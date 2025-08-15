Antena Căutare
Home Lifestyle Family Adevărul despre sucurile de fructe și smoothie-urile: ar trebui să le consumi sau să le eviți?

Adevărul despre sucurile de fructe și smoothie-urile: ar trebui să le consumi sau să le eviți?

Sucurile de fructe și smoothie-urile par alegeri sănătoase, dar sunt ele chiar atât de bune pentru tine și familia ta? Află diferențele dintre ele, ce riscuri ascund consumate frecvent și când devin o alegere bună. Descoperă adevărul din spatele etichetelor „natural” și „fără zahăr adăugat”.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Vineri, 15 August 2025, 10:05 | Actualizat Luni, 11 August 2025, 17:24
Mama și fata țin în mână pahare cu smoothie. Adevărul despre sucurile de fructe și smoothie-urile: ar trebui să le consumi sau să le eviți? | Shutterstock

Îți începi ziua cu un pahar de suc „natural”? Sau îi oferi copilului un smoothie plin de fructe, convinsă că e o variantă sănătoasă? Realitatea e mai complicată decât pare. Chiar dacă pornesc de la ingrediente naturale, sucurile și smoothie-urile pot conține mai mult zahăr decât bănuiești. E timpul să lămurim lucrurile.

Fructele sunt sănătoase, nu-i așa? Așa că și sucul de fructe trebuie să fie, cel puțin în teorie, o alegere excelentă. Mai ales dacă scrie pe etichetă „100% natural”, „presat la rece” sau „fără zahăr adăugat”. Dar în realitate, sucurile de fructe și smoothie-urile pot fi o sursă ascunsă de zahăr, calorii și dezechilibre nutriționale, mai ales dacă sunt consumate frecvent sau în cantități mari.

Hai să vedem care e diferența între cele două, ce beneficii și riscuri implică și cum le poți integra, echilibrat, în alimentația ta și a copilului tău.

Sucurile de fructe naturale, dar nu întotdeauna sănătoase

Articolul continuă după reclamă

Sucul de portocale, mere sau struguri este aparent inofensiv, chiar recomandat uneori ca sursă de vitamina C. Dar când storci fructele și le transformi în suc, elimini aproape complet fibrele, iar ceea ce rămâne este, practic, apă cu zaharuri naturale (fructoză, glucoză, sucroză).
Un pahar de 250 ml de suc de portocale conține aproximativ 22 grame de zahăr. Adică echivalentul a 5-6 cuburi de zahăr.

Chiar și sucurile „fără zahăr adăugat” pot ridica probleme, pentru că zahărul natural din fructe este tot zahăr din punct de vedere metabolic. Organismul nu face diferența.
Consumul frecvent de sucuri naturale poate duce la:

  • creștere în greutate,
  • creștere rapidă a glicemiei (mai ales în lipsa fibrelor),
  • probleme dentare (din cauza acidității și zahărului),
  • obiceiuri alimentare dezechilibrate la copii.

CITEȘTE ȘI: Alimente care crezi că sunt bune pentru tine, dar fac mai mult rău. Ce să nu mai pui în coșul de cumpărături

Smoothie-urile, o alegere mai bună?

Depinde. Smoothie-ul pare o variantă mai bună pentru că, în teorie, păstrează fibrele din fructe și legume. Însă nu orice smoothie e sănătos. De fapt, multe rețete includ:

  • combinații de 3-4 fructe dulci (banane, mango, struguri, curmale),
  • lapte vegetal îndulcit,
  • miere, sirop de agave sau unt de arahide în exces.

Rezultatul? O băutură cu 400-500 de calorii și peste 30 g de zahăr. Practic, un desert lichid.

Totuși, un smoothie făcut corect poate fi o alegere bună:

Cum afectează aceste băuturi copiii?

Copiii sunt cei mai vulnerabili la excesele de zahăr. Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca un copil să nu consume mai mult de 25 de grame de zahăr pe zi, iar un singur pahar de suc sau smoothie dulce poate depăși această cantitate.

Mai mult:

  • sucurile consumate între mese reduc pofta de mâncare sănătoasă,
  • pot crea un obicei de consum constant de gust dulce,
  • cresc riscul de carii dentare și exces ponderal.

În România, mulți părinți oferă copiilor sucuri „ca să nu plece nemâncați la grădiniță” sau ca „surse de vitamine”. Din păcate, efectul e invers: copilul consumă zahăr rapid și apoi refuză mâncarea mai nutritivă.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de smoothie împotriva îmbătrânirii. Cum poți păstra trecerea timpului la distanță​

Suc sau fruct întreg?

De fiecare dată când poți alege, optează pentru fructul întreg:

  • are fibre, care încetinesc absorbția zahărului,
  • oferă senzație de sațietate,
  • implică mestecare, un proces important pentru digestie și reglarea apetitului,
  • te învață să te bucuri de gustul natural, nu de unul intens concentrat.

Un măr mâncat oferă un aport echilibrat. Trei mere stoarse într-un pahar... mai puțin.

Când poți consuma sucuri sau smoothie-uri, totuși?

Nu e nevoie să le elimini complet. Sucurile și smoothie-urile pot avea loc într-un stil de viață echilibrat dacă:

  • sunt consumate ocazional, nu zilnic,
  • sunt făcute acasă, fără adaosuri,
  • sunt integrate într-un moment activ al zilei (ex: după sport),
  • sunt adaptate în funcție de vârstă și nevoi (copilul nu are aceleași nevoi ca adultul).

Un smoothie cu o banană, un pumn de frunze verzi, puțină apă și câteva semințe poate fi un mic dejun rapid și hrănitor. Dar dacă adaugi 3 fructe dulci, miere și lapte vegetal îndulcit, devine... desert.

CITEȘTE ȘI: Care este cea mai hidratantă băutură pe timp de vară​

La ce vârstă ar trebui să încetezi să mai verifici telefonul copilului tău?...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: “Când mă uit, un securist” Cum a fost &#8220;săltat&#8221; milionarul român cu trei pensii din propria casă: &#8220;Când mă uit, un securist&#8221;
Observatornews.ro Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Urmărește-l pe Adam Driver în rolul legendarului Enzo Ferrari, omul care a schimbat pentru totdeauna lumea vitezei. Filmul Ferrari e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Adam Driver în rolul legendarului Enzo Ferrari, omul care a schimbat pentru totdeauna lumea vitezei. Filmul Ferrari e în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 14 august 2025. Emily și Alex au ieșit la date lămuritor. Ce subiecte au abordat Mireasa sezonul 12, 14 august 2025. Emily și Alex au ieșit la date lămuritor. Ce subiecte au abordat Joi, 14.08.2025, 16:34 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Asumarea în cuplu. Cine își ia responsabilitățile mai în serios, el sau ea? Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Asumarea în cuplu. Cine își ia responsabilitățile mai în serios, el sau ea? Joi, 14.08.2025, 19:32 Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Miercuri, 13.08.2025, 23:50
Mai multe
Citește și
La ce vârstă ar trebui să încetezi să mai verifici telefonul copilului tău?
La ce vârstă ar trebui să încetezi să mai verifici telefonul copilului tău?
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Ce este controlul parental? Cât de important este și cum se realizează?
Ce este controlul parental? Cât de important este și cum se realizează?
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x