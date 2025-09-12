Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 3, 12 septembrie 2025. Ștefan îi cere scuze Andei că a ajuns să fie împușcată pentru că a sărit în fața glonțului care îi era destinat lui

În episodul 3 din sezonul 3 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 12 septembrie 2025, Ștefan merge să vorbească cu Anda și își cere scuze că a ajuns să fie împușcată pentru că a sărit în fața glonțului care îi era destinat lui. „Nu regret nimic, ar fi fost mai bine dacă Albert nu ar fi încă în libertate. Dar în rest, niciun regret”, spuns Anda.

Vineri, 12.09.2025, 23:10