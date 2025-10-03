Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 12, 3 octombrie 2025. Filip o acuză pe Romaniţa că s-a căsătorit intenţionat cu părintele Ioan ca să-l ţină departe de Ioana
În episodul 12 din sezonul 3 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 3 octombrie 2025, Ioana și Filip sunt în stare de șoc atunci când află că preotul Ioan și partenera lui s-au căsătorit: „Acum sunteți frate și soră”. Romaniţa este acuzată de fiul ei că s-a căsătorit cu părintele Ioan ca să-l ţină departe de Ioana.
Vineri, 03.10.2025, 23:20