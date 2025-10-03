23:25

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 12, 3 octombrie 2025. Anda îl ameninţă cu arma pe Albert ca să se predea: Te văd, nenorocitule!

23:24

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 10, 11 și 12 din 3 octombrie 2025. Anda își recapătă vederea și îl prinde pe Albert

23:20

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 12, 3 octombrie 2025. Filip o acuză pe Romaniţa că s-a căsătorit intenţionat cu părintele Ioan ca să-l ţină departe de Ioana

22:30

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 11, 3 octombrie 2025. Anda o convinge pe Maria să nu mai plece cu Albert în Germania

21:43

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 11, 3 octombrie 2025. Anda află că Maria vrea să plece cu Albert în Germania

21:30

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 10, 3 octombrie 2025. Claudia şi Alma au un şoc atunci când află că Zamfir şi Silvia sunt împreună