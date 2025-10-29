Cum citești etichetele produselor alimentare. Aditivi alimentari pe care trebuie să îi eviți

În Uniunea Europeană și Statele Unite, niciun aditiv nu ajunge în farfuria noastră fără a fi evaluat de organisme științifice precum (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor) EFSA sau (Autoritatea pentru Hrană și Medicamente ) FDA, care stabilesc doze zilnice acceptabile (DZA) și condiții stricte de utilizare.
Ce sunt aditivii alimentari
Aditivii sunt substanțe adăugate alimentelor pentru a le conserva, stabiliza, colora sau îndulci. Ei există din antichitate. Egiptenii foloseau sarea pentru a conserva carnea, iar romanii utilizau vinul și mierea ca agenți de păstrare și aromatizare. Astăzi, există peste 2.500 de substanțe autorizate. Pe etichete sunt marcați de obicei printr-un cod format din litera „E” urmată de cifre, fiecare categorie având un rol specific: coloranți, conservanți, antioxidanți, emulgatori, îndulcitori sau agenți de îngroșare.
Conservanții
Aditivii alimentari folosiți drept conservanți sunt substanțe care încetinesc dezvoltarea bacteriilor, mucegaiurilor și drojdiilor, menținând alimentele sigure pentru consum o perioadă mai lungă. Ei previn alterarea și apariția toxiinfecțiilor alimentare, fiind indispensabili în multe produse ambalate. Printre cei mai utilizați se numără nitriții și nitrații (E249–E252, folosiți în mezeluri), benzoații (E210–E213, în băuturi răcoritoare și sosuri), sorbații (E200–E203, în produse lactate și patiserie), sulfiții (E220–E228, în vinuri, fructe uscate și conserve) sau propionatul de calciu (E282, în pâine și produse de panificație).
Sulfiții trebuie etichetați obligatoriu când sunt folosiți într-o cantitate mai mare de 10%, deoarece pot provoca reacții la astmatici. Nitriții și nitrații sunt eficienți împotriva bacteriei Clostridium botulinum, dar un consum frecvent de mezeluri bogate în acești aditivi a fost asociat cu un risc mai mare de cancer colorectal.
|
Conservant
|
Cod E
|
Produse unde se găsește frecvent
|
Doza Zilnică Admisă (mg/kg corp/zi)
|
Nitrit de sodiu / potasiu
|
E249–E250
|
Mezeluri, cârnați, salamuri, șuncă
|
0,07 mg/kg
|
Nitrat de sodiu / potasiu
|
E251–E252
|
Brânzeturi maturate, mezeluri, pește afumat
|
3,7 mg/kg
|
Acid benzoic și benzoați
|
E210–E213
|
Băuturi carbogazoase, sosuri, murături, dulciuri
|
5 mg/kg
|
Acid sorbic și sorbați
|
E200–E203
|
Brânzeturi, iaurturi, produse de panificație, margarină
|
3 mg/kg
|
Dioxid de sulf și sulfiți
|
E220–E228
|
Vinuri, cidru, fructe uscate, conserve de legume
|
0,7 mg/kg
|
Propionat de calciu / sodiu
|
E281–E283
|
Pâine, produse de patiserie, prăjituri ambalate
|
50 mg/kg
|
Acid lactic și lactați
|
E270–E325
|
Băuturi răcoritoare, lactate, produse fermentate
|
„ADI nelimitată” (considerat sigur în cantități uzuale)
Emulgatori, îngroșători și stabilizatori
Emulgatorii, îngroșătorii și stabilizatorii sunt aditivi alimentari care modifică textura și aspectul produselor, făcându-le mai plăcute și mai stabile în timp.
Emulgatorii ajută la amestecarea a două substanțe care, în mod normal, nu se combină, cum sunt apa și uleiul. Exemple frecvente: lecitina (E322, din soia sau ouă), mono- și digliceridele acizilor grași (E471), polisorbații (E432–E436). Rolul lor este de a da consistență uniformă margarinei, înghețatei, sosurilor sau produselor de patiserie.
