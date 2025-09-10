Prăjitură cu vișine și griș. Un desert extrem de delicios pe care merită să-l încerci

Pufoasă, aromată și ușor umedă, prăjitura cu vișine și griș este unul dintre acele deserturi care reușesc să împace copilăria cu gusturile de azi. Are o textură catifelată, se feliază frumos, nu este prea dulce.

Secretul reușitei prăjiturii cu vișine și griș stă în echilibrul dintre griș și făină, în grăsimea aleasă pentru frăgezime și în modul în care se încorporează fructele ca să nu se lase la fund. Vișinele, bine scurse și tamponate cu un prosop de hârtie, se tăvălesc ușor printr-un praf de făină înainte de a ajunge în compoziție, iar aluatul nu se bate excesiv, tocmai pentru a păstra aerul care îi dă prăjiturii volum. Coacerea se face la temperatură moderată, astfel încât să crească uniform și să capete acea crustă subțire, aurie, care contrastează frumos cu miezul moale.

Dacă ai vișine din compot, din congelator sau proaspete, prăjitura îți iese la fel de bine, cu condiția să ajustezi ușor cantitatea de zahăr în funcție de cât de acrișoare sunt fructele. Un strop de coajă rasă de lămâie intensifică prospețimea, iar vanilia rotunjește gustul. Pentru un plus de delicatețe, laptele poate fi combinat cu o lingură de smântână lichidă, iar la final, pudrarea cu zahăr sau un strat fin de griș presărat deasupra înainte de cuptor oferă acea notă rustică pe care o cauți într-un desert de casă.

Prăjitura cu vișine și griș este extrem de versatilă. Se poate coace fie într-o tavă clasică sau într-o formă rotundă, se servește călduță sau rece, simplă sau cu o lingură de iaurt grecesc ori frișcă bătută. Important este să o lași să se răcească în tavă câteva minute înainte de porționare, ca să se așeze textura. Rezultatul este un desert echilibrat, pe care merită să-l încerci atunci când vrei ceva rapid, bun și cu gust curat de vară.

CITEȘTE ȘI: Cum se prepară supa de vişine. Reteta ungurească

Articolul continuă după reclamă

Rețetă de prăjitură cu vișine și griș

Ingrediente

500 g vișine fără sâmburi (proaspete sau congelate)

200 g zahăr

4 ouă

200 g griș

200 g iaurt gras sau smântână

100 g unt topit

1 plic praf de copt (10 g)

1 plic zahăr vanilat

un praf de sare

Mod de preparare

Se scurg vișinele de zeamă și se presară cu puțin zahăr, lăsându-se deoparte pentru a-și lăsa sucul. Într-un bol, se bat ouăle cu zahărul și zahărul vanilat până se obține o compoziție spumoasă. Se adaugă iaurtul și untul topit, amestecând ușor. Se încorporează grișul amestecat cu praful de copt și sarea, obținând un aluat omogen.

Se toarnă compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, apoi se așază vișinele uniform deasupra, apăsându-le ușor în aluat. Prajitura se coace în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de aproximativ 35–40 de minute, până când trece testul scobitorii și capătă o culoare aurie.

Se lasă la răcit în tavă, apoi se porționează. Opțional, se poate pudra cu zahăr vanilat sau se poate servi alături de frișcă ori iaurt cremos pentru un contrast plăcut de gusturi.

CITEȘTE ȘI: Chec de post cu vișine și cacao. O rețetă ușoară și delicioasă

Cât se coace

Dacă prăjitura cu vișine și griș este coaptă într-o tavă mai înaltă sau cu dimensiuni reduse, stratul de compoziție va fi mai gros, iar timpul de coacere poate crește la 45–50 de minute. În schimb, dacă folosești o tavă mai mare, cu strat mai subțire de aluat, prăjitura poate fi gata chiar în 30–35 de minute.

La cuptoarele pe gaz, care tind să aibă o distribuție a căldurii mai puțin uniformă, este recomandat să așezi tava pe șina din mijloc și să verifici prăjitura mai des după primele 30 de minute. În cuptoarele electrice cu ventilație, coacerea poate fi mai rapidă, de aceea trebuie urmărită atent culoarea de la suprafață.

Pentru a verifica dacă este gata, se face testul scobitorii: se introduce o scobitoare în mijlocul prăjiturii, iar dacă aceasta iese curată sau cu foarte puține firimituri, prăjitura este coaptă. Dacă mai are urme umede de aluat, se mai lasă 5–10 minute, verificând din nou.

CITEȘTE ȘI: Desert delicios de vară: Rețetă de pandișpan cu vișine și caise

Când se adaugă grișul

În rețeta de prăjitură cu vișine și griș, grișul se adaugă de obicei după ce ai amestecat ouăle bătute cu zahărul și ai incorporat treptat laptele sau iaurtul, în funcție de rețetă. Se presară puțin câte puțin, amestecând continuu, pentru a preveni formarea de cocoloașe și pentru a permite granulelor de griș să înceapă să absoarbă lichidul.

După adăugarea grișului, compoziția se lasă de regulă la odihnit între 10 și 20 de minute, pentru ca acesta să se umfle și să devină mai fin, ceea ce va face ca prăjitura să aibă o textură mai pufoasă și mai uniformă la coacere.