Cum să incluzi ghimbirul în dieta ta: 5 rețete de suc de ghimbir de făcut acasă

Ghimbirul a devenit unul dintre cele mai populare ingrediente din bucătăriile lumii moderne, nu doar pentru aroma sa intensă și ușor picantă, ci și pentru beneficiile impresionante asupra sănătății.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Luni, 08 Septembrie 2025, 09:01 | Actualizat Luni, 08 Septembrie 2025, 10:52
Ghimbirul are puternice proprietăți antioxidante și anti-inflamatorii, dar nu trebuie consumat în exces | Shutterstock

Recunoscut pentru proprietățile antiinflamatorii, digestive și imunostimulatoare, ghimbirul este deosebit de valoros în sezonul rece, dar și în perioadele de epuizare sau stres. Iar una dintre cele mai simple și eficiente modalități de a-l consuma este sub formă de suc proaspăt, preparat chiar acasă.

În combinație cu lămâie, mere, morcovi, sfeclă sau mentă, sucul de ghimbir devine nu doar un aliat al sănătății, ci și o băutură plină de prospețime, perfectă pentru a înlocui sucurile din comerț. Textura ușor onctuoasă, gustul intens și posibilitatea de a-l personaliza în funcție de preferințe îl transformă într-o rutină plăcută de dimineață sau într-un tonic excelent după antrenament. Mai mult decât atât, rețetele pot fi adaptate pentru toate gusturile – de la variante dulci, potrivite pentru copii, până la formule concentrate, cu un impact energizant imediat.

Fie că alegi o variantă cu portocală și morcov pentru un boost de vitamina C sau un mix cu mentă pentru un efect răcoritor, fiecare rețetă vine cu un plus de vitalitate și cu beneficiul incontestabil al ingredientelor proaspete și neprocesate.

Suc proaspăt de portocală, morcov și ghimbir

Ingrediente

  • 200 g portocală (o portocală mare, decojită și tăiată în jumătate)
  • 120 g morcov (o bucată mare, tăiată în bucăți de aproximativ 2 cm)
  • 10 g ghimbir proaspăt (o bucată de 2-3 cm, curățată de coajă)
  • 60 ml suc de lămâie proaspăt stors
  • cuburi de gheață, după gust

Mod de preparare

Se așază un recipient curat sub gura storcătorului. Se pornește aparatul și se introduc pe rând jumătățile de portocală, bucățile de morcov și ghimbirul, folosind accesoriul de împingere pentru a le ghida ușor prin tubul de alimentare. Se oprește aparatul după ce toate ingredientele au fost procesate.

Se toarnă sucul de lămâie în recipientul în care s-a colectat sucul și se amestecă bine pentru omogenizare. Se toarnă băutura în pahare peste cuburi de gheață și se servește imediat.

Este o combinație perfectă de vitamine, gust intens și prospețime, ideală pentru începutul unei zile sau pentru un boost de energie naturală.

Limonadă cu ghimbir și lămâie

Ingrediente

  • 225 g rădăcină proaspătă de ghimbir (aproximativ o cană plină cu bucăți de 2–3 cm)
  • 60 ml suc proaspăt de lămâie (obținut din 2–3 lămâi, în funcție de mărime)
  • 1 praf de sare
  • 150 g zahăr alb
  • 1,2 litri apă, împărțită
  • frunze proaspete de mentă sau busuioc, opțional
  • gheață, pentru servire

Mod de preparare

Se spală bine ghimbirul, iar dacă este murdar, se curăță folosind o linguriță: se freacă ușor coaja subțire, mișcând lingurița înainte și înapoi. Se taie apoi ghimbirul în bucăți de aproximativ 2–3 cm. Dacă frunzele aromatice se folosesc, se adaugă și ele în blender, odată cu restul ingredientelor.

Se pun în blender bucățile de ghimbir, sucul de lămâie și un praf de sare. Se toarnă peste ele 1 litru de apă și se mixează 30–60 de secunde, până ce compoziția devine un lichid gros, fără bucăți mari de ghimbir. Se strecoară amestecul printr-un săculeț pentru lapte vegetal sau printr-o pânză de tifon, presând bine pentru a extrage cât mai mult lichid. Se pune deoparte sucul obținut.

Separat, se încălzește într-un vas mic restul de apă (200 ml) împreună cu zahărul, amestecând ocazional, până când zahărul se dizolvă complet – aproximativ 5 minute.

Se toarnă siropul de zahăr peste sucul strecurat și se amestecă bine. Se servește rece, cu gheață și frunze proaspete de mentă sau busuioc, după gust. Alternativ, băutura se poate consuma și caldă, ca un ceai reconfortant cu ghimbir.