Îngroșătorii cresc vâscozitatea alimentelor, făcându-le mai dense și mai plăcute la consum. Printre cei mai utilizați se află guma de guar (E412), guma xantan (E415), caragenanul (E407), amidonurile modificate (E1400–E1451). Ei se regăsesc în supe la plic, iaurturi, deserturi gelificate sau dulciuri.
Stabilizatorii mențin aspectul și compoziția produsului în timp, împiedicând separarea ingredientelor. Un exemplu este alginatul de sodiu (E401), folosit în lactate și băuturi, sau pectina (E440), prezentă în gemuri și jeleuri.
Riscurile pentru sănătate variază. Majoritatea sunt considerați siguri în dozele reglementate, însă unii pot provoca reacții adverse la persoane sensibile. Caragenanul, de exemplu, este controversat pentru posibile efecte iritative asupra mucoasei intestinale, iar polisorbații sunt asociați cu tulburări digestive în consum ridicat. În cazul gumei de guar sau xantan, consumul excesiv poate cauza balonare și disconfort abdominal.
|
Aditiv alimentar
|
Cod E
|
Produse unde se găsește frecvent
|
Doza Zilnică Admisă (mg/kg corp/zi)
|
Lecitină
|
E322
|
Margarină, ciocolată, produse de patiserie
|
ADI nelimitată (considerat sigur)
|
Mono- și digliceride ale acizilor grași
|
E471
|
Patiserie, înghețată, pâine, sosuri
|
ADI nelimitată
|
Polisorbați
|
E432–E436
|
Înghețată, deserturi, sosuri, produse lactate
|
25 mg/kg
|
Caragenan
|
E407
|
Lactate, sosuri, deserturi gelificate
|
75 mg/kg
|
Guma de guar
|
E412
|
Supe instant, sosuri, produse dietetice
|
0–120 mg/kg
|
Guma xantan
|
E415
|
Sosuri, dressinguri, produse fără gluten
|
10 mg/kg
|
Pectină
|
E440
|
Gemuri, jeleuri, lactate
|
0–10 mg/kg
|
Alginat de sodiu
|
E401
|
Înghețată, băuturi, produse lactate
|
ADI nelimitată
Coloranții
Culoarea este primul criteriu după care alegem un produs. Pigmenții naturali includ curcumina (E100), riboflavina (E101), carminul (E120), clorofilele (E140), caramelul (E150), carbonul vegetal (E153), carotenoizii (E160–E161), antocianinele (E163). Ei sunt însă instabili la lumină și căldură. De aceea, industria alimentară folosește cel mai des și coloranți sintetici precum tartrazina (E102), sunset yellow (E110), azorubina (E122), ponceau 4R (E124), eritrozina (E127), allura red (E129), albastru briliant (E133).
În UE, șase azo-coloranți trebuie etichetați cu avertismentul „poate afecta activitatea și atenția la copii”. În 2022, dioxidul de titan (E171) a fost interzis în UE, iar în 2025 SUA au retras eritrozina (Red 3).
|
Colorant
|
Cod E
|
Produse frecvente
|
DZA (mg/kg corp/zi)
|
Curcumină
|
E100
|
Muștar, sosuri, dulciuri
|
3 mg/kg
|
Carmin (coșenilă)
|
E120
|
Bomboane, iaurturi, sucuri
|
5 mg/kg
|
Tartrazină
|
E102
|
Băuturi carbogazoase, dulciuri, sosuri
|
7,5 mg/kg
|
Galben amurg FCF
|
E110
|
Jeleuri, înghețată, sucuri
|
4 mg/kg
|
Roșu Allura AC
|
E129
|
Băuturi răcoritoare, produse de patiserie
|
7 mg/kg
|
Azorubină (carmoisină)
|
E122
|
Bomboane, prăjituri, vinuri aromatizate
|
4 mg/kg
|
Ponceau 4R
|
E124
|
Dulciuri, sucuri, lactate aromate
|
4 mg/kg
|
Albastru briliant FCF
|
E133
|
Băuturi, înghețată, deserturi
|
6 mg/kg
|
Beta-caroten
|
E160a
|
Margarine, sucuri, produse lactate
|
5 mg/kg
Îndulcitorii
Îndulcitorii naturali includ stevia, extractul de monk fruit și poliolii (xilitol, eritritol, manitol). Cei sintetici, precum aspartamul, acesulfam-K, sucraloza, neotamul și advantamul, au o putere de îndulcire mult mai mare decât zahărul. Poliolii pot provoca balonare și diaree în exces, iar aspartamul este sigur pentru populația generală, dar necesită mențiune specială pentru persoanele cu fenilcetonurie.
