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Ce fac experții în organizarea casei în fiecare duminică pentru a avea o săptămână mai ușoară. Obiceiuri simple, de urmat

Duminica poate fi momentul ideal pentru a pune casa în ordine și pentru a pregăti lucrurile de care avem nevoie în zilele următoare. Câteva activități simple, făcute fără grabă, ne pot ajuta să economisim timp, să reducem stresul și să începem ziua de luni cu mai multă energie. Iată ce obiceiuri au specialiștii în organizarea locuinței!

Autor: Elena Boruz
Publicat: Duminica, 01 Noiembrie 2026, 09:30 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 12:31
Ce fac experții în organizarea casei în fiecare duminică pentru a avea o săptămână mai ușoară | pexels
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Între serviciu, cumpărături, responsabilitățile familiei și timpul petrecut cu prietenii, este ușor ca locuința să devină dezordonată pe parcursul săptămânii. Hainele se adună, obiectele ajung în locuri nepotrivite, iar frigiderul se umple cu produse pe care uităm să le folosim. Toate aceste lucruri pot părea neînsemnate la început, dar, adunate, pot transforma activitățile zilnice într-o sursă de stres.

Specialiștii în organizarea locuinței recomandă câteva obiceiuri care pot face diferența. Nu este nevoie să dedicăm întreaga zi curățeniei sau să ne stabilim un program strict. Important este să alegem câteva lucruri care ne ajută cu adevărat și să ne păstrăm timp și pentru odihnă. Iată ce fac experții:

1. Își organizează săptămâna înainte să înceapă

Unul dintre cele mai utile obiceiuri este pregătirea unei liste cu lucrurile care trebuie rezolvate în zilele următoare.

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Amy Suddleson, specialistă în organizarea locuinței, recomandă să notezi din timp principalele responsabilități. Lista poate cuprinde întâlnirile programate, sarcinile de la serviciu, evenimentele personale și mesele pe care intenționezi să le pregătești.

Nu trebuie să planifici fiecare oră a săptămânii. Este suficient să ai o imagine clară asupra lucrurilor importante.

Poți folosi o agendă, un calendar pe telefon sau o simplă foaie de hârtie. Notează ce ai de făcut, ce nu poate fi amânat și ce activități pot fi programate în funcție de timpul disponibil.

În acest fel, vei evita situațiile în care îți amintești în ultimul moment că ai o programare, că trebuie să faci anumite cumpărături sau că nu ai nimic pregătit pentru cină, conform marthastewart.com.

2. Aleg ce merită făcut duminica

Un alt principiu important este să nu transformi ziua de duminică într-o listă nesfârșită de treburi casnice.

Înainte de a începe o activitate, specialiștii recomandă să te întrebi dacă aceasta îți va face săptămâna mai ușoară. Dacă răspunsul este da, merită să-i acorzi câteva minute.

De exemplu, pregătirea hainelor pentru serviciu, eliberarea blatului din bucătărie sau verificarea lucrurilor necesare pentru a doua zi sunt activități care pot reduce agitația de dimineață.

În schimb, reorganizarea întregului dulap sau curățenia generală în fiecare duminică nu sunt obligatorii. Dacă o sarcină îți consumă prea mult timp și nu este urgentă, o poți amâna.

Scopul acestei rutine nu este să faci cât mai multe lucruri, ci să elimini câteva dintre problemele care îți pot complica zilele următoare.

3. Pun fiecare obiect la locul lui

Nu este nevoie de ore întregi pentru ca o locuință să arate din nou ordonat. Uneori, o jumătate de oră este suficientă pentru a pune lucrurile la locul lor.

Amy Suddleson recomandă să începi prin a aduna obiectele care au ajuns în camere diferite în timpul săptămânii.

Pantofii lăsați pe hol pot fi puși în dulap, hainele pot fi așezate în șifonier, iar documentele de pe masa din bucătărie pot fi sortate. Cutiile de carton pot fi pregătite pentru reciclare, iar gunoiul poate fi dus la tomberon.

