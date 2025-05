Provoacă sau nu lactatele mai mult mucus la copii în timpul răcelii?

De fiecare dată când copilul tău e răcit, apare inevitabil întrebarea: „Să-i dau sau nu lapte?” Ai auzit, probabil, că lactatele cresc producția de mucus și că mai bine le eviți. Dar cât adevăr este în această idee? Hai să vedem ce spun specialiștii și ce ar trebui să faci, ca mamă, atunci când cel mic este răcit.

Tuse, febră, secreții nazale, nopți nedormite, plus o grămadă de sfaturi (cerute sau nu) de la bunici, vecine sau internet. Cu toate aceste simptome te confrunți atunci când copilul este răcit. În plus, ai mai auzit și că lactatele „provoacă mai mult mucus” sau „agravează tusea”. Așa că, inevitabil, ajungi să te întrebi: e doar un mit sau chiar ar trebui să nu-i mai dau deloc lapte sau iaurt copilului când e bolnav?

Ei bine, vestea bună e că știința a studiat problema și are un răspuns care te poate liniști. Răspunsul scurt? Nu, lactatele nu provoacă mai mult mucus. Dar hai să vedem de ce, și ce excepții pot exista.

De unde vine mitul că lactatele provoacă mai mult mucus la copii în timpul răcelii

Ideea că laptele ar „produce mai mult mucus” datează de zeci de ani și e atât de răspândită, încât multe mame o iau de bună din reflex. Se crede că, atunci când bei lapte, senzația ușor lipicioasă din gât este confundată cu mucusul în exces. De aici și ideea că „îți înfundă nasul” sau „îți încarcă gâtul”.

Articolul continuă după reclamă

Un studiu publicat încă din 1990 în Journal of the American College of Nutrition arăta că oamenii care beau lapte simt o ușoară senzație de „îngroșare” a secrețiilor din gât. Dar aceasta este subiectivă și nu are legătură cu o producție reală de mucus. Altfel spus, nu se produce mai mult mucus, ci doar ai impresia că se întâmplă asta.

Ce spun studiile recente despre faptul că lactatele provoacă sau nu mai mult mucus la copii în timpul răcelii?

Cele mai recente cercetări susțin clar că lactatele nu cresc secrețiile nazale și nu agravează simptomele de răceală. Totodată, ele nu afectează nici respirația, tusea sau congestia nazală.

În unele cazuri, copiii care continuă să consume lactate în timpul răcelii au o recuperare mai bună datorită aportului de proteine, calciu și grăsimi bune.

Un articol publicat în The Medical Journal of Australia a arătat că nu există nicio legătură între consumul de lapte și cantitatea de mucus măsurabilă în organism. De asemenea, Ghidurile oficiale ale Organizației Mondiale a Sănătății nu recomandă restricționarea lactatelor în cazul infecțiilor respiratorii.

Citește și: Produse lactate cu un conținut scăzut de lactoză. Cum te poate ajuta conținutul nutritiv

De asemenea, într-un studiu, cercetătorii au analizat cantitatea de mucus produsă de 60 de persoane răcite, timp de 10 zile, și au comparat aceste date cu cantitatea de lapte consumată de participanți. Rezultatul? Nu s-a identificat nicio corelație între consumul de lactate și producția de mucus. Un alt studiu a ajuns la aceeași concluzie în cazul persoanelor cu astm: nu s-a observat nicio legătură între produsele lactate și agravarea simptomelor.

Un studiu mai recent a comparat două grupuri de câte 100 de persoane, aflate fie la o dietă cu lactate, fie la una fără lactate, timp de aproape o săptămână. Cei care au urmat dieta fără lactate au raportat o ușoară reducere a congestiei nazale. Pe această bază, unii cercetători au emis ipoteza că anumite persoane, în special cele cu o predispoziție genetică, ar putea reacționa la lapte printr-o producție crescută de mucus.

Dar în cazul copiilor?

Pentru copii, laptele nu este doar o sursă de calciu și vitamina D, ci și o componentă importantă pentru hidratare și aport caloric. Mai ales dacă nu au poftă de mâncare în timpul bolii. După cum probabil știi, când este răcit, copilul mănâncă mai puțin. Tocmai de aceea, un pahar cu lapte cald ar putea fi reconfortant, nutritiv și hrănitor.

Totuși, dacă observi că al tău copil are intoleranță la lactoză sau o alergie la proteina laptelui, lucrurile se schimbă. În aceste cazuri, lactatele pot cauza simptome digestive (balonare, diaree, crampe) care se pot adăuga stării generale de rău. Dar vorbim de situații punctuale, medicale, nu de regula generală.

Citește și: Ești primul născut, copilul mijlociu sau bebelușul familiei? Locul tău în ordinea nașterii îți afectează sănătatea.

Cum îți dai seama că lactatele îi fac rău copilului răcit?

Fii atentă la reacțiile copilului tău, mai ales dacă:

după consumul de lapte are dureri de burtică;

apare diareea sau balonarea;

tusea pare să se intensifice brusc după consum.

Dacă aceste simptome se repetă constant, nu doar în timpul răcelii, merită discutat cu medicul pediatru pentru a exclude o eventuală intoleranță sau alergie.

În concluzie, lactatele nu provoacă mai mult mucus și nu trebuie eliminate automat când copilul este răcit. Dacă celui mic îi place laptele sau iaurtul și le tolerează bine, i le poți oferi cu încredere.