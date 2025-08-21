Ce n-ar trebui sa bagi niciodata in cuptor, dar sigur ai facut-o

Cuptorul este, probabil, piesa centrală a bucătăriei. Încălzește resturile, coace prăjituri, rumenește fripturi și transformă fiecare masă într-un festin. Dar, chiar dacă pare să le poată face pe toate, există o serie de obiecte care nu ar trebui niciodată introduse în cuptor.

Verifică pe eticheta vaselor dacă sunt potrivite pentru a fi introduse în cuptor pentru a evita accidentele | Shutterstock

Majoritatea vaselor de gătit sunt etichetate ca fiind rezistente la cuptor sau menționează temperatura maximă suportată, ceea ce elimină din start multe riscuri. Însă unele obiecte care par inofensive pot fi, în realitate, periculoase dacă ajung la temperaturi ridicate.

Plastic

Niciun obiect din plastic sau cu elemente din acest material nu trebuie introdus în cuptor. Nici măcar o tigaie cu mâner din plastic sau un recipient gros pentru depozitarea alimentelor. Plasticul se topește sau se deformează rapid, poate deteriora interiorul cuptorului și eliberează vapori toxici. Dacă vreo componentă a vasului este din plastic, asigură-te că este marcată ca „rezistentă la cuptor”.

Vase din sticlă dacă nu sunt termorezistente

Doar sticla specială pentru temperaturi ridicate – precum borosilicatul (ex. Pyrex) sau sticla temperată – poate fi folosită în cuptor. Orice alt tip de sticlă poate exploda la căldură, provocând nu doar mizerie, ci și riscuri reale de rănire.

Baterii (inclusiv cele din termometrele digitale)

Orice obiect cu baterii trebuie ținut departe de cuptor. Chiar și un termometru digital pentru carne poate deveni periculos. La o temperatură de peste 100°C, bateriile pot exploda și provoca daune majore.

Dacă ai nevoie să măsori temperatura în interiorul cuptorului, folosește un termometru special proiectat pentru acest scop sau scoate tava din cuptor, măsoară temperatura și continuă gătirea.

Recipiente din spumă

Cutiile din polistiren expandat (spumă) se înmoaie imediat după ce temperatura trece de 90-100°C. Pot elibera substanțe în mâncare și pot lăsa reziduuri pe pereții cuptorului.

Este recomandat ca orice fel de mâncare adus de la restaurant să fie transferat într-un vas rezistent la temperaturi înainte de a fi reîncălzit. Vei evita astfel și gustul de plastic topit.

Hârtie cerată

Deși par similare, hârtia cerată și cea de copt au proprietăți foarte diferite. Ceara de pe hârtie se topește și poate arde, contaminând mâncarea și murdărind cuptorul. Dacă ai nevoie de o suprafață antiaderentă, folosește hârtie de copt sau hârtie pergament sau covorașe din silicon reutilizabile.

Cutii de pizza

Reîncălzirea pizzei direct în cutia de carton poate părea o soluție rapidă, dar este o alegere riscantă. Cartonul se poate aprinde chiar și la temperaturi scăzute. Dacă vrei să păstrezi crusta crocantă, folosește o piatră pentru pizza sau o tigaie încinsă.

Alimente puse direct pe grătarul cuptorului

Chiar dacă sună tentant să coci o legumă sau o bucată de carne direct pe grătarul cuptorului, acest lucru poate duce la murdărie persistentă și poate bloca rezistențele. Cuptorul nu este grătar. Folosește întotdeauna o tavă, o formă sau o piatră de copt.

Haine

Carrie Bradshaw își ținea puloverele în cuptor, dar doar în serialul „Sex and the City”. În viața reală, hainele sunt extrem de inflamabile. Dacă cineva pornește cuptorul fără să știe ce e înăuntru, rezultatul poate fi dezastruos. Cuptorul nu este dulap, așa că păstrează hainele departe de el.

Conserve

Oricât de tentant ar fi să încălzești o conservă direct în cutia ei, acest lucru nu este deloc sigur. Multe conserve au un strat interior din plastic care se poate topi, iar altele pot elibera metale toxice la temperaturi înalte. Este esențial să transferi conținutul într-un vas sigur pentru cuptor înainte de a-l încălzi.

Cuptorul este un ajutor neprețuit în bucătărie, dar trebuie folosit cu discernământ. Respectarea acestor reguli de siguranță îți protejează sănătatea, îți prelungește viața aparatului și îți salvează timpul, nervii și, uneori, chiar și bucătăria. Dacă ai vreodată dubii, mai bine nu pui acel obiect în cuptor. În materie de gătit, precauția nu strică niciodată.