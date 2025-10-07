Antena Căutare
Home Lifestyle Beauty Antena Stars, partener strategic media al Bucharest Fashion Week. Un eveniment care pune în valoare identitatea modei românești

Antena Stars, partener strategic media al Bucharest Fashion Week. Un eveniment care pune în valoare identitatea modei românești

Dialogul european al modei capătă o nouă dimensiune odată cu aderarea Bucureștiului la European Fashion Alliance (EFA), cea mai importantă platformă care reunește 29 de organizații de profil.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Octombrie 2025, 12:04 | Actualizat Marti, 07 Octombrie 2025, 12:04
Antena Stars, partener strategic media al Bucharest Fashion Week | Antena

Antena Stars devine partener strategic al evenimentului Bucharest Fashion Week, ce va aduce în prim-plan identitatea creativă a designerilor români.

Citește și: Heidi Klum, rochia transparentă cu care a eclipsat pe toată lumea pe covorul roșu. Cum arată ținuta ei surprinzătoare

Antena Stars, partener strategic media al Bucharest Fashion Week

Telespectatorii vor putea urmări intervențiile live susținute de Geanina Ilieș, aparițiile speciale ale unor vedete autohtone și detalii transmise direct din cadrul prezentărilor și evenimentelor care vor anima capitala în perioada următoare.

Articolul continuă după reclamă

Moda românească își consolidează poziția prin Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, desfășurat sub umbrela Council of Fashion Designers of Romania.

Totodată, aderarea la European Fashion Alliance (EFA) – platformă ce reunește organizații de referință precum Fédération de la Haute Couture et de la Mode (Paris Fashion Week), Camera Nazionale della Moda Italiana (Milan Fashion Week), British Fashion Council, Fashion Council Germany, ModaLisboa sau Copenhagen Fashion Week – aduce România mai aproape de dialogul global al industriei și oferă brandurilor locale o vizibilitate sporită pe scena internațională.

Citește și: Victoria Beckham, apariție îndrăzneață pe străzile Parisului. Cum a fost surprinsă soția lui David Beckham înainte de Fashion Week

Antena Stars devine vocea din culisele Bucharest Fashion Week, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale de modă găzduite în România. În perioada 15–17 octombrie, între 14:00 și 16:00, Geanina Ilieș va transmite live din studioul permanent al postului, aducând telespectatorilor interviuri exclusive cu designeri români, apariții speciale ale vedetelor și momente surprinse din spatele podiumului și de la evenimentele dedicate modei.

Bucharest Fashion Week aduce în atenție și temele care definesc prezentul industriei: sustenabilitatea, inovația și noile direcții creative. Membrii European Fashion Alliance, alături de designeri și lideri internaționali, vor împărtăși experiențe și idei care conectează scena locală la dialogul global al modei.

Pentru creatorii români, această întâlnire înseamnă oportunitatea de a se alătura unor inițiative cu impact și de a-și face vocea auzită la nivel internațional.

Citește și: Românca Irina Motoc, apariție spectaculoasă pe podium la Milano Fashion Week: „Are o carieră strălucită în modelling”

Printre noutățile acestei ediții se numără evenimentul special organizat de MANOKHI, în colaborare cu Vogue Italia, programat pe 11 octombrie și co-găzduit de actrița Amy Jackson Westwick, cu participarea a 15 celebrități internaționale.

Totodată, va fi prezentată defilarea Next Generation, dedicată tinerilor designeri, iar sub aceeași umbrelă va fi pusă în valoare colaborarea dintre VOL și designerul italian Massimiliano Giornetti, materializată în colecția SS26.

Nu va lipsi nici continuarea parteneriatului cu Budapest Central European Fashion Week, deja consacrat ca tradiție în cadrul evenimentului.

Prin schimbul creativ dintre Bucharest Fashion Week și Budapest Central European Fashion Week, designeri din România și Ungaria reușesc să consolideze comunitățile prin dialog creativ, inovație și modă. Colaborarea reprezintă deschiderea unor noi perspective, facilitând deschiderea reală către piețe și consumatori europeni.

