a zis omul ăla să faci?”, a întrebat el.

„Vrea să o omor pe Chanela, nu știu motivul, dar asta a cerut. Altfel o să mă omoare pe mine pentru că eu nu îi pot da toți banii înapoi”, a mărturisit bărbatul.

Ce s-a întâmplat în episodul 26 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 7 noiembrie 2025. Ștefan merge să se vadă cu Zamfir

Episodul 26 din sezonul 3 al serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din 7 noiembrie 2025 a început cu Anda și Ștefan care discută despre cele aflate de Andrei. Când pădurarul și Claudia vin în vizită, ei află de planul lui Zamfir. Claudia recunoaște că l-a rugat pe tatăl ei să obțină fata, dar nu s-a gândit că el va merge atât de departe.

Lăcri decide să ia locul lui Puiu și să devină primar. Amalia speră că sarcina ei va decurge bine, în ciuda problemelor.

Ștefan îl anunță pe Andrei că a găsit o soluție pentru problema lui cu datoriile Zamfir: „Aici suntem o familie și ne ajutăm. Așa că stai în banca ta și acceptă ce îți spun”.

Romanița o încurajează pe Teodora să renunțe la gândurile de a se muta în Austria.

Pe preot îl ia „cu fibrilații” din cauza Ioanei și a lui Filip, care devin tot mai plini de „gânduri necurate”, dar Romanița încearcă să îl calmeze.

Călin fuge de mama lui, iar Andrei Lungu îl oprește pe băiat pe drum. Teodora îl prinde din urmă.

Claudia vorbește cu tatăl ei despre Chanela și obțin o păsuire pentru el.

Cristi e supărat că Maria pleacă la București, iar Dinu încearcă să discute cu băiatul: „Nu mulți pot trece peste frustrarea de a trece peste vise, așa vreți să ajungeți și voi? Ca Maria să îți reproșeze că s-a sacrificat pentru tine? Poate e cazul să faci ceva să nu rămâi tu în urmă, în satul ăsta. Poate ar trebui să faci ceva mai mult decât să te lamentezi”.

În timp ce se pregăteau să plece, Teodora decide în ultim moment să mai stea până la parastas, spre imensa bucurie a nepotului.

Ștefan merge în pădure și Vali îi pune cuțitul la gât, iar Zamfir își face apariția.

„Eu cu fratele tău am treabă”, a zis bărbatul.

„Vreau să știu tot. Nu știu mare lucru, dar știu că Andrei Lungu îmi datorează aproape un miion de euro, bani pe care îi așteptam ieri. Mai mult decât tot terenul vostru și toată casa și lavanda”, a zis Zamfir.

„Și datoria asta poate fi ștearsă într-un fel?, a întrebat Ștefan.

„Tu ce zici? Hai că nu ești prost deloc. Eu nu iert ușor. Cer un preț mai mare pentru întârziere”, a zis bărbatul.

Ștefan este surprins noaptea în pădure, sângerând puternic în zona abdomenului.

Ce s-a întâmplat în episodul 27 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 7 noiembrie 2025. Albert îl atacă pe Ștefan noaptea în pădure

Episodul 27 din sezonul 3 al serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din 7 noiembrie 2025 a început cu Anda care încearcă să îl sune pe Ștefan, dar nu răspunde.

Andrei Lungu se enervează când află că Ștefan a mers în locul lui să se vadă cu Zamfir.

Teodora decide să doarmă cu fiul ei la părinții regretatului ei soț, mai ales că cel mic pare să se simtă bine aici.

Anda nu reușește să dea de Ștefan și fetele se sperie. Lumea începe să dea telefoane prin sat, ca să afle de ce a dispărut Ștefan.

Claudia îi zice Chanelei de planul tatălui ei. Între timp, Traian și Cristi îl găsesc pe Ștefan întins pe iarbă, în pădure.

Zamfir și avocatul merg acasă la Anda și îi spun că în noaptea în care a dispărut Ștefan l-ar fi văzut pe Albert în pădure. Apoi, imaginile arată cum Albert îl atacă pe Ștefan, spunându-i că vrea să îl omoare. Traian îl aduce pe Ștefan plin de sânge acasă la Anda.

