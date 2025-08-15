Sucurile de fructe și smoothie-urile par alegeri sănătoase, dar sunt ele chiar atât de bune pentru tine și familia ta? Află diferențele dintre ele, ce riscuri ascund consumate frecvent și când devin o alegere bună. Descoperă adevărul din spatele etichetelor „natural” și „fără zahăr adăugat”.

Mama și fata țin în mână pahare cu smoothie. Adevărul despre sucurile de fructe și smoothie-urile: ar trebui să le consumi sau să le eviți? | Shutterstock

Îți începi ziua cu un pahar de suc „natural”? Sau îi oferi copilului un smoothie plin de fructe, convinsă că e o variantă sănătoasă? Realitatea e mai complicată decât pare. Chiar dacă pornesc de la ingrediente naturale, sucurile și smoothie-urile pot conține mai mult zahăr decât bănuiești. E timpul să lămurim lucrurile.

Fructele sunt sănătoase, nu-i așa? Așa că și sucul de fructe trebuie să fie, cel puțin în teorie, o alegere excelentă. Mai ales dacă scrie pe etichetă „100% natural”, „presat la rece” sau „fără zahăr adăugat”. Dar în realitate, sucurile de fructe și smoothie-urile pot fi o sursă ascunsă de zahăr, calorii și dezechilibre nutriționale, mai ales dacă sunt consumate frecvent sau în cantități mari.

Hai să vedem care e diferența între cele două, ce beneficii și riscuri implică și cum le poți integra, echilibrat, în alimentația ta și a copilului tău.

Sucurile de fructe naturale, dar nu întotdeauna sănătoase

Articolul continuă după reclamă

Sucul de portocale, mere sau struguri este aparent inofensiv, chiar recomandat uneori ca sursă de vitamina C. Dar când storci fructele și le transformi în suc, elimini aproape complet fibrele, iar ceea ce rămâne este, practic, apă cu zaharuri naturale (fructoză, glucoză, sucroză).

Un pahar de 250 ml de suc de portocale conține aproximativ 22 grame de zahăr. Adică echivalentul a 5-6 cuburi de zahăr.

Chiar și sucurile „fără zahăr adăugat” pot ridica probleme, pentru că zahărul natural din fructe este tot zahăr din punct de vedere metabolic. Organismul nu face diferența.

Consumul frecvent de sucuri naturale poate duce la:

creștere în greutate,

creștere rapidă a glicemiei (mai ales în lipsa fibrelor),

probleme dentare (din cauza acidității și zahărului),

obiceiuri alimentare dezechilibrate la copii.

CITEȘTE ȘI: Alimente care crezi că sunt bune pentru tine, dar fac mai mult rău. Ce să nu mai pui în coșul de cumpărături

Smoothie-urile, o alegere mai bună?

Depinde. Smoothie-ul pare o variantă mai bună pentru că, în teorie, păstrează fibrele din fructe și legume. Însă nu orice smoothie e sănătos. De fapt, multe rețete includ:

combinații de 3-4 fructe dulci (banane, mango, struguri, curmale),

lapte vegetal îndulcit,

miere, sirop de agave sau unt de arahide în exces.

Rezultatul? O băutură cu 400-500 de calorii și peste 30 g de zahăr. Practic, un desert lichid.

Totuși, un smoothie făcut corect poate fi o alegere bună:

dacă păstrează un echilibru între fructe și legume (ex: spanac + măr),

dacă folosește o bază neutră (apă, lapte simplu),

dacă e consumat ca masă sau gustare consistentă, nu ca băutură lângă mâncare.

Cum afectează aceste băuturi copiii?

Copiii sunt cei mai vulnerabili la excesele de zahăr. Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca un copil să nu consume mai mult de 25 de grame de zahăr pe zi, iar un singur pahar de suc sau smoothie dulce poate depăși această cantitate.

Mai mult:

sucurile consumate între mese reduc pofta de mâncare sănătoasă,

pot crea un obicei de consum constant de gust dulce,

cresc riscul de carii dentare și exces ponderal.

În România, mulți părinți oferă copiilor sucuri „ca să nu plece nemâncați la grădiniță” sau ca „surse de vitamine”. Din păcate, efectul e invers: copilul consumă zahăr rapid și apoi refuză mâncarea mai nutritivă.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de smoothie împotriva îmbătrânirii. Cum poți păstra trecerea timpului la distanță​

Suc sau fruct întreg?

De fiecare dată când poți alege, optează pentru fructul întreg:

are fibre, care încetinesc absorbția zahărului,

oferă senzație de sațietate,

implică mestecare, un proces important pentru digestie și reglarea apetitului,

te învață să te bucuri de gustul natural, nu de unul intens concentrat.

Un măr mâncat oferă un aport echilibrat. Trei mere stoarse într-un pahar... mai puțin.

Când poți consuma sucuri sau smoothie-uri, totuși?

Nu e nevoie să le elimini complet. Sucurile și smoothie-urile pot avea loc într-un stil de viață echilibrat dacă:

sunt consumate ocazional, nu zilnic,

sunt făcute acasă, fără adaosuri,

sunt integrate într-un moment activ al zilei (ex: după sport),

sunt adaptate în funcție de vârstă și nevoi (copilul nu are aceleași nevoi ca adultul).

Un smoothie cu o banană, un pumn de frunze verzi, puțină apă și câteva semințe poate fi un mic dejun rapid și hrănitor. Dar dacă adaugi 3 fructe dulci, miere și lapte vegetal îndulcit, devine... desert.

CITEȘTE ȘI: Care este cea mai hidratantă băutură pe timp de vară​