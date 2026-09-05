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Cum faci din camera școlarului spațiul ideal pentru învățare și odihnă. Cinci puncte cheie recomandate de specialiști

Descoperă în rândurile de mai jos cum poți pregăti camera copilului tău pentru noul an școlar.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 05 Septembrie 2026, 10:03 | Actualizat Sambata, 05 Septembrie 2026, 14:00
Cum faci din camera școlarului spațiul ideal pentru învățare și odihnă. Cinci puncte cheie recomandate de specialiști | Shutterstok
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Începutul unui nou an școlar aduce cu sine nu doar emoții, ci și o schimbare de rutină și ritm. Cei de la Lovedeco au strâns mai multe recomandări și sfaturi de la psihologi, designeri de interior și experți în organizare ca să te ajute să organizezi spațiul de acasă, astfel încât tranziția de la zilele lungi de vară la programul structurat de școală să devină cât mai ușoară pentru cel mic.

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Cum să aranjezi biroul copilului tău

Camera copilului nu este doar un loc de dormit sau de joacă, ci reprezintă locul în care își dezvoltă atenția, își formează obiceiurile de studiu și învață, în același timp, cum să fie independent, potrivit lovedeco.ro.

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Pentru început, poziționarea mobilierului este esențială pentru sănătatea și capacitatea de concentrare a copilului. Biroul și scaunul trebuie alese în funcție de înălțimea școlarului, astfel încât tălpile să atingă podeaua, iar coatele să formeze un unghi de 90 de grade pe suprafața biroului.

Un alt obiect care joacă un rol important este iluminatul. Biroul ar trebui așezat cât mai aproape de o sursă naturală de lumină. Veioza de birou trebuie poziționată pe partea opusă mâinii dominante pentru a evita proiectarea umbrelor pe caiet în timpul scrisului.

Ce culori cresc capacitatea de concentrare

Culorile influențează starea de spirit, nivelul de energie, dar și capacitatea de concentrare. Potrivit specialiștilor, o cromatică bine gândită poate ajuta la delimitarea psihologică a zonelor din cameră, ușurând trecerea de la starea de lucru la cea de relaxare, notează lovedeco.ro.

Pentru zona de studiu se preferă albastrul și tonurile sale stinse. Această culoare este recunoscută pentru capacitatea de a reduce ritmul cardiac și de a stimula concentrarea pe termen lung în timpul temelor, potrivit psihoterapeutei Roxana Grigorean, citat de sursa de mai sus.

În același timp, accente mici de galben sau portocaliu pot fi integrate prin diverse accesorii pentru a stimula creativitatea.

Pentru perimetrul de odihnă, recomandarea specialiștilor este să optezi pentru nuanțe liniștitoare, precum tonurile calde, neutre, de bej sau verde stins, care oferă senzația de siguranță și calm de care copilul are nevoie pentru a-și liniști mintea înainte de cuclare, mai subliniază psihologul, potrivit sursei.

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Felul în care sunt aranjate lucrurile în cameră pot încuraja independența copilului

Lovedeco.ro vorbește aici despre princiipile Montessori, care au la bază stimularea independenței copilului.

Aplicarea acestor principii în camera școlarului presupune crearea unui mediu accesibil, în care copilul să își poată găsi și pune la loc obiectele fără ajutorul constant din partea adultului.

În practică, acest lucru înseamnă aranjarea cărților pe rafturi joase, cu coperta în față, pentru a fi ușor de recunoscut. Rechizitele și jocurile trebuie organizate pe categorii, în cutii transparente sau coșuri etichetate clar, oferindu-i copilului un sentiment de control asupra propriilor lucruri.

Cum să simplifici diminețile din timpul anului școlar

Specialiștii recomandă ca dulapul să fie organizat eficient. Diminețile din timpul anului școlar pot deveni extrem de agitate dacă alegerea ținutei durează prea mult.

Aranjarea hainelor pe categorii și sezon este un prim pas esențial. Totodată, organizarea dulapului la înălțimea școlarului îi oferă libertatea de a-și alege singur ținutele, transformând pregătirea de dimineață într-o activitate simplă, potrivit Mădălinei Preda, organizer profesionist, citată de sursa menționată.

În cazul în care există uniforme școlare, acestea trebuie puse pe rafturile inferioare.

Alte obiceiuri care pot ușura rutina zilnică în timpul școlii

Pe lângă amenajarea camerei copilului, este necesară organizarea unei „zone de tranzit” la intrarea în casă, care să ajute școlarul să își creeze reflexul de a-și lăsa ghiozdanul și încălțămintea într-un loc stabilit imediat ce ajunge acasă.

Pregătirea de seară poate schimba și ea dinamica zilei următoare. Potrivit psihologului Adina Mesaroș, programul ar trebui schimbat încă dinainte de începerea anului școlar.

„Este o rutină importantă pentru copil, pentru bunăstarea lui emoțională. În plus, cei mici iubesc rutina și se simt în siguranță când o cunosc. Adică știu exact ce urmează sa facă, când și ce etape au de parcurs”, a explicat aceasta, potrivit lovedeco.ro.

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