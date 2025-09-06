Plăcintă cu brânză și mărar la cuptor. La ce temperatură și cât se ține la cuptor pentru un gust desăvârșit

Antena Căutare
Plăcinta cu brânză și mărar la cuptor este un preparat cu rădăcini adânci în bucătăria românească, îmbină gustul intens al brânzei cu prospețimea mărarului, într-un aluat crocant la exterior și cremos în interior. Secretul gustului nu ține doar de compoziție, ci și de temperatura și timpul corect de coacere.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Sambata, 06 Septembrie 2025, 09:01 | Actualizat Marti, 26 August 2025, 15:44
Plăcinta cu brânză și mărar la cuptor se servește ca aperitiv sau gustare, caldă sau rece | Shutterstock

Pentru ca plăcinta să nu fie crudă în interior și nici arsă la suprafață, trebuie să fie coaptă într-un ritm constant, cu căldură moderată și bine distribuită. O temperatură prea mare va rumeni rapid foile de la exterior, lăsând mijlocul moale sau necopt. Pe de altă parte, o temperatură prea joasă poate duce la uscarea umpluturii și la o crustă palidă, lipsită de crocant. De aceea, cuptorul trebuie preîncălzit și menținut constant, fără variații bruște de temperatură în timpul coacerii.

Un alt aspect important este să nu te grăbești să scoți plăcinta imediat ce s-a rumenit. Chiar dacă pare gata la exterior, interiorul trebuie să aibă timp să se așeze, iar aromele să se întrepătrundă. O coacere atent supravegheată, urmată de câteva minute de răbdare după ce o scoți din cuptor, transformă o rețetă simplă într-un preparat cu gust echilibrat, în care fiecare strat își găsește locul perfect.

Cum se prepară plăcinta cu brânză și mărar

Plăcinta cu brânză și mărar este un preparat tradițional, gustos și ușor de făcut, care combină savoarea sărată a brânzei cu prospețimea mărarului, într-un aluat crocant și auriu. Poate fi servită caldă sau rece, la micul dejun, prânz sau ca gustare consistentă, și are avantajul că se face rapid cu foi de plăcintă din comerț, dar poate fi pregătită și cu aluat de casă.

Pentru început, se pregătește umplutura: brânza telemea (de vacă, oaie sau capră) se dă pe răzătoare sau se sfărâmă cu furculița, apoi se amestecă cu brânză de vaci sau smântână, pentru o consistență cremoasă. Se adaugă ouă bătute, mărar proaspăt tocat fin, piper și, dacă brânza este prea umedă, o lingură de griș sau făină pentru legare. Foile de plăcintă se lasă la dezghețat (dacă sunt congelate), apoi se ung una câte una cu unt topit sau ulei și se așază în tavă, alternând cu straturi de umplutură. Ultimul strat trebuie să fie din foi, unse bine la suprafață.

Plăcinta se coace într-un cuptor preîncălzit la 180 °C, timp de 35–40 de minute, până când devine rumenă și crocantă. După coacere, se lasă să se tempereze 10–15 minute înainte de tăiere, ca să se așeze bine umplutura. Se servește simplă sau cu iaurt, alături de o salată proaspătă, și este la fel de bună și a doua zi, dacă este păstrată la frigider. Este un preparat economic, plin de gust și ușor de personalizat în funcție de tipul de brânză sau verdețuri preferate.

Rețetă delicioasă de plăcintă cu brânză și mărar la cuptor

Ingrediente

  • 400 g foi de plăcintă (subțiri, de tip filo)
  • 500 g brânză telemea (de vacă, oaie sau mixtă)
  • 200 g brânză proaspătă de vaci
  • 4 ouă
  • 150 ml iaurt gras sau smântână
  • 50 g unt topit (sau ulei, pentru uns foile)
  • 1 legătură mare de mărar proaspăt
  • piper după gust
  • opțional: 1–2 linguri griș sau făină pentru legarea umpluturii

Mod de preparare

Brânza telemea se rade sau se sfărâmă cu furculița și se amestecă într-un bol cu brânza de vaci, ouăle bătute, iaurtul, mărarul tocat fin și, dacă este nevoie, puțin piper. Dacă brânza este foarte moale, se adaugă o lingură de griș sau făină pentru a lega umplutura. Se pregătește o tavă tapetată cu hârtie de copt, apoi se așază 3–4 foi de plăcintă unse cu unt topit sau ulei.

Se întinde o parte din umplutură, se acoperă cu alte 2 foi unse, apoi din nou umplutură, repetând straturile până se termină ingredientele, având grijă ca ultimul strat să fie din foi. Deasupra se unge cu puțin unt sau ou bătut și se înțeapă cu o furculiță din loc în loc. Plăcinta se coace în cuptor preîncălzit la 180 °C timp de 35–40 de minute, până devine aurie și crocantă. Se lasă să se răcească ușor, apoi se taie în pătrate și se servește caldă sau la temperatura camerei, ca gustare, aperitiv sau mic dejun consistent.

La ce temperatură se ține plăcinta cu brânză la cuptor

Plăcinta cu brânză se coace cel mai bine la o temperatură de 180 °C, în cuptor preîncălzit, cu căldură sus-jos, fără ventilație. Această temperatură asigură o coacere uniformă: foile de plăcintă devin aurii și crocante la exterior, iar umplutura se gătește bine, fără să se usuce.

Timpul de coacere este de 35–40 de minute, dar poate varia ușor în funcție de cuptor și grosimea preparatului. Dacă observi că foile se rumenesc prea repede la suprafață, dar interiorul nu este gata, poți acoperi tava cu o hârtie de copt umezită sau o folie de aluminiu în ultimele 10–15 minute.

Pentru o coacere optimă, așază tava pe nivelul din mijloc al cuptorului și nu deschide ușa în primele 20 de minute. Plăcinta este gata când capătă o culoare aurie uniformă și foile sună ușor crocant când le atingi cu o furculiță.

