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Ce poți face în București în weekendul 5–6 septembrie. Evenimente la care poți merge cu toată familia

Descoperă în rândurile de mai jos cele mai interesante evenimente din București pentru acest weekend! Concerte, spectacole, festivaluri culinare și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 04 Septembrie 2026, 13:17 | Actualizat Vineri, 04 Septembrie 2026, 14:04
Ce poți face în București în weekendul 5–6 septembrie. Evenimente la care poți merge cu toată familia | Shutterstok
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Începe școala de luni, 7 septembrie, iar ultimul weekend înainte de revenirea în bănci aduce în București festivaluri gastronomice, spectacole pentru copii, expoziții și competiții de muzică clasică.

Printre evenimentele de amploare ale weekendului se numără Asia Fest, Bucharest Street Food Festival și Concursul Internațional George Enescu. De asemenea, familiile cu copii pot vedea și spectacole la Opera Comică pentru Copii, potrivit bucuresti.ro.

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Ce program există în acest weekend

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Vineri, 4 septembrie

  • De la 10:00 – prima zi a Etapei I a Secțiunii Vioară din cadrul Concursului Enescu, la Universitatea Națională de Muzică, cu intrare liberă;
  • 14:00–22:00 – Asia Fest, în spațiul exterior al Arenei Naționale;
  • De la 17:00 – începe festivalul Iubim 2 Roți, la Quantic;
  • 18:00 – vernisajul expoziției „București. Percepții subiective”, la Casa Filipescu-Cesianu;
  • 19:00 – recitalul Claudio Bohorquez și Peter Nagy, la Ateneul Român, în cadrul Concursului Enescu.

Sâmbătă, 5 septembrie

  • De la 09:00 – concurs de vioară la Universitatea Națională de Muzică, cu intrare liberă;
  • De la 10:00 – semifinala Secțiunii Violoncel, partea I, la Ateneul Român, cu intrare liberă;
  • 10:00–22:00 – Asia Fest;
  • De la 11:00 – Bucharest Street Food Festival, pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției;
  • Mai multe reprezentații între 10:00 și 18:00 – spectacole pentru copii la Opera Comică;
  • De la 16:00 – partea a doua a semifinalei de violoncel, cu acces pe bază de bilet;
  • Seara – concerte la Iubim 2 Roți;
  • 20:30–22:00 – concert Subcarpați la Bucharest Street Food Festival.

Duminică, 6 septembrie

  • De la 09:00 – a treia zi a Etapei I a Secțiunii Vioară, cu intrare liberă;
  • 10:00–22:00 – Asia Fest;
  • De la 11:00 – Bucharest Street Food Festival;
  • 11:00 – „Gianni Schicchi”, la Opera Comică pentru Copii;
  • 12:40 – Archetarium Lab, la Universitatea Națională de Muzică, cu intrare liberă;
  • 19:00 – recital cameral la Ateneul Român;
  • 20:30–22:00 – concert om la lună în Piața Constituției;
  • Până la 23:30 – ultima seară a festivalului Iubim 2 Roți.

Asia Fest aduce cultura asiatică pe Arena Națională

Asia Fest se desfășoară între 4 și 6 septembrie, în spațiul exterior al Arenei Naționale, cu acces din strada Maior Coravu.

Programul este vineri între 14:00 și 22:00, iar sâmbătă și duminică între 10:00 și 22:00, potrivit sursei citate mai sus.

Festivalul aduce la un loc gastronomie, muzică, dansuri și ateliere inspirate din culturile Japoniei, Coreei de Sud, Chinei, Indiei, Thailandei, Vietnamului, Nepalului, Sri Lankăi, Filipinelor, Mongoliei, Turciei, Siriei, Malaysiei și al altor țări asiatice.

Momente din program:

  • ORIENTARHYTHM, proiect care combină instrumentele tradiționale mongole cu muzica electronică – vineri, de la 17:00, sâmbătă, de la 16:20, și duminică, de la 20:30;
  • DJ Fat Lips – vineri, de la 19:45, și sâmbătă, de la 19:00;
  • Fetiblue Band – sâmbătă, de la 20:45;
  • Jco, cu momente dedicate culturii japoneze – sâmbătă, de la 16:00, și duminică, de la 17:30;
  • Kaya Indian Dance – duminică, de la 17:45 și 18:30.

