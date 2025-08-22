Antena Căutare
Înghețată de casă cu pepene galben. Rețetă ușoară, de vară

Pentru o înghețată de casă cu pepene galben care să aibă o consistență cremoasă și fină, este esențial să se respecte câteva trucuri simple, dar eficiente. Pepenele trebuie ales bine copt, dulce și fără prea multă apă, iar înainte de a fi mixat este indicat să fie scurs ușor de excesul de suc pentru a evita formarea cristalelor de gheață.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Vineri, 22 August 2025, 10:01 | Actualizat Vineri, 22 August 2025, 10:21
Înghețata de casă cu pepene galben poate fi aromată cu frunze de mentă sau cu crenguțe de busuioc | Shutterstock

Pepenele galben bine copt este esențial pentru o înghețată aromată și dulce, fără a fi nevoie să adaugi cantități mari de zahăr. Aroma intensă și textura zemoasă a fructului se combină armonios cu baza de lapte sau smântână, iar pentru o versiune mai sănătoasă se poate folosi lapte vegetal sau iaurt grecesc. Este important ca pulpa să fie pasată foarte fin, pentru ca textura finală să fie cremoasă, fără bucăți de fruct înghețate care ar putea afecta uniformitatea desertului.

Laptele sau smântâna lichidă folosite trebuie să fie foarte reci, iar pentru un plus de finețe se poate adăuga puțin lapte praf sau gălbenuș de ou, care ajută la stabilizarea compoziției. Amestecul trebuie răcit complet înainte de a fi pus la congelator, iar în primele ore de înghețare este bine să fie scos și amestecat energic la fiecare 30–40 de minute, pentru a sparge cristalele de gheață și a obține o textură omogenă. Dacă se folosește o mașină de înghețată, acest proces se face automat, rezultând o cremă mult mai fină.

Pentru un plus de savoare, înghețata de pepene galben poate fi completată cu frunze de mentă proaspătă, un strop de lime sau chiar fulgi fini de ciocolată albă. Se servește cel mai bine imediat după scoaterea din congelator, iar pentru un aspect atrăgător poate fi pusă în cupe decorate cu felii subțiri de pepene sau fructe de pădure, creând un desert de vară cu adevărat spectaculos.

Rețetă ușoară de înghețată de casă cu pepene galben

Ingrediente

  • 500 g pulpă de pepene galben curățată de coajă și semințe
  • 150 g zahăr pudră
  • 200 ml smântână lichidă pentru frișcă (minimim 30% grăsime)
  • 150 ml lapte rece
  • 1 linguriță zeamă de lămâie

Mod de preparare

Pulpa de pepene galben se taie în bucăți și se pasează cu blenderul până se obține un piure fin. În piureul rezultat se adaugă zahărul pudră și zeama de lămâie, amestecând până când zahărul se dizolvă complet. Smântâna lichidă se bate separat cu mixerul până capătă o consistență pufoasă, apoi se încorporează treptat laptele rece.

Se combină frișca obținută cu piureul de pepene, amestecând ușor pentru a păstra textura aerată. Crema rezultată se toarnă într-un recipient cu capac și se pune la congelator pentru aproximativ 4–5 ore, amestecând cu o furculiță sau cu un tel la fiecare oră pentru a evita formarea cristalelor de gheață. Înghețata se servește decorată cu felii subțiri de pepene galben sau frunze proaspete de mentă, pentru un plus de prospețime.

Ce lapte poți folosi

Pentru înghețata de casă cu pepene galben se poate folosi lapte integral pentru o textură cremoasă și un gust bogat, însă se pot alege și variante adaptate preferințelor sau nevoilor alimentare. Laptele semidegresat oferă o consistență mai ușoară și mai puține calorii, iar laptele degresat reduce și mai mult aportul de grăsimi, dar înghețata va ieși mai puțin onctuoasă.

Pentru un gust mai bogat și o textură mai cremoasă se poate folosi și lapte condensat.

Pentru opțiuni vegetale, laptele de cocos este ideal datorită conținutului ridicat de grăsimi care conferă cremozitate, în timp ce laptele de migdale, ovăz sau soia aduce o aromă delicată, dar necesită combinarea cu puțină smântână vegetală pentru un rezultat mai fin. Alegerea tipului de lapte influențează direct textura finală, așa că pentru o înghețată cât mai catifelată este recomandată o bază cu minimum 3,5% grăsime.

Trucuri pentru consistență

