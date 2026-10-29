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Fidea cu lapte, desertul copilăriei pe care mulți l-au uitat. Rețeta bunicii, gata în doar câteva minute

Cum faci fidea cu lapte ca pe vremea bunicii. Rețeta tradițională, ingredientele, timpul de fierbere și trucurile pentru gustul copilăriei.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 14:37 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 14:38
Fidea cu lapte, desertul copilăriei pe care mulți l-au uitat | Profimediaimages.ro
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Cu doar câteva ingrediente simple, bunicile pregăteau unul dintre cele mai îndrăgite deserturi ale copilăriei: fideaua cu lapte. Dulce, aromată cu vanilie și uneori presărată cu scorțișoară, era preparatul care aduna familia în jurul mesei. Deși rețeta este extrem de simplă, există câteva trucuri pentru ca fideaua să fie fragedă, iar laptele să capete gustul acela inconfundabil de odinioară.

Rețeta tradițională de fidea cu lapte

Ingrediente pentru 4 porții:

• 1 litru de lapte
• 120–150 g fidea subțire
• 3–4 linguri de zahăr, după gust
• 1 plic de zahăr vanilat sau puțin extract de vanilie
• Un praf de sare
• Scorțișoară, opțional

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Cum se prepară fideaua cu lapte

Pune laptele într-o cratiță cu fundul gros și adaugă un praf de sare. Încălzește-l la foc mediu și amestecă din când în când, pentru a evita să se lipească.

Când laptele începe să fiarbă ușor, adaugă fideaua și amestecă bine. Redu focul și lasă pastele să fiarbă timp de 3–7 minute sau conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Amestecă periodic, pentru ca fideaua să nu se lipească de fundul vasului.

Adaugă apoi zahărul și vanilia. Mai lasă preparatul puțin pe foc, până când fideaua devine fragedă, iar aromele se îmbină.

Oprește focul înainte ca desertul să se îngroașe prea mult. Fideaua va continua să absoarbă lapte și după ce ai luat cratița de pe aragaz.

Servește fideaua cu lapte caldă, simplă sau cu puțină scorțișoară presărată deasupra. Dacă preferi un desert mai dulce, poți ajusta cantitatea de zahăr după gust.

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Trucul care te ajută să obții o fidea cu lapte cremoasă

Unul dintre cele mai importante lucruri este să respecți proporția dintre lapte și fidea. Pentru un litru de lapte, 120–150 de grame de fidea sunt suficiente pentru o consistență plăcută.

Dacă adaugi prea multe paste, acestea vor absorbi laptele, iar desertul poate deveni prea gros după răcire. De aceea, este mai bine să oprești fierberea când compoziția este încă destul de fluidă.

Dacă fideaua cu lapte s-a îngroșat prea mult, poți adăuga puțin lapte cald și poți amesteca ușor până când ajunge la consistența dorită.

Această rețetă tradițională este ideală pentru un mic dejun dulce sau pentru o gustare rapidă. Se prepară ușor, nu necesită multe ingrediente și poate fi adaptată după gustul fiecăruia.

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