Cum citești etichetele produselor alimentare. Aditivi alimentari pe care trebuie să îi eviți

În rafturile supermarketurilor apar tot mai des etichete precum „fără conservanți”, „fără E-uri”, „100% natural”. Poate fi garanția unui produs sănătos. Realitatea este însă mai complexă. Aditivii alimentari nu sunt, în sine, buni sau răi, ci instrumente care ajută la siguranța, stabilitatea și atractivitatea produselor.

Citește cu atenție etichetele produselor alimentare și alege-le pe cele cu ingrediente puține și a căror denumire o cunoști | Shutterstock

În Uniunea Europeană și Statele Unite, niciun aditiv nu ajunge în farfuria noastră fără a fi evaluat de organisme științifice precum (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor) EFSA sau (Autoritatea pentru Hrană și Medicamente ) FDA, care stabilesc doze zilnice acceptabile (DZA) și condiții stricte de utilizare.

Ce sunt aditivii alimentari

Aditivii sunt substanțe adăugate alimentelor pentru a le conserva, stabiliza, colora sau îndulci. Ei există din antichitate. Egiptenii foloseau sarea pentru a conserva carnea, iar romanii utilizau vinul și mierea ca agenți de păstrare și aromatizare. Astăzi, există peste 2.500 de substanțe autorizate. Pe etichete sunt marcați de obicei printr-un cod format din litera „E” urmată de cifre, fiecare categorie având un rol specific: coloranți, conservanți, antioxidanți, emulgatori, îndulcitori sau agenți de îngroșare.

Conservanții

Aditivii alimentari folosiți drept conservanți sunt substanțe care încetinesc dezvoltarea bacteriilor, mucegaiurilor și drojdiilor, menținând alimentele sigure pentru consum o perioadă mai lungă. Ei previn alterarea și apariția toxiinfecțiilor alimentare, fiind indispensabili în multe produse ambalate. Printre cei mai utilizați se numără nitriții și nitrații (E249–E252, folosiți în mezeluri), benzoații (E210–E213, în băuturi răcoritoare și sosuri), sorbații (E200–E203, în produse lactate și patiserie), sulfiții (E220–E228, în vinuri, fructe uscate și conserve) sau propionatul de calciu (E282, în pâine și produse de panificație).

Sulfiții trebuie etichetați obligatoriu când sunt folosiți într-o cantitate mai mare de 10%, deoarece pot provoca reacții la astmatici. Nitriții și nitrații sunt eficienți împotriva bacteriei Clostridium botulinum, dar un consum frecvent de mezeluri bogate în acești aditivi a fost asociat cu un risc mai mare de cancer colorectal.

Conservant Cod E Produse unde se găsește frecvent Doza Zilnică Admisă (mg/kg corp/zi) Nitrit de sodiu / potasiu E249–E250 Mezeluri, cârnați, salamuri, șuncă 0,07 mg/kg Nitrat de sodiu / potasiu E251–E252 Brânzeturi maturate, mezeluri, pește afumat 3,7 mg/kg Acid benzoic și benzoați E210–E213 Băuturi carbogazoase, sosuri, murături, dulciuri 5 mg/kg Acid sorbic și sorbați E200–E203 Brânzeturi, iaurturi, produse de panificație, margarină 3 mg/kg Dioxid de sulf și sulfiți E220–E228 Vinuri, cidru, fructe uscate, conserve de legume 0,7 mg/kg Propionat de calciu / sodiu E281–E283 Pâine, produse de patiserie, prăjituri ambalate 50 mg/kg Acid lactic și lactați E270–E325 Băuturi răcoritoare, lactate, produse fermentate „ADI nelimitată” (considerat sigur în cantități uzuale)

Emulgatori, îngroșători și stabilizatori

Emulgatorii, îngroșătorii și stabilizatorii sunt aditivi alimentari care modifică textura și aspectul produselor, făcându-le mai plăcute și mai stabile în timp.

Emulgatorii ajută la amestecarea a două substanțe care, în mod normal, nu se combină, cum sunt apa și uleiul. Exemple frecvente: lecitina (E322, din soia sau ouă), mono- și digliceridele acizilor grași (E471), polisorbații (E432–E436). Rolul lor este de a da consistență uniformă margarinei, înghețatei, sosurilor sau produselor de patiserie.

Îngroșătorii cresc vâscozitatea alimentelor, făcându-le mai dense și mai plăcute la consum. Printre cei mai utilizați se află guma de guar (E412), guma xantan (E415), caragenanul (E407), amidonurile modificate (E1400–E1451). Ei se regăsesc în supe la plic, iaurturi, deserturi gelificate sau dulciuri.

Stabilizatorii mențin aspectul și compoziția produsului în timp, împiedicând separarea ingredientelor. Un exemplu este alginatul de sodiu (E401), folosit în lactate și băuturi, sau pectina (E440), prezentă în gemuri și jeleuri.

Riscurile pentru sănătate variază. Majoritatea sunt considerați siguri în dozele reglementate, însă unii pot provoca reacții adverse la persoane sensibile. Caragenanul, de exemplu, este controversat pentru posibile efecte iritative asupra mucoasei intestinale, iar polisorbații sunt asociați cu tulburări digestive în consum ridicat. În cazul gumei de guar sau xantan, consumul excesiv poate cauza balonare și disconfort abdominal.

