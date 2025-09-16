Știai că poți face aluat de clătite cu spanac? Iată la ce preparate inedite mai poți folosi spanacul

Spanacul, cunoscut mai ales ca ingredient pentru salate sau piureuri, ascunde un potențial culinar mult mai mare. De la blaturi de tort verzi și înghețată surprinzătoare, până la smoothie-uri pline de energie sau pesto catifelat, această frunză modestă aduce nu doar culoare, ci și beneficii importante pentru sănătate. Secretul stă în modul în care îl alegem, îl gătim și îl păstrăm.

Pentru a obține preparate spectaculoase, primul pas este alegerea spanacului proaspăt: frunzele trebuie să fie ferme, de un verde intens, fără pete galbene sau semne de veștejire. Spanacul tânăr, cu frunze mai mici și subțiri, are un gust mai delicat și este ideal pentru smoothie-uri, clătite sau salate, în timp ce frunzele mai mari, ușor fibroase, se potrivesc pentru gătit, în plăcinte sau supe.

Un truc esențial pentru păstrarea culorii vii este opărirea rapidă: frunzele se trec pentru 1-2 minute prin apă clocotită și apoi se răcesc imediat în apă cu gheață. Această tehnică blochează oxidarea și menține verdele intens, mai ales când spanacul urmează să fie mixat în piureuri, blaturi sau paste. Adăugarea câtorva picături de zeamă de lămâie contribuie, de asemenea, la stabilitatea culorii și la prospețimea gustului.

Dincolo de aspectul vizual, spanacul rămâne un superaliment bogat în fier, vitamina K, vitamina C și antioxidanți. Folosit creativ, nu doar că aduce o notă de prospețime și originalitate în preparate, dar poate reduce și nevoia de coloranți sau adaosuri artificiale. Astfel, un blat verde de tort sau o înghețată cu spanac nu sunt doar surprize pentru ochi și papile gustative, ci și alegeri inteligente pentru sănătate.

Toast cu spanac

Pentru un toast cu spanac rapid și gustos, se prăjește o felie de pâine integrală până devine crocantă, apoi se unge cu puțin unt sau cremă de brânză. Între timp, se sotează într-o tigaie încinsă o mână de frunze de spanac proaspăt, cu un strop de ulei de măsline și un cățel de usturoi zdrobit, până când frunzele se înmoaie ușor. Spanacul se așază cald peste toast, iar deasupra se pot adăuga un ou poșat, câteva feliuțe de roșii cherry sau parmezan ras.

În biscuiți sărați

Biscuiții sărați cu spanac sunt o gustare simplă și savuroasă. Spanacul proaspăt se opărește câteva minute, apoi se toacă mărunt și se scurge bine de apă. Într-un bol se amestecă făină, praf de copt, sare și puțin unt rece tăiat cubulețe, până când rezultă un aluat nisipos. Se adaugă spanacul, ou și câteva linguri de brânză rasă, apoi se frământă rapid până la omogenizare. Aluatul se întinde și se taie în forme mici, care se așază pe o tavă cu hârtie de copt. Biscuiții se coc 15-20 de minute, până devin aurii și crocanți.

În aluat pentru paste

Aluatul de paste cu spanac se pregătește ușor și aduce o culoare și un gust aparte. Spanacul proaspăt se opărește câteva minute, apoi se scurge și se pasează până devine piure fin. Pe blatul de lucru se face o movilă din făină, se adaugă ouăle și piureul de spanac, apoi se frământă până rezultă un aluat elastic și omogen. Se acoperă cu folie alimentară și se lasă la odihnit aproximativ 30 de minute. Ulterior, aluatul se întinde în foi subțiri și se taie după preferință: tagliatelle, lasagna sau ravioli.

Brownies cu spanac

Brownies cu spanac sunt un desert surprinzător de gustos și hrănitor. Spanacul proaspăt se mixează până devine piure fin, apoi se amestecă cu ouă, zahăr și ulei, obținându-se o compoziție omogenă. Separat, se combină făină, praf de copt, cacao și un praf de sare, după care se încorporează treptat în amestecul umed. La final, se adaugă bucățele de ciocolată sau nuci pentru textură. Compoziția se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se coace 25-30 de minute, până devine fermă la exterior, dar ușor umedă la interior.

Blat de tort colorat

Blatul de tort cu spanac este o variantă spectaculoasă și pufoasă, perfectă pentru deserturi colorate natural. Spanacul proaspăt se mixează cu puțin ulei până devine pastă fină. Separat, se bat ouăle cu zahăr până devin spumoase, apoi se adaugă piureul de spanac și iaurt pentru cremozitate. Se încorporează treptat făina amestecată cu praf de copt și un praf de sare, amestecând ușor până se obține o compoziție uniformă. Aluatul se toarnă într-o formă tapetată cu hârtie de copt și se coace 35-40 de minute, până trece testul scobitorii.

Plăcinte cu spanac

Plăcintele cu spanac sunt gustoase și ușor de pregătit. Spanacul proaspăt se spală, se opărește câteva minute și se toacă mărunt, apoi se amestecă cu brânză sărată, ouă și puțin mărar sau ceapă verde. Foile de plăcintă se ung cu unt topit sau ulei, se umplu cu compoziția de spanac și se rulează sau se pliază după preferință. Se așază într-o tavă tapetată, se ung cu gălbenuș de ou și se coc la 180°C aproximativ 30-35 de minute, până devin aurii și crocante.