Citește și: Paris Jackson a atras toate privirile cu o ținută complet transparentă, la câteva săptămâni după despărțirea de logodnicul ei

Agenda Bucharest Fashion Week include o serie de evenimente speciale, care vor fi surprinse de Antena Stars. Evenimentul rămâne o platformă de vizibilitate atât pentru talentele emergente, cât și pentru creatorii consacrați, cu prezentări semnate de designeri din România, Ucraina, Polonia și Georgia, dar și un show colectiv al designerilor din Republica Moldova. Totodată, competiția Fashion Talent Award va pune în valoare noua generație de creatori.

Toate aceste momente vor putea fi urmărite pe Antena Stars și AntenaPLAY, oferind telespectatorilor acces direct la culisele evenimentului care aduce Bucureștiul mai aproape de scena globală a modei.

Înapoi la Homepage
AS.ro Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc
Observatornews.ro Ciclonul Barbara mătură sud-estul României. Sfaturile autorităţilor: "Staţi în casă, închideţi ferestrele" Ciclonul Barbara mătură sud-estul României. Sfaturile autorităţilor: "Staţi în casă, închideţi ferestrele"
Un șofer care trecea granița pentru benzină mai ieftină a fost prins de radar de 16 ori într-o zi, pe același drum, în Belgia Un șofer care trecea granița pentru benzină mai ieftină a fost prins de radar de 16 ori într-o zi, pe același drum, în Belgia

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
(P) Tatuaje și piercing: cum alegi un salon profesionist în București
(P) Tatuaje și piercing: cum alegi un salon profesionist în București
Zodia norocoasă a lunii octombrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele
Zodia norocoasă a lunii octombrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele Catine.ro
(P) Top tendințe în rochiile de mireasă pentru 2026 – propunerile consilierilor Elite Mariaj
(P) Top tendințe în rochiile de mireasă pentru 2026 – propunerile consilierilor Elite Mariaj
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Trump rupe negocierile și amenință o țară cu intervenție militară: „Îi vom căuta pe uscat”
Trump rupe negocierile și amenință o țară cu intervenție militară: „Îi vom căuta pe uscat” Libertatea.ro
Pericol pentru pelerinajul de la Sfânta Parascheva? Ciclonul va rămâne deasupra României. Prognoza meteo, de la șefa ANM
Pericol pentru pelerinajul de la Sfânta Parascheva? Ciclonul va rămâne deasupra României. Prognoza... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Adevăratul motiv pentru care Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un copil împreună: „Nu îmi doresc să se…”
Adevăratul motiv pentru care Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brioșe cu banane, nuci și scorțișoară. Desert simplu și aromat
Brioșe cu banane, nuci și scorțișoară. Desert simplu și aromat HelloTaste.ro
Un șofer care trecea granița pentru benzină mai ieftină a fost prins de radar de 16 ori într-o zi, pe același drum, în Belgia
Un șofer care trecea granița pentru benzină mai ieftină a fost prins de radar de 16 ori într-o zi, pe același... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Vrea cineva o gară ieftină? Dar 10 km de șină? România se pregătește să scurteze calea ferată
Vrea cineva o gară ieftină? Dar 10 km de șină? România se pregătește să scurteze calea ferată Jurnalul
Rugăciunea Arhanghelului Mihail: scutul invizibil împotriva răului
Rugăciunea Arhanghelului Mihail: scutul invizibil împotriva răului Kudika
Cât costă să deschizi un proces de moștenire în 2025. De la notar la avocat – toate taxele explicate
Cât costă să deschizi un proces de moștenire în 2025. De la notar la avocat – toate taxele explicate Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat.
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă" Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap” ProSport
Test ADAC 2025. Care sunt cele mai bune anvelope de iarnă și de care cauciucuri trebuie să se ferească șoferii
Test ADAC 2025. Care sunt cele mai bune anvelope de iarnă și de care cauciucuri trebuie să se ferească șoferii Gandul
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Taylor Swift a publicat imagini seducătoare din culisele videoclipului „The Fate of Ophelia”. Artista şi-a doborât propriul record pe Spotify
Taylor Swift a publicat imagini seducătoare din culisele videoclipului „The Fate of Ophelia”. Artista şi-a... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Salată cu pere, rucola și gorgonzola, decorată cu nuci și afine. O armonie între dulce, sărat și acrișor
Salată cu pere, rucola și gorgonzola, decorată cu nuci și afine. O armonie între dulce, sărat și acrișor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x