Sunt activități simple, dar efectul lor se vede imediat. Casa pare mai aerisită, iar obiectele sunt mai ușor de găsit.

În plus, ordinea te poate ajuta să începi dimineața fără să pierzi timp căutând cheile, geanta sau alte lucruri de care ai nevoie înainte să pleci de acasă.

Un truc util este să nu te deplasezi dintr-o cameră în alta pentru fiecare obiect în parte. Adună mai întâi lucrurile care trebuie mutate, apoi du-le pe toate în locurile potrivite. Astfel, poți termina mai repede.

4. Verifică frigiderul și cămara înainte de cumpărături

O altă activitate care poate simplifica săptămâna este verificarea alimentelor pe care le ai deja în casă.

În loc să pregătești obligatoriu toate mesele pentru următoarele șapte zile, poți începe cu o reorganizare rapidă a frigiderului, congelatorului și cămării.

Amy Suddleson recomandă să rezervi aproximativ zece minute pentru această activitate. Verifică produsele expirate, îndepărtează ambalajele goale și observă ce alimente trebuie consumate în perioada următoare.

După ce ai terminat, alcătuiește o listă cu produsele care îți lipsesc.

Acest obicei are mai multe avantaje. În primul rând, poți reduce risipa alimentară, deoarece folosești la timp produsele pe care le ai deja. În al doilea rând, eviți cumpărăturile inutile și poți ține mai ușor sub control bugetul pentru alimente.

5. Pregătesc din timp câteva lucruri pentru dimineață

Diminețile aglomerate pot deveni mai ușor de gestionat dacă anumite lucruri sunt pregătite cu o seară înainte.

Duminica este un moment potrivit pentru a verifica dacă ai hainele necesare pentru serviciu sau școală, dacă geanta este pregătită și dacă ai toate lucrurile de care vei avea nevoie luni.

Poți, de asemenea, să calci o cămașă, să pregătești recipientul pentru prânz sau să verifici programul pentru prima zi a săptămânii.

Nu este nevoie să pregătești totul pentru următoarele cinci zile. Chiar și câteva minute dedicate zilei de luni pot reduce presiunea de dimineață.

Ideea este să muți o parte dintre deciziile zilnice într-un moment în care ai mai mult timp și poți face lucrurile fără grabă.

6. Își lasă timp și pentru relaxare

O duminică dedicată organizării nu ar trebui să se transforme într-o zi obositoare, în care încerci să rezolvi toate lucrurile amânate în timpul săptămânii.

Amy Suddleson atrage atenția că pregătirea pentru o nouă săptămână nu se referă doar la casă, ci și la starea de bine. Odihna și activitățile care te ajută să te relaxezi sunt la fel de importante ca ordinea din locuință.

După ce ai terminat câteva sarcini esențiale, rezervă-ți timp pentru o plimbare, citit, meditație sau orice altă activitate care îți face plăcere.

Nu trebuie să simți că ai bifat toate lucrurile de pe o listă pentru a te putea odihni. O rutină eficientă este aceea care îți lasă suficient timp și pentru tine.

Cum poți începe această rutină fără să pierzi toată duminica

Dacă vrei să adopți aceste obiceiuri, începe cu trei activități ușor de pus în practică: notează principalele sarcini pentru săptămâna următoare, pune la loc obiectele împrăștiate prin casă și verifică alimentele din frigider.

În funcție de cât timp ai la dispoziție, poți adăuga pregătirea hainelor pentru luni sau o scurtă sesiune de ordine în bucătărie.

Nu este necesar să faci totul perfect și nici să repeți în fiecare săptămână exact aceleași activități. Uneori, vei avea nevoie de mai mult timp pentru cumpărături și planificarea meselor, iar alteori va fi suficient să pui câteva lucruri la locul lor.

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