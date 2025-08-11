Antena Căutare
Cum se prepară supa de vişine. Reteta ungurească

Supa de vișine este una dintre cele mai originale rețete de vară din bucătăria maghiară, un amestec surprinzător între dulce și acrișor, cu note discrete de condimente și o consistență catifelată.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Luni, 11 August 2025, 19:37 | Actualizat Marti, 12 August 2025, 18:08
Supa de vișine se servește rece, ca fel principal sau drept gustare | Shutterstock

Departe de ideea clasică de supă, acest preparat amintește mai degrabă de un desert servit la lingură, cu rădăcini vechi în gastronomia central-europeană. Răcoroasă, aromată și elegantă, supa de vișine e o alegere ideală pentru zilele toride, mai ales când vrei ceva ușor și diferit.

Ce o face cu adevărat specială nu este doar combinația de gusturi, ci echilibrul între simplitate și rafinament. Fructele își păstrează forma și aroma, lichidul devine parfumat și ușor onctuos, iar condimentele – folosite cu măsură – adaugă profunzime fără să acopere gustul natural al vișinelor. Această rețetă este o dovadă clară că, și fără ingrediente sofisticate, se poate obține un preparat cu personalitate, perfect atât pentru o masă de familie, cât și pentru un meniu mai festiv.

Deși poate părea neobișnuită pentru cei care nu sunt familiarizați cu supele dulci, supa de vișine are o logică gustativă impecabilă: contrastele dintre aciditate, dulceață și aromele calde de scorțișoară și cuișoare creează un echilibru inedit. Se prepară rapid, se poate face în avans și este întotdeauna mai bună după câteva ore de răcire. Tocmai de aceea, a devenit una dintre rețetele emblematice ale verii în bucătăria ungurească.

Cum se face supa de vişine

Supa de vișine este un preparat tradițional unguresc (meggyleves), ideal pentru zilele călduroase de vară – o supă dulce-acrișoară, parfumată cu mirodenii și servită rece, aproape ca un desert în sine. Deși sună inedit, rețeta este surprinzător de simplă, cu pași clari și ingrediente accesibile.

Pentru început, vișinele se spală, se curăță de sâmburi și se pun la fiert într-o oală cu apă, împreună cu zahăr, un praf de sare, câteva cuișoare, scorțișoară și coajă de lămâie. Fierberea se face la foc mic, timp de aproximativ 10–15 minute, până când fructele sunt pătrunse, iar siropul capătă un gust intens și aromat. În paralel, se pregătește un amestec de gălbenușuri, smântână dulce și puțină făină, care se folosește pentru a îngroșa ușor supa.

După ce vișinele au fiert, lichidul se temperează cu câteva linguri din smântână, apoi se toarnă amestecul de ou și făină în oală, amestecând continuu, fără a mai da supa în clocot. Se lasă să se încălzească doar cât să se lege ușor, apoi se îndepărtează mirodeniile și se lasă la răcit. Supa de vișine se servește rece, după câteva ore la frigider, simplă sau cu o lingură de frișcă, și poate fi un aperitiv neobișnuit sau un desert cu totul aparte.

Reţetă ungurească de supă de vişine

Supele dulci, reci, din fructe sunt o tradiție aparte în bucătăria maghiară, iar supa de vișine (meggyleves) este una dintre cele mai apreciate rețete de vară – parfumată, ușor acrișoară și răcoritoare, servită rece, ca antreu sau desert.

Ingrediente

  • 500 g vișine proaspete (sau congelate, fără sâmburi)
  • 1 litru apă
  • 150 ml smântână dulce pentru gătit (30% grăsime)
  • 2 gălbenușuri
  • 3–4 linguri zahăr (sau după gust)
  • 1–2 cuișoare
  • ½ baton scorțișoară
  • 1 linguriță coajă de lămâie rasă (sau 2–3 fâșii de coajă)
  • 1 linguriță extract de vanilie (opțional)
  • 1 lingură de făină
  • 1 praf de sare

Mod de preparare

Vișinele se spală și se curăță de sâmburi (dacă sunt proaspete), apoi se pun la fiert într-un litru de apă împreună cu zahărul, sarea, scorțișoara, cuișoarele și coaja de lămâie. Se lasă să fiarbă la foc mic timp de 10–15 minute, până când fructele sunt fragede, iar aroma condimentelor se difuzează în lichid. Între timp, gălbenușurile se bat cu făina, apoi se subțiază cu smântâna dulce. Amestecul se temperează cu câteva linguri de lichid fierbinte din supă, apoi se toarnă în oală, amestecând continuu.

Supa nu trebuie să mai fiarbă după adăugarea smântânii și ouălor, ci doar să se încălzească ușor, până se îngroașă puțin. Se îndepărtează scorțișoara și cuișoarele, apoi se lasă să se răcească complet. Se dă la frigider pentru câteva ore și se servește rece, simplă sau cu frișcă bătută ori un strop de lichior de vișine pentru un plus de rafinament.

