Antena Căutare
Home Lifestyle Food Cum se fac langoșii. Rețeta simplă și delicioasă

Cum se fac langoșii. Rețeta simplă și delicioasă

Langoșii sunt una dintre acele delicii care te duc cu gândul la copilărie, la târguri, vacanțe de vară. Fie că îi preferi simpli, cu smântână și brânză, sau umpluți cu cașcaval, cartofi sau chiar dulceață, acest preparat unguresc a fost adoptat cu entuziasm și în bucătăria românească.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Luni, 01 Septembrie 2025, 09:05 | Actualizat Luni, 25 August 2025, 15:57
Langoșii se servesc cu brânză dulce sau sărată, smântână, cașcaval sau usturoi | Shutterstock

Spre deosebire de alte preparate prăjite, langoșii nu au nevoie de ingrediente complicate – făină, apă, drojdie și un strop de răbdare sunt suficiente pentru a obține un rezultat spectaculos. Tocmai această simplitate îi face perfecți pentru momentele în care vrei ceva gustos și reconfortant fără să stai ore în bucătărie. În plus, sunt extrem de versatili: poți adapta compoziția după ce ai în frigider, iar gustul va rămâne la fel de satisfăcător.

Dincolo de rețetă, ceea ce dă savoare adevărată langoșilor este textura: exterior crocant, interior pufos, cu umplutura topită și caldă. Cu puțină practică și respectarea câtorva pași simpli, reușita e garantată de fiecare dată. Iar mirosul care umple bucătăria când se rumenesc în tigaie e, în sine, o promisiune de gust autentic și bucurie împărtășită.

CITEȘTE ȘI: Cea mai simplă rețetă pentru langoși cu smântână și telemea sărată. Cum îi faci la tine acasă

Cum se fac langoșii

Articolul continuă după reclamă

Pentru a obține langoși delicioși, cu interior moale și pufos și crustă aurie, trebuie să acorzi atenție atât compoziției aluatului, cât și modului de prăjire. Unul dintre cele mai importante trucuri este folosirea unei drojdii bine activate – fie ea proaspătă sau uscată – care trebuie lăsată câteva minute cu zahăr și puțină apă călduță pentru a începe fermentația. Un aluat bine frământat și suficient de elastic va reține aerul, ceea ce asigură textura pufoasă a langoșilor la interior.

Aluatul trebuie să dospească într-un loc cald, ferit de curent, acoperit cu un prosop curat, până își dublează volumul. Nu te grăbi în această etapă, pentru că dospirea lentă garantează un gust mai bun și o textură mai aerată. În timpul modelării, aluatul nu trebuie presat excesiv cu sucitorul, ci mai degrabă întins cu mâna, pe o planșetă unsă cu ulei – uleiul previne lipirea și păstrează elasticitatea, fără să fie nevoie de făină suplimentară care ar putea îngreuna compoziția.

Prăjirea trebuie făcută într-un ulei bine încins, dar nu fumegând, la foc mediu spre mare. Dacă uleiul este prea rece, langoșii vor absorbi prea multă grăsime; dacă este prea fierbinte, se vor arde la exterior și vor rămâne cruzi în interior. Se prăjesc pe rând, întorcându-se de câte ori e nevoie pentru rumenire uniformă, și se scot pe hârtie absorbantă imediat ce sunt gata. Pentru extra gust, pot fi serviți calzi, cu usturoi frecat cu sare și apă, smântână, brânză rasă sau chiar zahăr pudră, în varianta de desert.

CITEȘTE ȘI: Langoși cu brânză dulce și gem de prune

Rețetă de langoși cu brânză și cașcaval

Ingrediente

  • Pentru aluat
  • 500 g făină albă
  • 300 ml apă călduță
  • 25 g drojdie proaspătă (sau 7 g drojdie uscată)
  • 1 linguriță zahăr
  • 1 linguriță sare
  • 2 linguri ulei
  • Pentru umplutură
  • 200 g brânză telemea sfărâmată
  • 100 g cașcaval ras
  • 1 ou (pentru legarea compoziției)
  • Pentru prăjit
  • ulei vegetal (pentru baie de ulei, aproximativ 500 ml)

Mod de preparare

Drojdia se freacă cu zahărul și câteva linguri de apă călduță, apoi se lasă 5–10 minute până face spumă. Făina se cerne într-un bol, se face o adâncitură la mijloc, se toarnă drojdia activată, apa călduță, uleiul și sarea, apoi se frământă până se obține un aluat elastic și nelipicios. Se acoperă cu un prosop și se lasă la dospit într-un loc cald timp de 1 oră, până își dublează volumul.

După dospire, aluatul se împarte în bile egale, care se întind cu mâna sau cu sucitorul pe o planșetă unsă ușor cu ulei, în foi rotunde sau ovale, subțiri. Pe fiecare foaie se pune câte o lingură de umplutură (amestec de brânză și cașcaval), se pliază marginile spre interior și se presează ușor. Într-o tigaie adâncă se încinge ulei suficient, iar langoșii se prăjesc pe rând, la foc mediu, până devin aurii pe ambele părți.

Se scot pe șervete absorbante și se servesc calzi, simpli sau cu smântână, iaurt sau usturoi. Sunt crocanți la exterior, moi și savuroși în interior, iar umplutura de brânză cu cașcaval se topește perfect, oferind un contrast delicios cu aluatul rumenit.

5 garnituri gustoase pentru somon. Care sunt cele mai bune opțiuni pentru somon la cuptor... Cea mai gustoasă rețetă de cartofi la cuptor cu rozmarin. Garnitura perfectă pentru friptură...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze bolidul de 120.000 euro! Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze bolidul de 120.000 euro!
Observatornews.ro Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Neatza de Weekend, 31 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Fecioarele își doresc liniștea acasă
Neatza de Weekend, 31 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Fecioarele își doresc liniștea acasă Duminica, 31.08.2025, 09:42
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Vineri, 29.08.2025, 15:15 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Vineri, 29.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Cea mai gustoasă rețetă de cartofi la cuptor cu rozmarin. Garnitura perfectă pentru friptură
Cea mai gustoasă rețetă de cartofi la cuptor cu rozmarin. Garnitura perfectă pentru friptură
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
5 garnituri gustoase pentru somon. Care sunt cele mai bune opțiuni pentru somon la cuptor
5 garnituri gustoase pentru somon. Care sunt cele mai bune opțiuni pentru somon la cuptor
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului... Libertatea.ro
Biblia, Coranul, Tora. Ce spun cele trei cărți fundamentale ale principalelor religii monoteiste ale lumii despre război
Biblia, Coranul, Tora. Ce spun cele trei cărți fundamentale ale principalelor religii monoteiste ale lumii despre... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe totul” 
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe... Antena3.ro
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii Kudika
De ce unele sticle de Pepsi au capace portocalii. Ce semnifică și care este diferența
De ce unele sticle de Pepsi au capace portocalii. Ce semnifică și care este diferența Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Meteorologii români, în ALERTĂ: Furtună electrică, vijelie și grindină în România
Meteorologii români, în ALERTĂ: Furtună electrică, vijelie și grindină în România Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie într-o grădină cu trandafiri
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x