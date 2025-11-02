Placenta praevia: simptome, complicații și tratament

Placenta praevia apare atunci când placenta este poziționată prea jos în uter, acoperind total sau parțial colul uterin. Află ce riscuri implică, care sunt simptomele, ce recomandă specialiștii și cum se gestionează această complicație în sarcină.

Placenta este organul vital care hrănește copilul și îl menține în siguranță pe toată durata sarcinii, însă atunci când se implantează prea jos și ajunge să atingă sau să acopere colul uterin, poate crea complicații serioase. Această afecțiune, numită placenta praevia, apare rar, dar necesită monitorizare atentă și decizii medicale bine cântărite.

Ce este placenta praevia și de ce apare?

Placenta praevia înseamnă că placenta, organul cu formă de clătită care se formează în uter și furnizează nutrienți copilului prin cordonul ombilical, se află poziționată mai jos decât în mod normal. În mod obișnuit, placenta este situată în partea superioară a uterului, însă în placenta praevia ea ajunge să atingă sau chiar să acopere orificiul colului uterin. Dacă marginea placentei este la mai puțin de doi centimetri de col, dar nu îl atinge, situația poartă numele de placentă joasă.

Aproximativ 1 din 200 de femei are placenta praevia la momentul nașterii, ceea ce face ca afecțiunea să fie rară, dar importantă din punct de vedere medical, pentru că poate influența modul de naștere și sănătatea atât a mamei, cât și a copilului.

Este placenta praevia periculoasă?

Specialiștii spun că placenta praevia poate fi periculoasă dacă persistă până în trimestrul al treilea. La ecografia de la mijlocul sarcinii, de regulă făcută între 18 și 22 de săptămâni, identificarea unei placente poziționate jos nu reprezintă neapărat un motiv de alarmă. Pe măsură ce sarcina avansează, placenta „migrează” către partea superioară a uterului, fie pentru că uterul se mărește și trage placenta în sus, fie pentru că aceasta crește către zonele cu o vascularizație mai bogată.

Potrivit dr. Layan Alrahmani, medic obstetrician-ginecolog din Chicago, specializat în sarcini cu risc crescut, medicii urmăresc îndeaproape pacientele cu placenta praevia și recomandă o nouă ecografie în trimestrul al treilea pentru a verifica dacă situația s-a rezolvat.

Dacă însă placenta rămâne aproape de col mai târziu în sarcină, pot apărea sângerări serioase, ceea ce ar putea impune nașterea prematură. În cazul în care placenta praevia persistă până la termen, nașterea vaginală nu este posibilă, fiind necesară o cezariană.

Cum se pune diagnosticul?

Localizarea placentei este verificată în mod standard la ecografia morfologică de la mijlocul sarcinii. Dacă se descoperă placenta praevia, medicul va recomanda o nouă ecografie în al treilea trimestru, pentru a vedea dacă placenta s-a ridicat. În multe cazuri, situația se rezolvă de la sine.

În unele cazuri, medicul poate recomanda „odihnă pelviană”, ceea ce presupune evitarea contactului sexual și a examenelor vaginale pentru restul sarcinii, pentru a reduce riscul de sângerare.

Care sunt simptomele placentei praevia?

Placenta praevia nu are întotdeauna simptome evidente. Cel mai frecvent semn este sângerarea vaginală în a doua jumătate a sarcinii, care apare atunci când colul începe să se subțieze sau să se dilate, chiar și foarte puțin, și astfel sunt afectate vasele de sânge din zona respectivă. Între 10 și 20% dintre femeile cu această afecțiune experimentează și contracții sau dureri uterine.

Este foarte important ca, în cazul în care apar sângerări sau contracții, gravida să meargă imediat la camera de gardă. De asemenea, dacă gravida are Rh negativ, va avea nevoie de o injecție cu imunoglobulină anti-Rh, exceptând situația în care tatăl copilului este și el Rh negativ.

Placenta praevia în trimestrul al treilea

Dacă placenta praevia persistă până spre finalul sarcinii, modul de naștere este influențat direct. În cazul unei placenta praevia complete, placenta blochează complet calea de ieșire a copilului, ceea ce face imposibilă nașterea vaginală. Chiar și în cazul unei placenta marginale, în care placenta doar atinge colul, cezariana este aproape întotdeauna recomandată, deoarece dilatarea poate provoca hemoragii abundente.

Momentul exact al nașterii depinde de starea mamei și a copilului, de vârsta sarcinii și de severitatea sângerărilor. Dacă hemoragia este masivă sau copilul dă semne de suferință, nașterea trebuie făcută imediat. În cazurile mai puțin grave, gravida poate fi monitorizată în spital până când sângerările se opresc.

Pentru a ajuta copilul să facă față unei eventuale nașteri premature, medicii pot administra injecții cu corticosteroizi, care accelerează dezvoltarea plămânilor și reduc riscul de complicații. Dacă sângerările se opresc timp de câteva zile, mama și copilul sunt în stare bună și există acces rapid la spital, femeia poate fi externată, dar trebuie să fie pregătită să revină imediat în caz de recidivă.

Dacă evoluția este stabilă, cezariana se programează, de obicei, în jurul săptămânii 37 de sarcină. Echipa medicală va analiza permanent beneficiul amânării pentru maturizarea copilului în comparație cu riscurile unei hemoragii severe și ale unei cezariene de urgență.

Posibile complicații ale placentei praevia

Placenta praevia poate duce la o serie de complicații:

Hemoragii masive

Femeile cu această afecțiune sunt mai expuse riscului de sângerări severe care pot necesita transfuzii, inclusiv după naștere, deoarece partea inferioară a uterului nu se contractă la fel de bine ca partea superioară.

Placenta accreta

Există un risc crescut ca placenta să fie implantată prea profund și să nu se desprindă ușor la naștere. Această complicație poate provoca hemoragii masive și poate impune histerectomie pentru a salva viața mamei.

Naștere prematură

Dacă este necesară nașterea înainte de termen, copilul poate avea probleme respiratorii și greutate mică la naștere.

Risc crescut pentru sarcinile viitoare

Femeile care nasc prematur din cauza placentei praevia, mai ales înainte de 34 de săptămâni, pot avea un risc mai mare de a repeta experiența în sarcinile următoare.

Cine este mai predispus la placenta praevia?

De cele mai multe ori, femeile care dezvoltă placenta praevia nu prezintă factori de risc clari. Totuși, riscul crește dacă ai mai avut această afecțiune într-o sarcină anterioară, dacă ai trecut prin cezariene multiple sau alte intervenții asupra uterului, precum chiuretaje sau operații de îndepărtare a fibroamelor.

De asemenea, femeile însărcinate cu gemeni sau tripleți, cele care fumează, consumă cocaină sau au conceput prin fertilizare in vitro sunt mai expuse. Riscul este crescut și în cazul femeilor cu uter de formă anormală, iar odată cu numărul mai mare de sarcini și cu vârsta mamei, probabilitatea apariției acestei afecțiuni este mai mare.

Ce este vasa praevia și de ce este periculoasă?

O altă complicație rară, dar extrem de gravă, este vasa praevia. În această situație, unele vase de sânge ale copilului trec peste colul uterin, în loc să fie protejate în cordonul ombilical. În timpul contracțiilor, aceste vase se pot întinde și rupe, ceea ce provoacă pierderi masive de sânge la copil și suferință fetală acută. Este o urgență medicală care necesită monitorizare strictă și intervenție imediată.