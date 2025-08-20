Cele mai simple și fragede fursecuri de făcut acasă

Fursecurile fragede sunt genul de desert care nu se demodează niciodată. Sunt rapide, cer puține ingrediente și nu necesită abilități de cofetar.

Fursecurile fragede rămân preferatele tuturor: pentru gustul lor fin, textura sfărâmicioasă și versatilitatea cu care pot fi adaptate după ocazie sau preferințe. Secretul frăgezimii stă în proporția corectă între unt, zahăr și făină, dar și în faptul că aluatul nu se frământă excesiv și se lasă întotdeauna la rece înainte de coacere.

Sfaturi pentru a prepara cele mai fragede fursecuri

Pentru fursecurile clasice și fragede, se folosesc 200 g unt gras cu minimum 80% grăsime, 100 g zahăr pudră, 1 ou întreg, 1 linguriță extract de vanilie și 300 g făină albă cernută fin. Untul moale se amestecă cu zahărul până se obține o cremă pufoasă, apoi se adaugă oul și vanilia. La final, se încorporează treptat făina, doar cât să se formeze un aluat neted. Aluatul se învelește în folie și se lasă la rece minimum 30 de minute. După aceea, se întinde pe blatul presărat cu făină și se decupează forme. Se coc în cuptor preîncălzit la 170°C, timp de 10-12 minute, pe hârtie de copt, până marginile devin ușor aurii, dar suprafața rămâne deschisă la culoare.

Fursecurile pot fi păstrate simple sau decorate: cu zahăr pudră, glazură de lămâie, ciocolată topită sau gem acrișor între două bucăți. Pot deveni biscuiți pentru ceai, deserturi festive sau gustări dulci pentru copii. Se păstrează foarte bine în cutii metalice, la temperatura camerei, până la o săptămână. Iar dacă se pregătește aluatul în avans și se congelează în rulou, se pot avea fursecuri proaspete în orice moment, doar feliate și coapte direct din congelator. Această rețetă simplă este o bază perfectă pentru joacă, creativitate și gusturi care nu dau greș.

Rețetă de fursecuri simple și fragede

Ingrediente

200 g unt cu 82% grăsime (moale, la temperatura camerei)

100 g zahăr pudră

1 ou întreg (mărime M)

1 linguriță extract natural de vanilie (sau coaja rasă de lămâie)

300 g făină albă de grâu, cernută

un praf de sare

Mod de preparare

Untul moale se amestecă cu zahărul pudră până când se obține o compoziție fină, cremoasă și deschisă la culoare. Se adaugă oul și vanilia și se continuă mixarea până când ingredientele se încorporează complet. Se cerne făina și se adaugă treptat peste compoziția de unt, amestecându-se doar cât să se formeze un aluat omogen, moale și ușor lipicios. Se învelește aluatul în folie alimentară și se lasă la rece timp de minimum 30 de minute.

După răcire, aluatul se întinde pe blatul presărat cu puțină făină, la o grosime de aproximativ 0,5-0,7 cm. Se decupează fursecurile cu formele dorite, care se așază apoi într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, lăsând puțin spațiu între ele. Se coc în cuptorul preîncălzit la 170°C timp de 10-12 minute, până când marginile devin ușor aurii, dar suprafața rămâne deschisă la culoare.

Fursecurile se lasă să se răcească complet înainte de a fi decorate sau servite. Se pot păstra până la o săptămână într-o cutie metalică, într-un loc răcoros și uscat. Textura lor devine și mai fragedă după 24 de ore. Pot fi lipite cu gem, glazurate cu ciocolată sau servite simple, ca desert pentru cafea sau ceai.