|
Îndulcitor
|
Cod E
|
Produse frecvente
|
DZA (mg/kg corp/zi)
|
Aspartam
|
E951
|
Băuturi light, iaurturi, gumă de mestecat
|
40 mg/kg
|
Acesulfam K
|
E950
|
Băuturi, dulciuri, produse de patiserie
|
9 mg/kg
|
Sucraloză
|
E955
|
Băuturi răcoritoare, produse lactate, suplimente
|
15 mg/kg
|
Zaharină
|
E954
|
Băuturi dietetice, conserve, dulciuri
|
5 mg/kg
|
Ciclamat
|
E952
|
Băuturi, dulciuri, produse pentru diabetici
|
7 mg/kg
|
Steviol (glicozide de steviol)
|
E960
|
Băuturi, produse fără zahăr
|
4 mg/kg
|
Sorbitol
|
E420
|
Dulciuri fără zahăr, gumă, produse dietetice
|
ADI nelimitată (efect laxativ >20 g/zi)
|
Xilitol
|
E967
|
Gume de mestecat, bomboane, produse fără zahăr
|
ADI nelimitată (efect laxativ >30 g/zi)
|
Maltitol
|
E965
|
Batoane proteice, ciocolată fără zahăr
|
ADI nelimitată (efect laxativ >30–40 g/zi)
Reglementări și doze sigure
EFSA și Comitetul Experților pentru Aditivi Alimentari ai Organizației Mondiale a Sănătății și ai Organizației Mondiale pentru Agricultură (JECFA) stabilesc doze zilnice acceptabile (DZA) pentru fiecare aditiv. De exemplu, benzoații au ADI de 0–5 mg/kg corp/zi (EFSA), sorbații 0–25 mg/kg, nitrații 3,7 mg/kg, nitriții 0,07 mg/kg. Coloranții sintetici sunt atent monitorizați, iar anumite substanțe – precum E171 – au fost eliminate preventiv. Regulile se actualizează constant, iar producătorii de alimente trebuie să ia act de acestea imediat.
Cum citești corect eticheta produselor alimentare
Citirea corectă a etichetei produselor alimentare începe cu lista de ingrediente, unde acestea sunt menționate în ordinea descrescătoare a cantității, ceea ce înseamnă că primul ingredient este prezent în cea mai mare proporție. Este important să verifici termenul de valabilitate și mențiunea „a se consuma de preferință înainte de”, care indică perioada optimă pentru calitate, nu siguranță.
Informațiile nutriționale arată cantitatea de calorii, proteine, grăsimi, carbohidrați, zaharuri și sare per 100 g sau per porție, iar compararea lor te ajută să alegi variante mai sănătoase. De asemenea, eticheta include aditivii alimentari notați cu litera „E”, originea produsului și condițiile de depozitare.
Nu toate E-urile sunt toxice. Multe dintre ele sunt extracte naturale (E100 curcumină, E440 pectină). Totuși, ține cont de faptul că natural nu înseamnă automat sigur. De exemplu, carminul (E120), obținut din insecte, poate provoca alergii.
Aditivii nu sunt responsabili singuri de problemele alimentației moderne. Adevărata problemă este dieta bogată în produse ultraprocesate, unde aceștia se combină cu exces de zahăr, sare și grăsimi rafinate.