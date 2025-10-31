Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 22, 23 și 24 din 31 octombrie 2025. Ce decizie ia Anda cu privire la mutarea lor

Ediția din 31 octombrie 2025 din Iubire cu prfum de Lavandă a fost una plină de momente tensionate și transformări de situație. Ce s-a întâmplat!

Episoadele 22, 23 și 24 din 31 octombrie 2025 din Iubire cu Parfum de Lavandă au început în forță. Anda și Ștefan s-au trezit împreună în pat, după ce el a cerut-o de soție.

Ce s-a întâmplat în Iubire cu parfum de lavandă, 31 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat între Anda și Ștefan

Fratele vitreg al lui Ștefan a adus multă tensiune în familie și între personaje, iar Anda s-a simțit foarte neliniștită. Maria a avut o conversație tensionată cu tatăl ei care și-a luat la revedere de la ea, însă aceasta nu crede că el îi va lăsa în pace.

Ioana îi recunoaște tatălui ei, Preotul, că l-a sărutat pe Rocky și nu știe ce e de făcut. „E musai să iei o decizie și după ce ai luat-o să mergi numai și numai pe drumul ăsta pe care ai hotărât tu să mergi”, o sfătuiește tatăl ei.

Lăcrămioara și Claudia au încercat să o facă pe Amalia să o facă să se simtă mai bine, după ce a primit vești de la medic. „Trebuie să stai cu noi, cu Dinu”, spun ele Amaliei. „Cred că e fetiță”, spune Amalia.

Ștefan și Anda le dau vestea mare fiicelor lor. „Eu și cu Ștefan avem o veste!”, spune Anda. „Acum că Anda e liberă, am cerut-o și a spus DA și ne vom căsători!”, spune Ștefan.

Floarea încearcă să-l facă pe Dinu să se simtă mai bine, după ce a aflat vestea cu privire la sarcina Amaliei. „Nu am adunat decât frică în mine, ce să fac? Să-i dau și mai multă frică? Nu a fost niciodată atât de rău”, spune Dinu. „O să știți să treceți împreună, nu stați despărțiți!”, sune Floarea.

Ioana și Rocky s-au întâlnit în pădure și s-au sărutat din nou, însă au fost prinși de fratele lui Rocky și de fiul Amaliei. Maria i-a spus Andei ce s-a întâmplat și cum tatăl ei a promis că va pleca și și-a luat la revedere. „Putem să fim o familie adevărată!”, i-a zis Anda. Alma s-a întâlnit cu Rocky și el i-a zis că trebuie să vorbească.

„Țin să notăm că nu am simțit nimic. Am sărutat-o pe Ioana. Vina mărturisită e pe jumătate iertată, nu?”, o întreabă Rocky pe Alma, care l-a lovit puternic.

Dinu și Amalia poartă o conversație vulnerabilă despre probleme cu sarcina prin care trec ei doi.

Episodul 23 „Semne” din Iubire cu parfum de lavandă, 31 octombrie 2025 a adus multă tensiune în rândul personajelor

Alma și Ioana au avut parte de o confruntare, iar Filip a aflat și el că Rocky și Ioana s-au sărutat.

Ștefan și fratele lui au avut parte de o confruntare în lanul de lavandă, în timp ce el încerca să împartă terenul în două pentru a-l putea vinde fiindcă Andrei are mare nevoie de bani.

Ștefan i-a propus să meargă la mormântul bunicii pentru a clarifica situația, fiind un loc cu încărcătură emoțională.

Ioana și Filip încearcă să vorbească. „Ce naiba faci, Ioana? Am crezut că sunt nebun, că e ceva în neregulă. Te-am întrebat de mai multe ori. Ai negat”, spune Filip.

Maria încearcă să o calmeze pe mama ei, să-i spună să se bucure de tot ce se întâmplă. „O să râzi, dar nu sunt supărată. Nu sunt în culmea fericirii, dar nici supărată. Simt că timp de 18 ani am fost nevoită să mă ascund aici, poate a fost minunat. Cu tine, cu fetele, bunicul. A fost ce trebuie, dar acum poate s-a epuizat”, spune Anda.

Floarea și Teodora s-au întâlnit și au plâns una la cealaltă. Ioana și Alma se confruntă, după ce Ioana și-a cerut iertare. „Pot să-ți promit că nu-l vreau înapoi pe Rocky, sunt sigură de asta!”, spune Ioana.

„Atunci să-ți zic ce nu vreau, nu vreau să fiu pe locul doi”, spune Alma. Anda și Amalia vorbesc despre problemele cu care se confruntă amândouă.

Andrei și Ștefan au început să se bată din cauza terenului. Alma și Maria au încercat să se bage să-i despartă. Amalia a dat buzna în localului lui Dinu, după ce cumnatul ei i-a dat mesaj să vină cât mai repede.

Anda îi spune lui Ștefan că ia în calcul să se mute la București, după ce a primit o ofertă de muncă de la o colegă din facultate.

„Aici va fi mereu locul tău”, în Iubire cu parfum de lavandă, 31 octombrie 2025. Ce s-a mai întâmplat

Maria o întreabă din nou pe mama ei, Alma, dacă e o idee bună mutarea la București. Ștefan și Alma au avut și ei parte de o conversație tată-fiică.

Claudia îl roagă pe tatăl ei să o ajute să poată avea custodia fetiței, după ce a ajuns la Chanela.

Anda și Ștefan vorbesc despre mutarea în București. „Vrei să ne mutăm?”, îl întreabă Anda pe Ștefan. „Nu prea vreau, îmi e bine aici”, spune Ștefan. Rocky și Alma poartă o discuție, el își cere scuze și îi aduce un buchet de flori pe care ea îl aruncă.

Teodora vine acasa la Floarea, dar se simte judecată, iar când pleacă dă cu mașina peste Andrei, din greșeală. Filip are o discuție cu mama lui. Alma și Ștefan vorbesc despre mutarea lui și a Andei la București.

Anda are grijă de Andrei în cabinet, însă el se simte bine. Teodora și Anda s-au revăzut și au avut un moment vulnerabil împreună.

Alma și Rocky au parte de o întânire romantică în pădure, cu un picnic. Chanela a aflat că pe Iulia au luat-o Claudia și soțul ei să petreacă un timp împreună și pornește un scandal în curte.

Ioana și Filip se împacă, după ce el i-a pregătit o surpriză de neuitat, ei s-au sărutat și și-au declarat dragostea. Episodul s-a încheiat cu Anda și Ștefan în toiul nopții în lanul de lavandă. El i-a promis că rămân împreună.

