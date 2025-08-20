Antena Căutare
Home Lifestyle Food Cele mai simple și fragede fursecuri de făcut acasă

Cele mai simple și fragede fursecuri de făcut acasă

Fursecurile fragede sunt genul de desert care nu se demodează niciodată. Sunt rapide, cer puține ingrediente și nu necesită abilități de cofetar.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 10:01 | Actualizat Miercuri, 13 August 2025, 18:15
În aluatul de fursecuri se pot adăuga bucăți de ciocolată, nuci sau alune mărunțite sau fructe confiate | Shutterstock

Fursecurile fragede rămân preferatele tuturor: pentru gustul lor fin, textura sfărâmicioasă și versatilitatea cu care pot fi adaptate după ocazie sau preferințe. Secretul frăgezimii stă în proporția corectă între unt, zahăr și făină, dar și în faptul că aluatul nu se frământă excesiv și se lasă întotdeauna la rece înainte de coacere.

CITEȘTE ȘI: De ce trebuie să bagi la frigider aluatul de fursecuri înainte de coacere. Secretele pe care puțini pasionați de patiserie le știu

Sfaturi pentru a prepara cele mai fragede fursecuri

Pentru fursecurile clasice și fragede, se folosesc 200 g unt gras cu minimum 80% grăsime, 100 g zahăr pudră, 1 ou întreg, 1 linguriță extract de vanilie și 300 g făină albă cernută fin. Untul moale se amestecă cu zahărul până se obține o cremă pufoasă, apoi se adaugă oul și vanilia. La final, se încorporează treptat făina, doar cât să se formeze un aluat neted. Aluatul se învelește în folie și se lasă la rece minimum 30 de minute. După aceea, se întinde pe blatul presărat cu făină și se decupează forme. Se coc în cuptor preîncălzit la 170°C, timp de 10-12 minute, pe hârtie de copt, până marginile devin ușor aurii, dar suprafața rămâne deschisă la culoare.

Articolul continuă după reclamă

Fursecurile pot fi păstrate simple sau decorate: cu zahăr pudră, glazură de lămâie, ciocolată topită sau gem acrișor între două bucăți. Pot deveni biscuiți pentru ceai, deserturi festive sau gustări dulci pentru copii. Se păstrează foarte bine în cutii metalice, la temperatura camerei, până la o săptămână. Iar dacă se pregătește aluatul în avans și se congelează în rulou, se pot avea fursecuri proaspete în orice moment, doar feliate și coapte direct din congelator. Această rețetă simplă este o bază perfectă pentru joacă, creativitate și gusturi care nu dau greș.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de ișlere cu cremă de vanilie și glazură de ciocolată

Rețetă de fursecuri simple și fragede

Ingrediente

  • 200 g unt cu 82% grăsime (moale, la temperatura camerei)
  • 100 g zahăr pudră
  • 1 ou întreg (mărime M)
  • 1 linguriță extract natural de vanilie (sau coaja rasă de lămâie)
  • 300 g făină albă de grâu, cernută
  • un praf de sare

Mod de preparare

Untul moale se amestecă cu zahărul pudră până când se obține o compoziție fină, cremoasă și deschisă la culoare. Se adaugă oul și vanilia și se continuă mixarea până când ingredientele se încorporează complet. Se cerne făina și se adaugă treptat peste compoziția de unt, amestecându-se doar cât să se formeze un aluat omogen, moale și ușor lipicios. Se învelește aluatul în folie alimentară și se lasă la rece timp de minimum 30 de minute.

După răcire, aluatul se întinde pe blatul presărat cu puțină făină, la o grosime de aproximativ 0,5-0,7 cm. Se decupează fursecurile cu formele dorite, care se așază apoi într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, lăsând puțin spațiu între ele. Se coc în cuptorul preîncălzit la 170°C timp de 10-12 minute, până când marginile devin ușor aurii, dar suprafața rămâne deschisă la culoare.

Fursecurile se lasă să se răcească complet înainte de a fi decorate sau servite. Se pot păstra până la o săptămână într-o cutie metalică, într-un loc răcoros și uscat. Textura lor devine și mai fragedă după 24 de ore. Pot fi lipite cu gem, glazurate cu ciocolată sau servite simple, ca desert pentru cafea sau ceai.

Chec aperitiv cu șuncă și brânză. Rețeta care te poate salva oricând vrei ceva sățios, gustos și accesibil...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp de 8 ani cu soţia fratelui său! Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp de 8 ani cu soţia fratelui său!
Observatornews.ro A încercat să se sinucidă de două ori într-o singură noapte. Într-un final, femeii din Botoşani i-a ieşit A încercat să se sinucidă de două ori într-o singură noapte. Într-un final, femeii din Botoşani i-a ieşit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 5. Momentele prin au trecut Catinca și Calina Roman pe parcursul competiției
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 5. Momentele prin au trecut Catinca și Calina Roman pe parcursul competiției Miercuri, 20.08.2025, 00:35
Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el Marti, 19.08.2025, 16:45 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 19 august 2025. Ce fac acum Iustina și Cornel Luchian, concurenți în sezonul 8 Insula Iubirii Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 19 august 2025. Ce fac acum Iustina și Cornel Luchian, concurenți în sezonul 8 Insula Iubirii Marti, 19.08.2025, 18:23 Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Pasiune, urmată de confuzie și respingere între Ella Vișan și ispita Teo! Ce s-a întâmplat după noaptea romantică Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Pasiune, urmată de confuzie și respingere între Ella Vișan și ispita Teo! Ce s-a întâmplat după noaptea romantică Marti, 19.08.2025, 22:17
Mai multe
Citește și
Inele de ceapă crocante (onion rings): cele mai delicioase 3 rețete de inele de ceapă pane
Inele de ceapă crocante (onion rings): cele mai delicioase 3 rețete de inele de ceapă pane
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în familie
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în... Catine.ro
Shot-uri de ghimbir pentru imunitate. Cum prepari acasă un
Shot-uri de ghimbir pentru imunitate. Cum prepari acasă un "shot de ghimbir" delicios
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani Kudika
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025 Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a primit, de fapt
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o perioadă epuizantă”
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x