Familiile pot lua parte la ateliere de caligrafie, origami, henna și la ceremonia ceaiului, existând și o zonă dedicată copiilor. Potrivit sursei citate mai sus, atelierele sunt gratuite pentru participanții la festival.

Prețurile anunțate sunt de 25 de lei pentru vineri, 30 de lei pentru sâmbătă, 30 de lei pentru duminică și 70 de lei pentru abonamentul de trei zile. Copiii cu vârsta sub șapte ani au acces gratuit. Modalitatea de achiziționare a biletelor trebuie verificată pe pagina oficială Asia Fest 2026, mai notează bucuresti.ro.

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Concerte gratuite și zone cu mâncare în Piața Constituției

Sâmbătă și duminică are loc Bucharest Street Food Festival, pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției. Accesul este gratuit, deschiderea făcându-se de la ora 11:00. Programul artistic este anunțat între orele 12:00 și 22:00.

Pe lângă zona cu mâncare, festivalul mai include și concerte. Cele mai importante momente muzicale sunt:

Sâmbătă, 5 septembrie:

  • LAR!SA – între 12:00 și 16:00;
  • Lemon – între 17:00 și 20:15;
  • Subcarpați – între 20:30 și 22:00.

Duminică, 6 septembrie

  • M!hai – între 12:00 și 16:00;
  • AFGO – între 17:00 și 20:15;
  • om la lună – între 20:30 și 22:00.

O plimbare prin centrul orașului se poate încheia cu o vizită la acest festival, mai ales că intrarea se anunță a fi liberă.

Unde poți vedea spectacole pentru copii în acest weekend

Pentru copiii cu vârsta între zero și trei ani este programat spectacolul senzorial „Bubu visează”, în Sala UnderGrant de la Opera Comică pentru Copii. Reprezentațiile au loc atât sâmbătă, cât și duminică, la orele:

  • 10:00;
  • 11:00;
  • 12:00;
  • 16:00;
  • 17:00;
  • 18:00.

Copiii de peste patru ani pot vedea „Fantoma și Magicianul”, în Salonul Mozart, sâmbătă și duminică, de la ora 10:00, mai transmite sursa citată mai sus.

Pentru cei peste șapte ani este programată opera „Gianni Schicchi” de Giacomo Puccini. Reprezentațiile au loc sâmbătă, de la 17:00, și duminică, de la 11:00, în Sala Mare. Spectacolul durează aproximativ o oră.

Orele sunt confirmate în programul oficial al Operei Comice pentru Copii, iar biletele se cumpără separat pentru fiecare reprezentație. Locurile disponibile trebuie verificate în platforma instituției, potrivit bucuresti.ro.

Concursul Internațional George Enescu, evenimente gratuite la UNMB și concerte la Ateneul Român

În acest weekend continuă Concursul Internațional George Enescu, iar programul include probe de concurs cu intrare liberă, dar și recitaluri și semifinale pentru care trebuie cumpărat bilet.

La Universitatea Națională de Muzică pot fi urmărite gratuit probele Etapei I a Secțiunii Vioară:

  • vineri, 4 septembrie, de la 10:00;
  • sâmbătă, 5 septembrie, de la 09:00;
  • duminică, 6 septembrie, de la 09:00.

Sâmbătă, 5 septembrie, la Ateneul Român, are loc semifinala Secțiunii Violoncel, care este împărțită în două părți. Sesiunea de la 10:00, dedicată lucrărilor lui George Enescu cu acompaniament de pian, are intrare liberă.

Partea a doua începe la ora 16:00, alături de Orchestra de Cameră Radio și Bogdan Zvorișteanu, iar accesul se face pe bază de bilet, potrivit bucurești.ro.

Duminică, de la 19:00, la Ateneul Român are loc recitalul susținut de Mihaela Martin, Valentin Răduțiu, Miguel da Silva și Enrico Pace. Programul cuprinde lucrări de Grieg, Beethoven și Brahms.

Mai multe detalii despre programul Concursului George Enescu AICI:

Ce evenimente sportive au loc în Bucureşti în weekendul 5-6 septembrie 2026

Sâmbătă, 5 septembrie 2026, de la ora 20:30, pe Stadionul Arcul de Triumf se joacă meciul de fotbal dintre Dinamo Bucureşti şi FCSB, potrivit observatornews.ro.

În aceeași zi, de la ora 11:00, pe Stadionul „Florea Dumitrache” are loc meciul de rugby dintre Rapid Bucureşti şi SCM Timişoara, mai transmite sursa citată.

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