Se păstrează într-un recipient etanș, la frigider, timp de până la 5 zile. Este o băutură naturală, revigorantă și plină de beneficii pentru imunitate, digestie și energie.

Suc energizant cu sfeclă, ghimbir și kale

Ingrediente

  • 1 portocală medie, decojită și tăiată în sferturi
  • 3 frunze de kale
  • 1 măr mediu, tăiat în felii
  • 1 morcov mediu, curățat
  • 1 sfeclă roșie mare, curățată și tăiată în bucăți
  • 1 bucată de ghimbir proaspăt (aproximativ 2–3 cm), curățat
  • cuburi de gheață (opțional)

Mod de preparare

Se pregătește storcătorul de fructe conform instrucțiunilor producătorului. Ingredientele se procesează în următoarea ordine: portocala, kale, mărul, morcovul, sfecla și, la final, ghimbirul. Sucul se va colecta într-un recipient, fiind o combinație vibrantă de culori și arome.

Se toarnă imediat în 2 pahare, eventual peste cuburi de gheață, pentru un efect răcoritor. Se servește pe loc, pentru a beneficia de toți nutrienții prețioși.

Această băutură naturală, obținută exclusiv din legume și fructe crude, este un adevărat aliat al sănătății. Sfecla contribuie la detoxifiere și susține circulația, morcovul este bogat în betacaroten, ghimbirul aduce un efect antiinflamator și de stimulare a digestiei, în timp ce frunzele de kale oferă un aport valoros de vitamina K, fier și calciu. Combinația este completată de aciditatea plăcută a portocalei și dulceața echilibrată a mărului.

În lipsa unui storcător, se pot folosi aceleași ingrediente în blender, adăugând puțină apă, apoi se strecoară compoziția cu ajutorul unui săculeț de tifon sau al unei site fine. Astfel, sucul se transformă într-o băutură ușor de integrat în rutina zilnică, fie ca gustare, fie ca tonic de dimineață sau după un antrenament.

Limonadă cu ghimbir și mentă

Ingrediente

  • 150 g rădăcină de ghimbir proaspăt, cu coajă, tăiată în bucăți de aproximativ 1,5 cm
  • 350 ml apă (pentru mixat ghimbirul)
  • sucul de la 4 lămâi mari
  • 200 g zahăr alb
  • 1,6 litri apă rece
  • 16 frunze de mentă proaspătă, zdrobite ușor între degete

Mod de preparare

Se pune ghimbirul tăiat în blender, se adaugă cei 350 ml de apă și se mixează bine, până când rezultă o pastă groasă, omogenă. Se strecoară compoziția printr-un tifon curat sau o sită foarte fină, stoarcând bine pulpa, astfel încât să se extragă cât mai mult suc aromat de ghimbir.

În sucul obținut se adaugă sucul de lămâie și zahărul, amestecând până la dizolvarea completă. Se toarnă apoi restul de apă rece (aproximativ 1,6 litri), omogenizând bine băutura. La final, se adaugă frunzele de mentă zdrobite pentru un plus de prospețime.

Se servește cu gheață, în pahare mari, ideal într-o zi toridă sau după o masă consistentă, când notele intense de ghimbir și mentă pot stimula digestia. Această băutură este tonică, ușor picantă, dulce-acrișoară și extrem de revigorantă, fiind perfectă atât pentru hidratare, cât și ca digestiv natural. Se poate păstra la frigider timp de 2–3 zile în recipiente închise ermetic.

Infuzie rece de ghimbir cu măr și scorțișoară

Ingrediente (pentru 1 litru de băutură)

  • 40 g rădăcină de ghimbir proaspăt
  • 1 măr roșu (aprox. 180 g), feliat subțire
  • 1 bețișor de scorțișoară
  • 1 lingură suc de lămâie (15 ml)
  • 2 lingurițe miere (20 g), ajustabil după gust
  • 1 litru apă plată rece
  • cuburi de gheață pentru servire

Mod de preparare

Rădăcina de ghimbir se curăță și se taie felii foarte subțiri. Mărul se spală, se scoate cotorul și se taie în rondele. Într-o carafă încăpătoare se pun ghimbirul, mărul, bețișorul de scorțișoară și sucul de lămâie. Se toarnă peste ele apa rece și se amestecă ușor. Carafa se acoperă și se lasă la frigider timp de minimum 4 ore sau peste noapte, pentru ca aromele să se infuzeze lent. Cu 10 minute înainte de servire, se adaugă mierea și se amestecă bine până se dizolvă complet.

Se servește rece, cu gheață, eventual decorat cu o felie de măr și o frunză de mentă. Gustul este echilibrat: ușor picant de la ghimbir, dulce-acrișor de la măr și miere, cu note calde de scorțișoară.

