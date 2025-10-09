Antena Căutare
Cum se face maiaua acasă. Trucuri și exemple pas cu pas

Maiaua de casă e inima pâinii cu fermentație naturală. Un amestec aparent banal de făină și apă care, hrănit regulat, prinde viață, dospește, dă aromă și textură de brutărie adevărată. Nu ai nevoie de echipamente speciale, ci de curățenie, răbdare și un ritm constant.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Joi, 09 Octombrie 2025, 10:05 | Actualizat Joi, 09 Octombrie 2025, 10:14
Maiaua de casă se poate folosi pentru a prepara pâine, cozonaci, alauturi de plăcinte, covrigi | Shutterstock

Punctul de plecare este simplu. Ai nevoie de făină și apă în cantități egale, un borcan de sticlă acoperit lejer și o temperatură prietenoasă de 24–26°C. Începe cu făină integrală, de preferință de secară, pentru că „aprinde” mai repede cultura, apoi treci treptat pe făină albă. Hrănirea în părți egale (1:1:1 – maia, apă, făină) stabilizează mixul. Când începe să se activeze, poți crește porția la 1:2:2 sau 1:3:3 ca să obții putere și predictibilitate.

Trucuri pentru a obține cea mai bună maia

Apa este foarte importantă, de aceea este bine să folosești apă filtrată. Dacă utilizezi apă de la rețea las-o 12–24 de ore ca să se evapore clorul. După ce amesteci făina cu apa, mixează viguros la fiecare hrănire pentru a oxigena amestecul și marchează nivelul cu un elastic ca să vezi clar cum crește. Apoi, acoperă borcanul, dar neetanș pentru a-i da posibilitatea să respire și ține-l borcanul într-un loc cu temperatură constantă.

Cel mai bun loc pentru borcanul cu maia este cuptorul stins cu lumina aprinsă. Semnul că ești pe drumul cel bun este o dublare a volumului în 4–8 ore. Dacă apar bule fine pe pereții borcanului și simți un miros proaspăt pregătește-te să frămânți cele mai delicioase aluaturi cu maiau ta.

Nu te speria dacă apare un strat subțire de lichid gri la suprafață. Este doar un semn că maiaua ta are nevoie să fie hrănită. Tot ceea ce trebuie să faci să amesteci și să mai adaugi făină. În schimb, dacă observi pete roz sau portocalii, puf de mucegai alb, verde sau negru, miros de solvenți sau de putrefacție sau nu mai vezi nicio activitate după o săptămână înseamnă că trebuie să arunci conținutul borcanului și să o iei de la capăt.

Rețetă de maia de casă (starter de pâine cu fermentație naturală)

De ce ai nevoie

  • Borcan de sticlă 700–1000 ml, gura largă (fără capac etanș)
  • Cântar digital (recomandat)
  • Lingură/spatulă (plastic/silicon/lemn)
  • Elastic sau marker pentru a marca nivelul
  • Apă la temperatura camerei (filtrată sau lăsată 12–24 h să se evapore clorul)
  • Făină: pornește cu secara integrală sau grâu integral (activează repede), apoi treci la albă tip 650/000

Dacă nu ai cântar, ia în considerare că 1 lingură cu vârf făină are aproximativ 10–12 g, iar 1 lingură apă în jur de 15 ml.

Ziua 1 – Amestec inițial

În borcan, pune 50 g făină integrală + 50 g apă. Amestecă până nu mai vezi făină uscată. Vei avea o consistență groasă, ca o pastă. Curăță pereții cu o spatulă, nivelează compoziția, pune elasticul la nivelul pastei pe exteriorul borcanului. Acoperă-l lejer cu un capac pus fără a-l înfileta, cu o farfurioară sau cu un tifon prins cu elastic. Lasă la 24–26°C, ferit de curenți.

În primele 24 h nu te aștepți la multă activitate, cel mult pot apărea câteva bule.

Ziua 2 – Prima hrănire

Aruncă aproximativ jumătate din amestec, păstrează în borcan 50 g. Adaugă 50 g apă + 50 g făină tot integrală. Amestecă, curăță pereții, marchează nivelul. Lasă din nou la cald. Vei observa posibile semne de viață, mirosul va fi ușor fructat sau de iaurtat, bulele sunt rare, iar volumul crește cu 10–30%.

Ziua 3 – „Falsa pornire” e normală

Păstrează 50 g de amestec, adaugă 50 g apă + 50 g făină. Poți face două hrăniri dimineața și seara dacă observi bule și o creștere vizibilă. Uneori maiaua „explodează” azi și a doua zi pare moartă. Nu se neliniști! Sunt bacteriile lactice inițiale. Nu trebuie decât să continui procesul.

Ziua 4 – Treci treptat pe făină albă

Continuă procesul de hrănire ca înainte, dar fă un mix 50% integrală + 50% albă, de exemplu 25 g + 25 g la fiecare hrănire. Dacă ai timp, repetă acest proces de două ori pe zi, la un interval de 12 ore. Mirosul va deveni mai plăcut, apar bule mici pe laterale.

Ziua 5 – Stabilizează și urmărește ritmul

Păstrează 50 g din compoziție, adaugă 50 g apă + 50 g făină albă (sau 20–30% integrală, 70–80% albă). Dacă mediul e sub 22°C, ține borcanul într-un loc mai cald (cuptor oprit cu lumina aprinsă). După hrănire, maiaua ar trebui să se dubleze în 6–8 h și să miroasă plăcut.

Ziua 6 – Întărește colonia

Menține două hrăniri/zi dacă poți. Poți trece complet pe făină albă. Dacă vrei un starter mai „puternic”, schimbă raportul la hrănire în 1:2:2 (ex.: 20 g maia + 40 g apă + 40 g făină).

Ziua 7 – Teste de „gata de copt”

Hrănește în 1:2:2 sau 1:3:3 și urmărește să se dubleze sau chiar tripleze în 4–6 h la 25–26°C. Textură trebuie să fie aerată, cu bule fine, miros proaspăt, acrișor, dar plăcut. Poți face chiar un test. Pune o linguriță de maia proaspăt hrănită și crescută într-un pahar cu apă rece. Dacă plutește înseamnă că ai reușit. Dacă bifezi toate aceste, ai maia activă și te poți apuca de pregătit pâine sau alte aluaturi.

Întreținere (după ce ai maia activă)

Dacă faci des aluaturi, adică zilnic sau măcar la două zile, păstrează borcanul la temperatura camerei și hrănește maiaua de 1–2 ori pe zi. Dacă coci ocazional, ține maiaua la frigider. Scoate-o o dată pe săptămână, aruncă până rămâi cu 20–30 g, hrănește-o 1:2:2, las-o 1–2 h la temperatura camerei să pornească, apoi înapoi la frigider. Înainte de a o folosi hrănește-o la cald o dată sau de două ori până maiaua atinge vârful în 4–6 h.








