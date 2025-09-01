Cum se fac langoșii. Rețeta simplă și delicioasă

Langoșii sunt una dintre acele delicii care te duc cu gândul la copilărie, la târguri, vacanțe de vară. Fie că îi preferi simpli, cu smântână și brânză, sau umpluți cu cașcaval, cartofi sau chiar dulceață, acest preparat unguresc a fost adoptat cu entuziasm și în bucătăria românească.

Spre deosebire de alte preparate prăjite, langoșii nu au nevoie de ingrediente complicate – făină, apă, drojdie și un strop de răbdare sunt suficiente pentru a obține un rezultat spectaculos. Tocmai această simplitate îi face perfecți pentru momentele în care vrei ceva gustos și reconfortant fără să stai ore în bucătărie. În plus, sunt extrem de versatili: poți adapta compoziția după ce ai în frigider, iar gustul va rămâne la fel de satisfăcător.

Dincolo de rețetă, ceea ce dă savoare adevărată langoșilor este textura: exterior crocant, interior pufos, cu umplutura topită și caldă. Cu puțină practică și respectarea câtorva pași simpli, reușita e garantată de fiecare dată. Iar mirosul care umple bucătăria când se rumenesc în tigaie e, în sine, o promisiune de gust autentic și bucurie împărtășită.

CITEȘTE ȘI: Cea mai simplă rețetă pentru langoși cu smântână și telemea sărată. Cum îi faci la tine acasă

Cum se fac langoșii

Articolul continuă după reclamă

Pentru a obține langoși delicioși, cu interior moale și pufos și crustă aurie, trebuie să acorzi atenție atât compoziției aluatului, cât și modului de prăjire. Unul dintre cele mai importante trucuri este folosirea unei drojdii bine activate – fie ea proaspătă sau uscată – care trebuie lăsată câteva minute cu zahăr și puțină apă călduță pentru a începe fermentația. Un aluat bine frământat și suficient de elastic va reține aerul, ceea ce asigură textura pufoasă a langoșilor la interior.

Aluatul trebuie să dospească într-un loc cald, ferit de curent, acoperit cu un prosop curat, până își dublează volumul. Nu te grăbi în această etapă, pentru că dospirea lentă garantează un gust mai bun și o textură mai aerată. În timpul modelării, aluatul nu trebuie presat excesiv cu sucitorul, ci mai degrabă întins cu mâna, pe o planșetă unsă cu ulei – uleiul previne lipirea și păstrează elasticitatea, fără să fie nevoie de făină suplimentară care ar putea îngreuna compoziția.

Prăjirea trebuie făcută într-un ulei bine încins, dar nu fumegând, la foc mediu spre mare. Dacă uleiul este prea rece, langoșii vor absorbi prea multă grăsime; dacă este prea fierbinte, se vor arde la exterior și vor rămâne cruzi în interior. Se prăjesc pe rând, întorcându-se de câte ori e nevoie pentru rumenire uniformă, și se scot pe hârtie absorbantă imediat ce sunt gata. Pentru extra gust, pot fi serviți calzi, cu usturoi frecat cu sare și apă, smântână, brânză rasă sau chiar zahăr pudră, în varianta de desert.

CITEȘTE ȘI: Langoși cu brânză dulce și gem de prune

Rețetă de langoși cu brânză și cașcaval

Ingrediente

Pentru aluat

500 g făină albă

300 ml apă călduță

25 g drojdie proaspătă (sau 7 g drojdie uscată)

1 linguriță zahăr

1 linguriță sare

2 linguri ulei

Pentru umplutură

200 g brânză telemea sfărâmată

100 g cașcaval ras

1 ou (pentru legarea compoziției)

Pentru prăjit

ulei vegetal (pentru baie de ulei, aproximativ 500 ml)

Mod de preparare

Drojdia se freacă cu zahărul și câteva linguri de apă călduță, apoi se lasă 5–10 minute până face spumă. Făina se cerne într-un bol, se face o adâncitură la mijloc, se toarnă drojdia activată, apa călduță, uleiul și sarea, apoi se frământă până se obține un aluat elastic și nelipicios. Se acoperă cu un prosop și se lasă la dospit într-un loc cald timp de 1 oră, până își dublează volumul.

După dospire, aluatul se împarte în bile egale, care se întind cu mâna sau cu sucitorul pe o planșetă unsă ușor cu ulei, în foi rotunde sau ovale, subțiri. Pe fiecare foaie se pune câte o lingură de umplutură (amestec de brânză și cașcaval), se pliază marginile spre interior și se presează ușor. Într-o tigaie adâncă se încinge ulei suficient, iar langoșii se prăjesc pe rând, la foc mediu, până devin aurii pe ambele părți.

Se scot pe șervete absorbante și se servesc calzi, simpli sau cu smântână, iaurt sau usturoi. Sunt crocanți la exterior, moi și savuroși în interior, iar umplutura de brânză cu cașcaval se topește perfect, oferind un contrast delicios cu aluatul rumenit.