Pâine cu spanac

Pâinea cu spanac este o alegere sănătoasă și surprinzătoare prin culoare și gust. Spanacul proaspăt se opărește câteva minute, se scurge bine și se mixează până devine piure. Într-un bol, se amestecă făina cu drojdie, sare și puțin zahăr, apoi se adaugă piureul de spanac și apă călduță până se formează un aluat elastic. Se frământă bine, se lasă la dospit aproximativ o oră, apoi se modelează pâinea și se așază în tavă. Se mai lasă la crescut 20 de minute, după care se coace la 180°C timp de 35-40 de minute. Rezultatul: o pâine moale, verde și aromată.

Chipsuri de spanac

Chipsurile de spanac sunt o gustare sănătoasă și crocantă, perfectă pentru momentele când vrei ceva rapid și ușor. Frunzele de spanac proaspăt se spală bine, se usucă complet cu prosoape de hârtie și se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Se stropesc cu puțin ulei de măsline, se presară cu sare și, opțional, cu condimente precum usturoi pudră, paprika sau parmezan ras. Se coc la cuptor preîncălzit la 160°C timp de 8-10 minute, având grijă să nu se ardă. La final, frunzele devin crocante și ușoare, ideale ca alternativă sănătoasă la chipsurile clasice.

Shakshuka verde

Shakshuka verde este o variantă fresh și hrănitoare a rețetei clasice. Într-o tigaie adâncă se încinge puțin ulei de măsline și se călesc ceapă verde, usturoi și ardei gras verde tocați mărunt. Se adaugă spanac proaspăt, kale sau mangold, împreună cu ierburi aromatice precum coriandru și pătrunjel, toate tocate grosier. După ce verdețurile se înmoaie, se condimentează cu sare, piper și puțin chimion, apoi se fac adâncituri în compoziție și se sparg ouăle direct în tigaie. Se acoperă și se lasă la foc mic până când albușurile se încheagă, dar gălbenușurile rămân cremoase. Se servește caldă, cu lipie sau pâine prăjită.

Ceai de spanac

Ceaiul de spanac este o băutură neobișnuită, dar plină de nutrienți. Pentru preparare, se spală bine câteva frunze de spanac proaspăt și se opăresc 3-4 minute într-un ibric cu apă clocotită. Se ia de pe foc și se lasă la infuzat încă 5 minute, apoi se strecoară lichidul obținut. Ceaiul are o culoare verde deschis și un gust vegetal, ușor dulceag, care poate fi echilibrat cu puțină miere și câteva picături de lămâie. Poate fi consumat cald, pentru o senzație de confort, sau răcit și servit ca băutură revigorantă. Este o variantă simplă de a beneficia de proprietățile spanacului.

Pesto de spanac

Pesto de spanac este o alternativă ușoară și vibrantă la rețeta clasică. Spanacul proaspăt se spală bine și se mixează cu frunze de busuioc, nuci sau migdale, parmezan ras și usturoi. Se adaugă treptat ulei de măsline extravirgin, până când compoziția devine o pastă fină și cremoasă. Se asezonează cu sare și piper după gust, iar pentru un plus de prospețime se poate adăuga zeamă de lămâie. Pesto de spanac se păstrează în borcane închise ermetic și este perfect pentru paste, tartine, bruschete sau ca sos pentru carne și legume la grătar.

Smoothie cu spanac

Smoothie-ul cu spanac este o băutură energizantă și plină de vitamine. În blender se pun o mână de frunze de spanac proaspăt, o banană bine coaptă pentru dulceață, câteva felii de măr sau pere și 200 ml lapte (de vacă sau vegetal). Pentru un plus de prospețime se adaugă zeama de la o jumătate de lămâie, iar pentru mai multă cremozitate câteva linguri de iaurt. Se mixează totul până la o consistență fină și omogenă. Rezultatul este un smoothie verde, catifelat, care combină perfect gustul dulce-fructat cu prospețimea spanacului. Ideal la micul dejun sau ca gustare sănătoasă.

Clătite/pancakes cu spanac

Clătitele cu spanac sunt o variantă sănătoasă și colorată, potrivită atât pentru mic dejun, cât și pentru prânz. Pentru aluat, se mixează o mână de frunze de spanac proaspăt cu lapte până devine un piure verde fin. Separat, se bat ouă cu un praf de sare, se adaugă piureul de spanac, apoi se încorporează treptat făina și puțin praf de copt. Se amestecă până se obține o compoziție omogenă și cremoasă. Clătitele se coc pe rând într-o tigaie unsă cu ulei sau unt, câte 1-2 minute pe fiecare parte. Se pot servi dulci, cu miere și fructe, sau sărate, cu brânză și somon.

Înghețată cu spanac

Înghețata cu spanac este o surpriză plăcută prin culoarea ei verde intens și gustul delicat. Pentru preparare, spanacul proaspăt se opărește rapid 1-2 minute, apoi se răcește în apă cu gheață și se pasează fin. Separat, se amestecă frișcă lichidă cu lapte, gălbenușuri și zahăr, formând o bază cremoasă care se încălzește pe foc mic până se îngroașă ușor. După răcire, se încorporează piureul de spanac și puțină vanilie, apoi compoziția se mixează la mașina de înghețată sau se congelează, amestecând periodic pentru a evita formarea cristalelor.