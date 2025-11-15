Ce este al 15-lea produs românesc care a intrat pe lista produselor protejate de Uniunea Europeană. Unde se fabrică

Ministerul Agriculturii a anunțat că alte patru produse românești ar putea deveni recunoscute la nivel european în perioada următoare. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce este vorba!

Ministerul Agriculturii a anunțat că un alt produs românesc a intrat pe lista alimentelor protejate de Uniunea Europeană, urmând ca și alte patru preparate să fie verificate de către experții de la Comisia Europeană.

Vestea nu doar că i-a luat prin surprindere pe români, ci i-a făcut și mândri pentru că țara noastră are acum 15 produse tradiționale înregistrate la nivel european, produse pe care mii de oameni le consumă zilnic atât în România, cât și în străinătate.

Descoperă în rândurile de mai jos care sunt toate produsele românești recunoscute la nivel european și ce alimente ar putea să completeze lista în perioada următoare!

„Cârnații din topor din Vâlcea” au fost recunoscuți și înregistrați la nivel european. Au devenit al 15-lea produs românesc inclus în lista produselor protejate de Uniunea Europeană

„Cârnații din topor din Vâlcea” au devenit noua mândrie a românilor în această perioadă, după ce alimentul a fost recunoscut la nivel european drept protejat de UE.

Anunțul îmbucurător a venit chiar din partea oficialilor în data zilei de 11 noiembrie 2025, iar vestea s-a răspândit rapit în toată țara.

„În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene s-a publicat astăzi, 11 noiembrie 2025, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/2259 al Comisiei din 04 noiembrie 2025 de înregistrare a unei denumiri în Registrul indicaţiilor geografice protejate (IGP), „Cârnaţi din topor din Vâlcea – IGP”. Astfel, celor 14 produse româneşti recunoscute şi înregistrate la nivel european li s-a alăturat, de astăzi, cea de a 15-a denumire: ”Cârnaţi din topor din Vâlcea” – IGP” este anunțul pe care l-a făcut Ministerul Agriculturii, potrivit News.ro.

Conform sursei, denumirea produsului „Cârnaţi din topor din Vâlcea - IGP” a dobândit protecţia pe sistemul de calitate Indicaţie Geografică Protejată (IGP) în baza Regulamentului (UE) 2024/1143 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 aprilie 2024 privind indicaţiile geografice pentru vin, băuturi spirtoase şi produse agricole, precum şi privind specialităţile tradiţionale garantate şi menţiunile facultative de calitate pentru produsele agricole, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1308/2013, (UE) 2019/787 şi (UE) 2019/1753 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012.

Indicația geografică protejată (IGP) face referire la legătura dintre denumirea produsului și regiunea geografică specifică, acolo unde cel puțin una dintre etapele de producție, prelucrare sau preparare ar trebui să aibă loc în regiune.

Pentru fabricarea acestora, experții folosesc următoarele ingrediente:

carne de porc lucru rezultată din tranşare, de preferinţă porţiuni anatomice din carne perselată sau straturi alternative de carne şi grăsime cu un procent de carne/grăsime de aproximativ 80/20 şi membrane naturale (maţe de porc)

sare (sare gemă pentru industria alimentară extrasă de la Salina Ocnele Mari)

cimbru (frunze uscate şi măcinate)

usturoi (proaspăt)

piper negru proaspăt măcinat

Ceea ce este important de menționat este faptul că nu se foloseşte aromă de fum, afumarea fiind făcută, exclusiv, în afumătoarea clasică cu lemn de fag.

Procesul de producție pentru obținerea cârnaților din topor din Vâlcea se desfășoară într-o arie geografică delimitată care cuprinde următoarele comune: Mihăeşti, Ocnele Mari, Frânceşti, Popeşti, Roeşti, Lăpuşata, Roşiile din judeţul Vâlcea, iar acesta cuprinde următoarele etape specifice:

tranşarea carcaselor şi a pieselor

mărunţirea cu toporul

sărarea uscată

prepararea pastei

umplerea membranelor

zvântarea şi afumarea la rece și hiţuirea/afumarea la cald a cârnaţilor cu lemn de esenţă tare, care trebuie să se desfăşoare în aria geografică delimitată

Produsele românești recunoscute la nivel european

Magiun de prune de Topoloveni (Indicaţie Geografică Protejată)

Salam de Sibiu (Indicaţie Geografică Protejată)

Novac afumat din Ţara Bârsei (Indicaţie Geografică Protejată)

Scrumbie afumată de Dunăre (Indicaţie Geografică Protejată)

Telemea de Sibiu (Indicaţie Geografică Protejată)

Cârnaţi de Pleşcoi (Indicaţie Geografică Protejată)

Caşcaval de Săveni (Indicaţie Geografică Protejată)

Salata cu icre de ştiucă de Tulcea (Indicaţie Geografică Protejată)

Telemea de Ibăneşti (Denumire de Origine Protejată)

Salată tradiţională cu icre de crap (Specialitate Tradiţională Garantată)

Plăcintă dobrogeană (Indicaţie Geografică Protejată)

Pită de Pecica (Indicaţie Geografică Protejată)

Salinate de Turda (Indicaţie Geografică Protejată)

Sardeluţă marinată fabricată potrivit tradiţiei din România – Specialitate Tradiţională Garantată (STG)

Cârnații din topor din Vâlcea (Indicație Geografică Protejată)

În prezent, alte patru produse românești se află în etapa de verificare la nivelul Comisiei Europene. Acestea sunt: