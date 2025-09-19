Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 5, 19 septembrie 2025. Anda și Ștefan au făcut plângere la Poliție, după vizita lui Albert

În episodul 5 din sezonul 3 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 19 septembrie 2025, Ștefan este alături de Anda și cei doi se sărută atunci când Albert îi privește de departe. Când Ștefan pleacă după pahare pentru vin, Albert se apropie și Anda se sperie. „Eu sunt, Anduța. Nu o să scapi de mine niciodată”, a fost replica bărbatului.

Vineri, 19.09.2025, 21:30