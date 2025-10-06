Rețetă de clătite pufoase. Cele mai bune 4 rețete de clătite americane

Clătitele pufoase sunt răsfățul perfect pentru diminețile leneșe, un mic-dejun care aduce bucurie și savoare cu fiecare strat moale și aerat. Spre deosebire de clătitele clasice, clătitele americane se bazează pe un aluat mai gros, bine echilibrat între ingrediente uscate și lichide, cu o textură catifelată și aurie.

Clătitele americane sunt mult mai pufoase, datorită bicarbonatului de sodiu și a prafului de copt | Shutterstock

Pentru un rezultat reușit, este important ca aluatul să nu fie amestecat excesiv – câteva cocoloașe fine sunt semn că aerul a rămas prins în compoziție, ceea ce va da volum clătitelor. Laptele bătut sau combinația de lapte cu oțet ajută la obținerea unei frăgezimi aparte, în timp ce praful de copt și bicarbonatul sunt responsabile pentru creșterea rapidă la cuptor sau pe plită. O tigaie bine încinsă și unsă foarte discret cu ulei garantează rumenirea uniformă, fără ca aluatul să se lipească.

Un alt sfat util este folosirea unui polonic sau a unei căni de măsură pentru a turna aluatul, astfel încât fiecare clătită să aibă aceeași dimensiune. Iar pentru un gust mai bogat, se pot adăuga în compoziție esență de vanilie, coajă de lămâie sau chiar bucățele de fructe. Rezultă clătite aurii, pufoase și irezistibile, gata să fie servite cu sirop de arțar, miere sau fructe proaspete.

Rețetă clasică de pancakes

Ingrediente

125 g făină albă

2 linguri zahăr alb

2 lingurițe praf de copt

½ linguriță sare (sau după gust)

250 ml lapte

2 linguri ulei vegetal

1 ou mare, bătut

Mod de preparare

Se amestecă într-un bol mare făina, zahărul, praful de copt și sarea. În mijloc se face o adâncitură, în care se toarnă laptele, uleiul și oul bătut. Se amestecă ușor până rezultă un aluat omogen, dar nu trebuie insistat prea mult pentru a păstra textura pufoasă.

Se încinge o tigaie sau o plită unsă foarte ușor cu ulei, la foc mediu spre mare. Se toarnă câte un polonic mic de aluat (aprox. 60 ml) pentru fiecare pancake. Se lasă pe foc 1–2 minute, până când apar bule la suprafață și marginile încep să se usuce. Se întorc cu o spatulă și se prăjesc încă 1–2 minute, până devin aurii.

Se repetă procesul până se termină aluatul.

Pancakes cu lapte bătut

Ingrediente

180 ml lapte bătut

130 g făină albă

2 linguri zahăr alb

1 linguriță praf de copt

½ linguriță bicarbonat de sodiu

½ linguriță sare

1 ou

2 linguri unt topit

spray pentru gătit sau puțin ulei pentru uns tigaia

Mod de preparare

Într-un bol mare, se combină făina, zahărul, praful de copt, bicarbonatul și sarea. Separat, în laptele bătut se adaugă oul și untul topit, amestecând energic. Se toarnă treptat ingredientele uscate peste cele lichide și se amestecă până când dispar cocoloașele mari – aluatul trebuie să rămână puțin aerat.

Se încinge o tigaie antiaderentă la foc mediu și se unge cu puțin spray de gătit sau ulei. Se toarnă câte 60 ml aluat pentru fiecare pancake. Se lasă 2–3 minute, până apar bule la suprafață și marginile încep să se usuce, apoi se întorc cu o spatulă și se mai gătesc încă 1–2 minute, până devin aurii pe ambele părți.

Se repetă procedeul până se termină aluatul.

Rețetă de pancakes cu amestec de lapte bătut și lapte simplu

Ingrediente

375 g făină albă

3 linguri zahăr alb

3 lingurițe praf de copt

1 ½ lingurițe bicarbonat de sodiu

¾ linguriță sare

720 ml lapte bătut

120 ml lapte dulce

3 ouă mari

80 ml unt topit

Mod de preparare

Într-un bol mare se amestecă făina, zahărul, praful de copt, bicarbonatul și sarea. Separat, într-un alt bol, se bat împreună laptele bătut, laptele dulce, ouăle și untul topit. Cele două compoziții se păstrează separate până în momentul gătirii.

Se încinge o tigaie antiaderentă sau o plită unsă ușor cu ulei, la foc mediu spre mare. Pentru a verifica temperatura, se stropește suprafața cu câteva picături de apă: dacă sfârâie și se adună în picături, este pregătită.

Amestecul lichid se toarnă peste cel uscat și se amestecă doar cât să se lege. Aluatul trebuie să rămână ușor grunjos, nu complet neted – așa vor ieși pancakes-urile mai pufoase.

Se toarnă câte 120 ml aluat pentru fiecare pancake și se gătește 1–2 minute, până apar bule la suprafață și marginile încep să se usuce. Se întoarce cu spatula și se mai lasă 1–2 minute, până capătă o culoare aurie pe partea cealaltă. Se repetă până se termină compoziția.

Pancakes cu unt

Ingrediente

190 g făină albă

3 ½ lingurițe praf de copt

1 lingură zahăr alb

¼ linguriță sare (sau după gust)

300 ml lapte

3 linguri unt topit

1 ou mare

Mod de preparare

Într-un bol mare se cern făina, praful de copt, zahărul și sarea. În mijloc se face o adâncitură și se adaugă laptele, untul topit și oul. Se amestecă cu telul până se obține un aluat neted, fără cocoloașe.

Se încinge o tigaie sau o plită antiaderentă, unsă foarte ușor cu ulei, la foc mediu spre mare. Se toarnă câte un polonic mic (aprox. 60 ml) pentru fiecare pancake. Se lasă 2–3 minute, până apar bule la suprafață și marginile încep să se usuce. Se întorc cu spatula și se mai gătesc 1–2 minute, până capătă o culoare aurie pe cealaltă parte.

Se repetă până se termină compoziția.