Aditiv alimentar Cod E Produse unde se găsește frecvent Doza Zilnică Admisă (mg/kg corp/zi) Lecitină E322 Margarină, ciocolată, produse de patiserie ADI nelimitată (considerat sigur) Mono- și digliceride ale acizilor grași E471 Patiserie, înghețată, pâine, sosuri ADI nelimitată Polisorbați E432–E436 Înghețată, deserturi, sosuri, produse lactate 25 mg/kg Caragenan E407 Lactate, sosuri, deserturi gelificate 75 mg/kg Guma de guar E412 Supe instant, sosuri, produse dietetice 0–120 mg/kg Guma xantan E415 Sosuri, dressinguri, produse fără gluten 10 mg/kg Pectină E440 Gemuri, jeleuri, lactate 0–10 mg/kg Alginat de sodiu E401 Înghețată, băuturi, produse lactate ADI nelimitată

Coloranții

Culoarea este primul criteriu după care alegem un produs. Pigmenții naturali includ curcumina (E100), riboflavina (E101), carminul (E120), clorofilele (E140), caramelul (E150), carbonul vegetal (E153), carotenoizii (E160–E161), antocianinele (E163). Ei sunt însă instabili la lumină și căldură. De aceea, industria alimentară folosește cel mai des și coloranți sintetici precum tartrazina (E102), sunset yellow (E110), azorubina (E122), ponceau 4R (E124), eritrozina (E127), allura red (E129), albastru briliant (E133).

În UE, șase azo-coloranți trebuie etichetați cu avertismentul „poate afecta activitatea și atenția la copii”. În 2022, dioxidul de titan (E171) a fost interzis în UE, iar în 2025 SUA au retras eritrozina (Red 3).

Colorant Cod E Produse frecvente DZA (mg/kg corp/zi) Curcumină E100 Muștar, sosuri, dulciuri 3 mg/kg Carmin (coșenilă) E120 Bomboane, iaurturi, sucuri 5 mg/kg Tartrazină E102 Băuturi carbogazoase, dulciuri, sosuri 7,5 mg/kg Galben amurg FCF E110 Jeleuri, înghețată, sucuri 4 mg/kg Roșu Allura AC E129 Băuturi răcoritoare, produse de patiserie 7 mg/kg Azorubină (carmoisină) E122 Bomboane, prăjituri, vinuri aromatizate 4 mg/kg Ponceau 4R E124 Dulciuri, sucuri, lactate aromate 4 mg/kg Albastru briliant FCF E133 Băuturi, înghețată, deserturi 6 mg/kg Beta-caroten E160a Margarine, sucuri, produse lactate 5 mg/kg

Îndulcitorii

Îndulcitorii naturali includ stevia, extractul de monk fruit și poliolii (xilitol, eritritol, manitol). Cei sintetici, precum aspartamul, acesulfam-K, sucraloza, neotamul și advantamul, au o putere de îndulcire mult mai mare decât zahărul. Poliolii pot provoca balonare și diaree în exces, iar aspartamul este sigur pentru populația generală, dar necesită mențiune specială pentru persoanele cu fenilcetonurie.

Îndulcitor Cod E Produse frecvente DZA (mg/kg corp/zi) Aspartam E951 Băuturi light, iaurturi, gumă de mestecat 40 mg/kg Acesulfam K E950 Băuturi, dulciuri, produse de patiserie 9 mg/kg Sucraloză E955 Băuturi răcoritoare, produse lactate, suplimente 15 mg/kg Zaharină E954 Băuturi dietetice, conserve, dulciuri 5 mg/kg Ciclamat E952 Băuturi, dulciuri, produse pentru diabetici 7 mg/kg Steviol (glicozide de steviol) E960 Băuturi, produse fără zahăr 4 mg/kg Sorbitol E420 Dulciuri fără zahăr, gumă, produse dietetice ADI nelimitată (efect laxativ >20 g/zi) Xilitol E967 Gume de mestecat, bomboane, produse fără zahăr ADI nelimitată (efect laxativ >30 g/zi) Maltitol E965 Batoane proteice, ciocolată fără zahăr ADI nelimitată (efect laxativ >30–40 g/zi)

Reglementări și doze sigure

EFSA și Comitetul Experților pentru Aditivi Alimentari ai Organizației Mondiale a Sănătății și ai Organizației Mondiale pentru Agricultură (JECFA) stabilesc doze zilnice acceptabile (DZA) pentru fiecare aditiv. De exemplu, benzoații au ADI de 0–5 mg/kg corp/zi (EFSA), sorbații 0–25 mg/kg, nitrații 3,7 mg/kg, nitriții 0,07 mg/kg. Coloranții sintetici sunt atent monitorizați, iar anumite substanțe – precum E171 – au fost eliminate preventiv. Regulile se actualizează constant, iar producătorii de alimente trebuie să ia act de acestea imediat.

Cum citești corect eticheta produselor alimentare

Citirea corectă a etichetei produselor alimentare începe cu lista de ingrediente, unde acestea sunt menționate în ordinea descrescătoare a cantității, ceea ce înseamnă că primul ingredient este prezent în cea mai mare proporție. Este important să verifici termenul de valabilitate și mențiunea „a se consuma de preferință înainte de”, care indică perioada optimă pentru calitate, nu siguranță.

Informațiile nutriționale arată cantitatea de calorii, proteine, grăsimi, carbohidrați, zaharuri și sare per 100 g sau per porție, iar compararea lor te ajută să alegi variante mai sănătoase. De asemenea, eticheta include aditivii alimentari notați cu litera „E”, originea produsului și condițiile de depozitare.

Nu toate E-urile sunt toxice. Multe dintre ele sunt extracte naturale (E100 curcumină, E440 pectină). Totuși, ține cont de faptul că natural nu înseamnă automat sigur. De exemplu, carminul (E120), obținut din insecte, poate provoca alergii.

Aditivii nu sunt responsabili singuri de problemele alimentației moderne. Adevărata problemă este dieta bogată în produse ultraprocesate, unde aceștia se combină cu exces de zahăr, sare și grăsimi rafinate.